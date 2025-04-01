ВСУ видят от России угрозу сразу на шести направлениях

В последнюю неделю на разных участках линии боевого соприкосновения на украинской бронетехнике замечены новые тактические знаки. Одновременно в Киеве заявляют, будто бы ВС РФ готовятся весной-летом этого года начать масштабное наступление по всему 1000-километровому фронту. Что все это может означать?

Первый украинский танк Т-80У с новым тактическим знаком был взят несколько дней назад в качестве трофея под Часов Яром. За ним последовали еще несколько бронемашин с новым тактическим знаком – тремя вертикальными стрелами в прямоугольнике. Рисовать такое вручную в прифронтовых условиях сложно, потому логично предположить, что использовались трафареты. А это означает создание нового тактического подразделения внутри ВСУ.

Постепенно модельный ряд новых тактических знаков расширился, и теперь можно ориентировочно составить новую стратегическую комбинацию ВСУ, складывающуюся после разгрома в Курской области и изменения конфигурации линии боевого соприкосновения на ряде других участков в ЛНР, ДНР и Запорожье. ВСУ переформатировали зоны ответственности, которые ранее были закреплены за устоявшимися географически обусловленными оперативно-тактическими группами (ОТГ). Теперь организация ВСУ на широком фронте выглядит так.

Три стрелки в квадрате получила ОТГ «Луганск» с зоной ответственности от Белогоровки до Новгородского (бывший Нью-Йорк). Это на данный момент крупнейшая группировка ВСУ, действующая в Часов Яре, Дзержинске (Торецке), в обороне общего направления на Константиновку и далее на Славянск – Краматорск. Командующий – бригадный генерал Сергей Сирченко (с декабря 2024 года). Для понимания: после перехода ВСУ на псевдоевропейскую систему воинских званий бригадный генерал соответствует российскому генерал-майору, а украинский генерал-майор – российскому генерал-лейтенанту.

Крест из стрелочек в квадрате получила ОТГ «Донецк» с зоной ответственности от Новгородского до Покровска (Красноармейска). Ее главная оборонительная позиция – собственно говоря Покровск, но ее фронт наиболее подвижен в последние месяцы из-за постоянных штурмовых действий ВС РФ, в результате которых оборонительная конфигурация постоянно меняется и откатывается на запад и север. Командующий – бригадный генерал Александр Тарнавский (с декабря 2024 года).

Две стрелочки в квадрате получила ОТГ «Старобельск», чья зона ответственности от Белогоровки на южном фланге до общего купянского направления севернее. В ее задачу входит оборона Купянска и Красного Лимана. Командующий – генерал-майор Виктор Николюк.

Одна стрелочка в квадрате досталась ОТГ «Харьков», зона ответственности которой идет от реки Оскол через Волчанск до Сумской области. Здесь есть путаница, поскольку ранее ОТГ «Хортица» включала в себя очень длинное направление от Волчанска до Авдеевки, но затем была переформирована. Командование за собой сохраняет генерал-майор Михал Драпатый, одновременно являющийся командующим всеми сухопутными войсками ВСУ.

ОТГ «Херсон» никаких новых опознавательных знаков не получила, и изменений в ее территориальной ответственности не случилось.

Бросается в глаза тот факт, что оборонительная система ВСУ строится вокруг нескольких крупных городов, которые становятся своего рода центрами действий отдельных ОТГ. Это Часов Яр, Покровск, Дзержинск, Константиновка, Купянск, Красный Лиман и Волчанск. На южном направлении это Орехов и Гуляйполе.

Особые усилия в последние два месяца ВСУ прилагало для того, чтобы избежать оперативного окружения Покровска (Красноармейска) и купировать десанты ВС РФ в направлении Купянска и Красного Лимана.

Некоторые наблюдатели полагают, что новый функционал ОТГ противника вместе с обновлением тактических знаков может свидетельствовать о подготовке каких-то наступательных операций ВСУ с целью изменить военный контекст мирных переговоров. Однако единственной «свободной» группировкой ВСУ можно считать те части, что успели уйти из Курской области. Других резервов у ВСУ практически не осталось, если не считать гарнизона Киева и пресловутых 150-х бригад, брошенных под Покровск.

Значительная часть тех, кто ушел из Курского приграничья, развернута на Белгородскую область, а остальные выведены в тыл на переформирование. Точных данных об их местонахождении нет, но сложно представить, что из этих частей ВСУ могли бы сформировать новый ударный кулак. Тем более, что боевые действия перешли на территорию Сумской области, где для ВСУ складывается сложная ситуация. При этом именно сумское направление Киев объявляет наиболее для себя опасным.

В свою очередь для ВС РФ в последнюю неделю сложилась новая стратегическая ситуация сразу на нескольких участках фронта.

Во-первых, ВСУ слишком увлеклись попытками отбить Дзержинск (Торецк) и пропустили маневр ВС РФ западнее Дзержинско-Новгородовской агломерации. Российские войска на прошлой неделе заняли Пантелеймоновку и вышли на оперативный простор, в котором вполне могут срезать крупный карман между этой агломерацией и Покровско-Мирноградской. Это сразу нивелирует любые возможности обороны не только этих укрепрайонов, но и Константиновки.

Перед нами, таким образом, совершенно новый вектор российского наступления на участке, который ранее считался второстепенным. Стратегия нахождения нестандартных наступательных векторов уже стала привычной для ВС РФ. И ВСУ еще ни разу не смогла угадать, где этот новый вектор появится.

Например, западнее Курахово 1 апреля освобожден населенный пункт Разлив, вокруг которого строилась очередная линия обороны противника. Занятие Разлива и опорников вокруг открыло для ВС РФ сразу три оперативно-тактических направления для развития наступательных действий. Еще севернее ВС РФ практически на расстояние шага вышли на границу Днепропетровской области.

Киев же очень переживает за положение дел на Запорожском направлении, которое долгое время оставалось статичным. В последние две недели ВС РФ броском вышли к трассе Запорожье - Орехов, нарушив привычную рокадную коммуникацию противника у сел Щербаки и Степовое и прорвав устоявшуюся два года систему обороны ВСУ в данном районе.

В результате ВС РФ получили оперативный выбор. Во-первых, можно разворачивать здесь наступательные действия на запад, «сворачивая» позиции противника вплоть до реки Днепр с непосредственной угрозой областному центру. А, во-вторых, можно наоборот развернуть «сворачивание рулона» на восток на Орехов – главную позицию противника на широком участке фронта, что приводит к его обрушению. Возможности ВС РФ на запорожском направлении достаточны для осуществления каждого из этих возможных маневров.

Сложная ситуация для противника сложилась и на Купянском направлении, где ВСУ также не могут определиться с тем, что они считают «направлением главного удара». При этом российский плацдарм в районе Двуречного на западном берегу реки Оскол одновременно оказывает давление на Купянск с севера, а также угрожает тылу группировки ВСУ в Волчанске.

Таким образом, перед весенне-летней кампанией ВС РФ располагают минимум шестью оперативными наступательными направлениями и имеют возможность реализовать сразу несколько из них, не отвлекая силы с других направлений и не ослабляя давление на ВСУ по всей линии боевого соприкосновения. СВО продолжается, оглядки на еще толком не начавшиеся мирные переговоры никто делать не собирается, и мы вправе ожидать в ближайший месяц хороших новостей с фронта.