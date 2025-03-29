Конференция «Коалиция желающих» с участием более 30 европейских стран прошла в Париже на этой неделе. «Желающие» - это те страны, которые готовы поддержать Киев даже без США. На саммите обсуждались варианты военной помощи Украине, включая отправку войск в Одессу и Львов, однако никакого окончательного решения так и не было принято. Единственное, что смогла получить для себя Украина – так это €2 миллиарда от Эммануэля Макрона. Реакция многих европейцев и большей части американцев на этот саммит оказалась крайне негативной.

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Канадец с ником «AJH Question» оставил иронический комментарий в социальных сетях: «Вау, целых €2 миллиарда! И это всё? Такую малую сумму Зеленский спустит за неделю: €1.8 миллиардов отдаст «заинтересованным лицам» с целью отмывания денег, и оставшиеся €0.2 миллиарда уже пойдут на оснащение солдат на передовой».

Американец Тэд Льюис выразил сочувствие Украине: «Со всем уважением к президенту Владимиру Зеленскому, у него нет реальной силы: ни военной, ни политической. Эти коррумпированные европейские лидеры больше любят чесать языком, чем помогать другим в час нужды. Кровопролитие необходимо прекратить, и первым приказ о выводе войск должен отдать именно президент Украины: Зеленский, нельзя принудить Россию к миру на твоих условиях!»

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А вот пользователь с ником «ConciousLabRat» выразил крайнее недовольство поведением президента Украины: «Добро пожаловать в новую реальность, Владимир Зеленский! Надеюсь, этот отрезвляющий саммит в Париже наконец вывел тебя из иллюзий. Что, тебе не дали никаких гарантий по безопасности? Ну, давай, поплачь. Франция и Евросоюз – не твои папенька с маменькой, и они не станут защищать тебя от России. Что, Польша не хочет отправлять миротворцев? Так это же превосходно! Запад закончил со своей помощью и на прощание оставил тебе крошки и объедки, в которые ты вгрызёшься, как собака в костный мозг. Думал, с фанфарами войдёшь в Париж, и поставишь Европу на колени? Не в этой жизни, приятель: все твои «союзнички», клявшиеся отдать за Украину собственные жизни, теперь смущённо глядят в пол, предлагая полубредовые идеи, не стоящие и жалкого цента. Когда же ты перестанешь держаться за фантазии и наконец встретишься лицом к лицу с тем немногим, что осталось от твоей страны?»

Пользователь «Biztario» заметил: «Они серьёзно назвали себя «Коалицией желающих»? Да кто в здравом уме желает добровольно маршировать в окопы и погибать за чужую страну ради идеалов левых?»

Американка с ником «StateOTD» сообщила: «Европа может тратить миллиарды, это её право, но без Трампа мира вы всё равно не добьётесь!»

Гражданин США «Make Men Great Again» подтвердил её точку зрения: «Пусть Макрон говорит что захочет, дайте Европе нести своё бремя, а в это время Америка, пожалуй, сфокусируется на безопасности собственных границ».