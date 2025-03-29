Генерал Ивашов: Лондон или Париж превратить в руины нетрудно. Только дальше что?

В Европе обсуждают отправку миротворцев на Украину. 27 марта в Париже состоялся саммит «коалиции желающих», в которую вошли примерно 30 государств, которые пообещали поддерживать Украину на фоне сокращения помощи со стороны США.

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Позиция России по этому вопросу известна: официальные лица и МИД неоднократно высказывались против размещения «миротворцев» или как их еще назовут на Украине. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Лондон и Париж маскируют под видом миротворческой миссии «замысел военной интервенции на Украину».

Глава МИД России Сергей Лавров назвал мечтателями европейские страны, желающие разместить контингент НАТО на Украине в рамках миротворческой миссии.

Каков может быть ответ России на размещение воинского контингента НАТО? Сохранится ли Североатлантический вообще в его прежнем виде? Возможно ли решить возникшие проблемы мирным путем? На эти вопросы журналиста «СП ТВ» Ирины Мишиной в программе «Мнение» отвечает генерал-полковник в отставке, доктор исторических наук Леонид Ивашов.

«СП»: Леонид Григорьевич, не переоценили ли мы возможности мирных договоренностей с Дональдом Трампом? По сути, сейчас между двумя президентами России и США идут телефонные разговоры о переговорах. С другой стороны, Соединенные Штаты продолжают поставлять разведывательные данные Украине. Не кажется ли вам, что мы попали в какую-то ловушку?

- Для американцев Россия и Украина — это всего лишь объекты получения политической и экономической выгоды. Именно из-за этой выгоды Трамп и включился в процесс мирного урегулирования конфликта. Правда, там было еще предвыборное обещание. Скоро будет 100 дней его пребывание на посту президента, и ему придется отчитываться перед своими избирателями. И если все его усилия установить мир закончатся провалом, не просто упадет авторитет Америки и самого президента - упадут акции крупнейших корпораций.

Поэтому Трамп любым способом ищет решения конфликта – для того, чтобы принести выгоду компаниям-гигантам. Поэтому он и договаривается то с Зеленским, то с Путиным. И вроде бы все идет в нужном направлении, но успеха у мирного плана Трампа не будет, потому что для этого нужна кропотливая работа военных.

«СП»: Сейчас стороны договариваются о 30-дневном перемирии, вроде бы есть договоренность о моратории на удары по энергетической инфраструктуре, хотя Украина его и нарушает. Кто и как будет осуществлять контроль за этим возможным перемирием, что делать с тяжелой военной техникой? Куда она будет отведена? Вопросов очень много. Они возникают и у военных, и у дипломатов, и у политиков, и у обычных граждан. Как будет решен этот вопрос?

- Президенты принимают на своем уровне некое рамочное соглашение, которое должно наполняться конкретными делами. Для того, чтобы объявить, например, месячный перерыв в военных действиях, нужно не менее месяца военным специалистам, не американским, не британским, а именно российским и украинским для того, чтобы прекратить огонь.

Для этого нужна кропотливая работа штабов. Штабы согласовывают между собой действия и дают указания командующим группировками войск. На передовой, на линии боевого соприкосновения, тоже нужна работа: заблаговременно что-то отвести в глубину, в зону недосягаемости огня, провести мероприятия по всему фронту. Только военные могут обеспечить прекращение боевых действий. Вот это нужно понимать.

«СП»: Поскольку на Украину могут быть введены военные НАТО, по крайней мере, об этом заявляют сейчас лидеры европейских стран, какие меры может предпринять Россия? Может ли она без оглядки на пятый пункт устава Североатлантического альянса нанести удар по силам НАТО, которые будут размещены рядом с ее границами?

- Я бы задал встречный вопрос: а мы последствия просчитываем? Если мы наносим по Лондону, или Парижу военные удары, путь пока не ядерные, что мы получим в ответ? Каковы будут последствия? Пятая статья устава НАТО, или Вашингтонского договора, работает в отношении всех членов Североатлантического альянса.

«СП»: Спрошу конкретнее: наша военная доктрина позволяет нанести удар по силам НАТО?

- Нет, наша военная доктрина как раз носит оборонительный характер и ссылается постоянно на международно- правовые основания, то есть на Устав ООН. В нашей военной доктрине говорится о том, что мы можем нанести ядерные удары по противнику только в случае, если он применяет против нас ядерное оружие или другие средства массового поражения. И только в ответ мы можем применить ядерное оружие. Еще подчеркну, что мы отвечаем, если удар наносят по нашим союзникам. Вот здесь мы тоже дублируем положение НАТО.

«СП»: Давайте уточним, кого мы считаем нашими союзниками.

- Кроме Белоруссии у нас никого, собственно говоря, в союзниках нет. В Договор о коллективной безопасности ОДКБ в 4-й статье говорится: если против одного из членов ОДКБ будет совершен акт агрессии, другие страны окажут жертве агрессора помощь. Но какую – не прописано. Может, военную, а может, гуманитарную или просто совет дадут.

«СП»: Так называемые миротворцы будут представлять на Украине сторону конфликта. Как это согласуется с уставом ООН?

- Украина не член НАТО, воевать за нее они не обязаны. Но есть 52-я статья Устава ООН - право на индивидуальную оборону и на коллективную оборону. Англичане и французы идут на юг Украины, проводят в мае в Румынии учения с ориентировкой на Одессу и Николаев. Эти территории они себе уже присмотрели. Поляки пойдут на Львовскую область, о которой они мечтали и которой они владели до Второй мировой войны. То есть европейские страны уже, по сути, делят Украину. И они будут не охранять, а брать то, что можно прихватить. Но имейте в виду: у нас не будет оснований бить по этим государствам. И это действительно для нас будет смертельно опасно.

«СП»: Вполне может случиться так, что перемирие, на которое мы согласимся, будет нарушено другой стороной. К чему все это приведет? Готовы ли наши вооруженные силы к такому военному противостоянию и что в этом случае ждет всех нас?

- Если мы начнем отвечать, мы будем единственной страной, которая противостоит этой огромной коалиции. Военного успеха мы здесь не добьемся, нет у нас этих возможностей. Это потребует мобилизации, причем не только военно-промышленного комплекса. Произойдет мобилизация всех сфер нашей жизни. Выдержит ли это наша страна экономика? Прежде всего, выдержит ли социальная сфера всё это? Поэтому я бы не спешил говорить об ответных ударах. Надо всё взвесить и подумать о последствиях.

«СП»: Соединенные Штаты объявили о том, что они отказываются от руководства Объединенными вооруженными силами НАТО. В Вашингтоне говорят, что Европа сама должна обеспечить свою безопасность. Не создает ли это условия, чтобы произвести перегруппировку военно-политических сил в Европе?

- Этот момент сейчас наступает. Российская Федерация мечтала о том, чтобы в Европе сформировалась система своей коллективной безопасности без американцев. И попытки такие уже предпринимались внутри НАТО. Сейчас России нужно провести анализ ситуации и последствий перегруппировки сил в НАТО.

«СП»: Может, вместо того, чтобы бегать за Трампом и ждать от него очередных предложений, нам самим стоит выступить со своими инициативами о мирном урегулировании на европейском континенте? Потому что, в конце концов, это наши соседи по континенту и нам с ними строить отношения.

- Конечно, придется идти на компромиссы, искать вариация взаимных уступок. Ультиматумы работать не будут. Нелегкий будет процесс. Но главное сегодня - дать людям возможность выживать, особенно в районе боевых действий, создать систему жизнеобеспечения, прекратить гибель гражданских и военных людей.

«СП»: Сейчас наши российские военные контактируют с военными НАТО или общение прекратилось?

- Контакты идут по линии разведок. Есть неофициальные контакты высших руководителей. Для того, чтобы даже позвонить друг другу, лидеры стран обязательно должны предварительно договориться. Этим занимаются в том числе военные.

«СП»: Леонид Григорьевич, ваш прогноз: возможно ли окончание боевых действий до конца этого года?

- Будем надеяться. Думаю, что это вполне возможно.