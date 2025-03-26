Почти половина украинских истребителей и военных вертолётов сбивается самими ВСУ по ошибке, пишет канадско-индийское издание The Eurasian Times со ссылкой на нардепа Верховной Рады Марьяну Безуглую. Украинская авиация сбивается самими украинскими ПВО из-за ошибок в наведении или отсутствии точных разведданных несмотря на то, что США возобновили их предоставление киевскому режиму.

В поддержку своих утверждений депутат привела в пример крушение F-16 в августе прошлого года. Результаты расследования крушения до сих пор не обнародованы, при этом многие западные эксперты и даже официальные лица уверены, что самолёт был сбит дружественным огнём.

- Результаты расследования обещали обнародовать «в ближайшем будущем» шесть месяцев назад, но до сих пор царит полная тишина, - цитирует Безуглую The Eurasian Times.

Ранее The Wall Street Journal опубликовала расследование, в котором доказывалось: F-16, разбившийся в августе 2024 года при таинственных обстоятельствах, был сбит американской системой ПВО.

Источники, на которые ссылается издание, сообщили, что причиной аварии могло стать отсутствие системы распознавания «свой-чужой» Link 16, которая была отключена на Patriot перед отправкой на Украину.

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Link 16 — это система безопасной связи, которая в режиме реального времени предоставляет информацию о военных объектах (включая самолёты, наземные подразделения, системы ПВО и командные центры).

Она играет важнейшую роль в предотвращении «дружественного огня» и повышении безопасности пилотов во время боевых операций, пишет The Eurasian Times. Однако поскольку никто не предсказывал, что Украина получит истребители F-16, первые ракетные комплексы Patriot, переданные Украине в 2023 году, не были оснащены системой Link 16. И она до сих пор так и не настроена.

По данным нидерландской OSINT-группы Oryx, которая отслеживает потери украинской техники, с начала СВО киевские боевики лишились как минимум 105 военных самолетов (в основном МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-26) и 52 вертолёта (в основном Ми-8).

Поскольку эти данные основаны только на визуальных данных, фактическое количество потерь может быть намного выше. Украинцы потеряли также множество натовской авиатехники. Например, в первые месяцы СВО украинцы потеряли как минимум 7 чехословацких учебно-боевых самолётов Aero L-39 Albatros.

Oryx пишет, что несколько самолетов были уничтожены в первые же дни СВО на авиабазе Кульбакино (Николаевская область).

Также L-39 Albatros якобы во время тренировочного полета разбился в марте 2023 года в Ивано-Франковской области (хотя, возможно, он также был сбит дружественным огнем).

Самую же известную потерю натовская авиация в Украине понесла в августе 2023 года. Когда два самолета L-39 Albatros столкнулись в небе над Житомирской областью, в одном из них был популярный в соцсетях пилот по кличке Джус. В январе 2023 года в пригороде Киева по неизвестным причинам разбился вертолет Eurocopter EC225 Super Puma, на борту погибло все руководство МВД Украины, летевшее на передовую.

- Украина насытила своё воздушное пространство современными системами ПВО, чтобы лишить противника превосходства в воздухе. Однако главным недостатком такого тотального контроля над воздухом являются периодические случаи дружественного огня, - пишет The Eurasian Times.

Перед началом СВО украинцы использовали системы ПВО советской разработки, в основном ЗРК средней дальности «Бук» (9К37 «Бук») и ЗРК большой дальности С-300 (9К81 «Антей»).

Затем натовцы отправили в Украину более современные ЗРК малой и средней дальности. В частности, Германия передала САУ противовоздушной обороны Gepard, зенитки ЗУ-23-2 и системы IRIS-T, а Франция и Италия - ЗРК SAMP/T Mamba.

Одними из самых передовых систем ПВО, которыми располагает Украина, являются американские NASAMS и Patriot.

Однако украинцев уже несколько раз ловили на том, что они преувеличивали возможности натовским систем ПВО: якобы, Patriot сбивал российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал», хотя никаких объективных доказательств этого так и не было представлено, подчеркивает The Eurasian Times.

Помимо перечисленных выше зенитно-ракетных комплексов, Украина также использует французские Crotale, американские MIM-23 Hawk и Aspide. Однако натовские средства ПВО столкнулись с нехваткой боеприпасов, так что украинцы были вынуждены создавать нелепые гибриды-химеры, которые назвали «Франкен-ЗРК».

Скажем, американские ракеты Sea Sparrow скрестили с советскими ЗРК «Бук», а американские ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder - с советскими РЛС. Подобные нелепые переделки военной техники абсолютно разных систем также могли стать причиной дружественного огня.

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