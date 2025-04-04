ВСУ отправили под Белгород «на верную гибель»

Военкоры и военные блогеры собрали самую свежую информацию из зоны боевых действий. Что стало известно к утру 4 апреля, удалось ли выбить врага из Белгородской области, где идет наступление ВС РФ?

WarGonzo

Telegram-канал WarGonzo пишет, что ВС РФ продолжают наступать в Донбассе и Запорожье.

«Донецкий фронт. ВС РФ продолжают продвигаться в направлении Богатыря и Комара. Есть тактические успехи в районе Бурлацкого. Официально объявлено об освобождении населенного пункта Веселое. ВС РФ предприняли попытку атаковать позиции противника в районе населенного пункта Алексеевка. ВСУ продолжают оказывать ожесточенное сопротивление. Запорожский фронт. Российские войска продолжают давить на оборону ВСУ на нескольких направлениях. Вновь активизировался участок в районе Каменского. Официально объявлено об освобождении Лобкового», — пишут авторы.

В Белгородской области боевые действия продолжаются на прежних направлениях.

«Продолжаются тяжелые бои в районе Дмитровки и Поповки. Сообщается о концентрации сил ВСУ в тыловых районах. Противник ежедневно предпринимает попытки пробиться через нашу оборону, но пока каких-либо осязаемых успехов не достиг», — пишет WarGonzo.

Telegram-канал «Северный ветер» отмечает, что командование ВСУ не прекращает атаковать на Белгородском направлении, несмотря на «колоссальные потери».

«По всей видимости, вторжение врага в Краснояружский район действительно преследовало в первую очередь политические цели. Враг отправил на верную гибель более 1000 солдат для демонстрации на парижском саммите европейских стран [27 марта] „возможностей ВСУ продолжать сопротивление», — констатирует «Северный ветер».

«Два майора»

Telegram-канал «Два майора» перечисляет направления российских атак.

«На Краснолиманском направлении ВС России продолжает атаки западнее села Балка Журавка. Северо-западнее Константинополя идут тяжелые бои, <…> тем не менее продвижение идет: ВС РФ завязали бой на окраинах населенного пункта. Севернее, у Андреевки, наши войска продвинулись на 3 км. На Южно-Донецком направлении, западнее освобожденного села Веселое, идут активные бои, российские войска развивают наступление в сторону Днепропетровской области. Сообщают о продвижении ВС России в районе сел Вольное Поле и Бурлацкое. В районе села Богатырь наши подразделения продвинулись на 1 км вглубь обороны противника и на 1,5 км по фронту», — пишут «Два майора».

По оценке авторов канала, увеличивается интенсивность боевых действий на Запорожском фронте, идут бои в районах Лобкового и Щербаков. Также отмечается активизация фронта у Каменского.

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Украинские источники отмечают, что 4 апреля ВС РФ нанесли бомбовый удар по обороне ВСУ в районе Покровска и атаковали Зверево. Сообщается о потерях в рядах ВСУ.

Евгений Лисицин

Военкор Евгений Лисицин отмечает продвижение ВС РФ на нескольких направлениях в Донбассе.

«Краснолиманское направление: между Макеевкой и Новолюбовкой зачистка завершена. От Ивановки в направлении Нового продвинулись на 2 км, начался штурм участка между Катериновкой и Новым. Великоновосёлковское направление: севернее Бурлацкого наши бойцы продвинулись в лесополосе на 700 метров. В Шевченко операторы БПЛА ВС РФ ликвидировали вражеский пункт управления дронами, уменьшая их боевые возможности. Южно-Донецкое направление: от Преображенки наступаем на Троицкое. С юга, в районе Богдановки, тоже давим. Дополнительно зачищаем карман от Преображенки до Богдановки, выдавливая врага и лишая его позиций», — отмечает Лисицин.

Военный эксперт Андрей Марочко, кроме того, заявил о продвижении ВС РФ в Харьковской области: удалось продвинуться в районе села Красное Первое.