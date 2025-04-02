Страна НАТО вступила в новый военный альянс на Балканах

Деловая газета "Взгляд"

Сербия и Венгрия подписали документ, который конкретизирует достигнутое в 2023 году соглашение о стратегическом сотрудничестве в области обороны. Как заявил президент Сербии Александр Вучич, дальнейшее сближение двух стран идет в направлении создания военного альянса. Против кого направлено сотрудничество двух стран, одна из которых состоит в НАТО?

Во вторник министры обороны Сербии и Венгрии Братислав Гашич и Криштоф Салаи-Бобровницки подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2025 год и документ о реализации стратегического сотрудничества в сфере обороны между странами. Как сообщает РИА «Новости», в ходе брифинга президент Сербии Александр Вучич назвал произошедшее одним «из важнейших аспектов нашего всеобъемлющего стратегического сотрудничества».

«Из всех стран региона Сербия по числу и значимости совместных мероприятий наиболее развитое и интенсивное сотрудничество в области обороны имеет с Венгрией. Ключевые элементы этих отношений – военное сотрудничество через реализацию двусторонних и многонациональных учений, военно-техническое сотрудничество по приобретению систем и средств вооружений», – рассказал Вучич.

Ранее в середине марта Белград резко отреагировал на подписанную в Тиране Албанией, Хорватией и непризнанным Косово декларацию по укреплению сотрудничества для противостояния вызовам региональной безопасности. Документ получил негласное название «антисербский пакт», а Белград назвал его провокацией и угрозой стабильности.

Что касается нового документа Белграда и Будапешта, то в нем конкретизируется соглашение 2023 года о стратегическом сотрудничестве Сербии и Венгрии в области обороны. На этот год запланировано 79 совместных мероприятий, в том числе маневры, вертолетные учения, сотрудничество в оборонной промышленности, кибербезопасности, миротворческих операциях, образовании и военной медицине. В 2023 году совместных мероприятий было 48.

По мнению Вучича, за этим соглашением последует дальнейшее сближение в направлении создания военного союза между Сербией и Венгрией.

«Конечно, этот вопрос зависит от венгерской стороны, венгерского и сербского парламентов. Но наши отношения настолько хороши, особенно учитывая то, как и что происходит в Европе и мире, премьер Орбан и я высказали наше желание и намерение ускорить сближение в сфере обороны», – заявил президент Сербии.
«Сближение двух стран на военной почве вторично. Я с трудом представляю, чтобы Венгрия как член НАТО вступила в войну с членом НАТО Хорватией – при всей сложности хорватско-венгерских отношений. Но мы видим политический жест. Он показывает, что ЕС и НАТО не прогнут Сербию и Венгрию по вопросу отношений с Россией и Украиной», – считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

По его словам, подписанное ранее Хорватией, Албанией и Косовым соглашение о взаимодействии в военной области – «это рычаг давления на Сербию с целью, чтобы Белград перестал нарушать антироссийскую дисциплину в Европе». Соответственно, Сербии пришлось реагировать на это ответными действиями.

«При этом с военной точки зрения даже если к «антисербскому пакту» присоединятся мусульмане и хорваты из Боснии, то они не смогут справиться с Сербией без поддержки НАТО. Белград сегодня – наиболее военно-развитый игрок в регионе. А вот с Республикой Сербской в Боснии и Северным Косово, где до сих пор проживают сербы, они справятся. Таким образом, противники сербов нашли рычаг давления на Белград», – полагает эксперт.

В свою очередь Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, соглашается с тем, что о полноценном военном альянсе между Сербией и Венгрией речи не идет.

«Венгрия – член НАТО, а Сербия не будет им в обозримом будущем. После вступления в НАТО в 1999 году Венгрия фактически отдала Североатлантическому альянсу на аутсорс управление своей безопасностью. Поэтому сегодняшний демарш носит рекламно-политический и декларативный характер в ответ на объявленный военный альянс Хорватии, Албании и Косово», – считает политолог.

По его словам, две страны смогут проводить совместные военные учения, обмениваться военным опытом, но не более того. Если в ситуации обострения в Республике Сербской Орбан отправил в феврале 300 элитных спецназовцев, которые могут обеспечить безопасность внешнего контура президентской резиденции, то Вучич в такой поддержке явно не нуждается.

Трухачев напомнил, что Орбан так и не отозвал признание Косова и «продолжает сидеть на двух стульях».

«С другой стороны, Венгрия укрепляет связи не только с Сербией, но и с Республикой Сербской. Это демонстративное противостояние Орбана с руководством Евросоюза и НАТО, оно разворачивается по всем фронтам, хотя исторически у Будапешта с Белградом тоже непростые отношения», – напомнил собеседник.

Трухачев также сомневается в том, что в будущем к военному альянсу Сербии и Венгрии присоединится Словакия. «Президент Словакии Петер Пеллегрини будет против такого альянса. Премьер Роберт Фицо решает не все, а Пеллегрини – политик более проевропейский и осторожный. Но при этом Словакия более последовательна в косовском вопросе, она не признает Косово», – рассуждает Трухачев.

В то же время эксперты согласны с тем, что в Европе появляются своеобразные военные клубы по интересам.

Трухачев добавил, что от возможного союза Сербии и Венгрии России будет только лучше.

«Но пока это скорее политический союз, а не военный. У России неплохие отношения с Венгрией и особые отношения с Сербией. Этому также способствует политика кнута со стороны ЕС в отношении Белграда. Параллельно с этим растет роль Китая, который становится важнейшим партнером для Сербии и Венгрии», – рассуждает Трухачев.

По мнению Бондаренко, в условиях эскалации напряженности страны пытаются «создать ближний круг союзников и партнеров, на которых можно положиться».

«В этом есть своя логика», – подчеркнул политолог.

Эксперт не исключает расширения сербо-венгерского клуба и называет Вучича, Орбана, Фицо и президента Республики Сербской Милорада Додика «анфан террибль» европейской политики, «которые в разной степени нерукопожатны для Брюсселя».

«Также их объединяют газовые интересы. Им нужен российской газ, потому что у них нет выхода к морю. Но в остальном эти страны находятся на совершенно разных орбитах. У России с Венгрией рабочие отношения, но Будапешт каждый раз голосует за поддержку антироссийских санкций, поэтому не надо питать никаких иллюзий», – подчеркнул спикер.

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