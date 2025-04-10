40% американцев за: как Зеленский готовит убийство Трампа и Маска

СМИ сообщили о связях Райана Уэсли Раута, обвиняемого в покушении на президента США Дональда Трампа, с Украиной. По информации прессы, он пытался приобрести оружие в этой стране. При этом большая часть граждан США, придерживающихся леволиберальных убеждений, положительно относятся к возможному физическому устранению Трампа, миллиардера Илона Маска и политических оппонентов. Эксперты не исключают, что глава Белого дома снова станет мишенью для атаки. Когда это случится и какую роль в этом сыграет Киев — в материале NEWS.ru.

© News.ru

Что говорят в США о возможном убийстве Трампа и Маска

Организация Network Contagion Research Institute (NCRI) провела опрос среди более чем 1300 американских граждан, считающих себя левыми либералами. Их попросили рассказать, как они относятся к идее физического устранения Трампа и Маска, одного из его ближайших соратников. Согласно результатам исследования, 55% респондентов назвали вероятность убийства политических оппонентов приемлемой. 48% американцев посчитали возможную ликвидацию Маска хорошим сценарием. 38% опрошенных заявили, что устранение хозяина Белого дома будет «до известной степени обоснованно».

«Трамп представляет собой идеальную цель для культуры убийств. Он могущественный, богатый и провокационный. Это ставит его на самый высокий уровень для тех, кто прославляет политическое насилие», — отметил автор отчета Джоэл Финкельштейн.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с NEWS.ru отметил, что либеральная оппозиция в США отошла от шока после прихода Трампа к власти и готова действовать.

«Данные шаги могут быть согласованы с несколькими странами Евросоюза и с Канадой. Крайняя мера — попытки его устранить. Это может произойти, учитывая, что Трампа рассматривают как очень большую опасность», — сказал эксперт.

Как обвиняемый в покушении на президента США Трампа связан с Украиной

Последнюю попытку покушения на президента США организовал Райан Раут в сентябре 2024 года. По версии следствия, он поджидал политика в его гольф-клубе Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Когда республиканец был на поле, агенты Секретной службы заметили ствол, высунутый Раутом из кустов, и открыли стрельбу. Мужчина попытался скрыться на автомобиле, но позже был задержан. Сейчас нападавший находится под следствием.

Согласно материалам американской прокуратуры, незадолго до покушения Раут пытался приобрести на Украине ракетную установку. Мужчина общался с человеком, имеющим доступ к оружию. В ходе переписки с ним Раут просил прислать ему РПГ или переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger. Он интересовался стоимостью оружия и рассказывал собеседникам о перемещениях американского лидера.

«Я посмотрю, что мы можем сделать… [Трамп] не хорош для Украины. <…> Мне нужно снаряжение, чтобы он не смог победить на выборах», — писал Раут.

Он снимался в ролике в поддержку украинского нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и являлся вербовщиком в ВСУ, заявила республиканская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

«Администрация обязана предоставить ответы о том, что им известно о покушавшемся на жизнь Трампа Райане Рауте. Наше правительство знает каждого американца, посещающего Украину», — отметила Грин.

Раут занимался вербовкой рекрутов в Афганистане, чтобы отправить их на Украину. Он выходил на контакт с солдатами, которые сбежали от «Талибана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а также организовывал авиаперелеты между Ираком и Польшей, чтобы доставить наемников, готовых воевать в рядах ВСУ.

Знали ли в Киеве о покушении на главу Белого дома Трампа

Сын американского президента Дональд Трамп — младший обвинил Киев в попытках скрыть информацию о контактах с Раутом.

«Если вы считаете, что Украина поступила плохо, так и не поблагодарив США за все, что они для нее сделали, тот факт, что они, похоже, не сказали нам, что этот социопат буквально пытался купить у них оружие, чтобы убить моего отца, кажется гораздо более серьезным», — написал он в соцсети Х.

В России также обратили внимание на предполагаемую связь Раута с Киевом. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал Вашингтон наказать представителей украинской власти, поскольку они являются истинными заказчиками покушения на главу Белого дома. Он подчеркнул, что США тратят на помощь Украине сотни миллиардов долларов.

«Теперь американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор! Ау, милосердный Трамп, не пора ли покарать истинных заказчиков покушения, нюхающих кокс на Банковой?» — написал политик в соцсетях.

Подозреваемый в покушении на Трампа связан с Украиной, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Владимир Корнилов. Однако вопрос заключается в том, с кем именно общался Раут — реальным или подставным лицом.

«В Киеве прямо говорят, что Трамп сливает Украину, используя не столь жесткие формулировки. На это намекает президент Владимир Зеленский, не говоря уже обо всяких разговорчивых деятелях украинского режима. Они очень сильно переживают по этому поводу», — пояснил собеседник.

Почему Украине выгодно покушение на американского президента Трампа

В последнее время в отношениях Украины и США накопилось большое количество разногласий. Одним из камней преткновения стала сделка по добыче украинских редкоземельных металлов. Заключение соглашения было сорвано в конце февраля. Тогда Зеленский в ходе визита в Белый дом публично поспорил с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом из-за объемов военной помощи Украине и обеспечения гарантий безопасности со стороны США.

9 апреля депутат Верховной рады Богдан Кицак заявил, что Киев не согласился на последний предложенный Вашингтоном вариант сделки. По его словам, ее заключение фактически будет означать потерю экономического и государственного суверенитета Украины.

Напряженность в отношениях лидеров двух стран наметилась задолго до этого. В 2019 году между ними вспыхнул конфликт в ходе телефонного разговора, когда Трамп пытался оказать давление на Зеленского и требовал начать расследование против сына Джо Байдена Хантера. СМИ сообщили, что он намеревался задержать оказание военной помощи Украине, если Зеленский не выполнит его просьбу. Эта информация вызвала скандал в США. В сентябре 2019 года тогдашний спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Однако в феврале 2020-го президент был оправдан.

По мнению Корнилова, следователи, рассматривающие дело Раута, могут выйти на украинский след.

«Они более четко отследят, стоит ли за этим Зеленский. Я сомневаюсь, что он уже настолько безумен. Но это может оказаться человек, связанный с ВСУ и военными подразделениями», — подчеркнул он.

Готовится ли новое покушение на президента США Трампа

Если будут предприняты новые попытки покушения на Трампа, они могут привести к самым серьезным последствиям, отметил Дробницкий. Он предположил, что ситуация обернется массовыми акциями протеста и крупным гражданским конфликтом в США.

«Я думаю, что протесты и так будут рано или поздно. До этого дойдет. Противостояние внутри США только нарастает. Гражданского конфликта не избежать — у них нет другого выхода, кроме как через это пройти. Если это случится не сейчас, то через полгода-год», — резюмировал Дробницкий.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.