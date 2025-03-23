«Русские совершили наноэлектронную “высадку на Луну”»

Компания-резидент ОЭЗ "Технополис Москва" создала первый в России фотолитограф (он же степпер – авт.) с разрешением 350 нанометров. Об этом в своем тг-канале 22 марта написал мэр Москвы Сергей Собянин.

В сообщении особо отмечается, что “в мире меньше 10 стран, способных создавать это ключевое оборудование для производства микросхем. Теперь в их числе – Россия. Российский фотолитограф создан в партнерстве с белорусским заводом, имеющим огромный опыт в этой сфере”. И на него уже есть заказы.

Есть смысл обратить внимание на технические детали. Оказывается, в российском литографе используется твердотельный лазер, а в иностранных аналогах – ртутная лампа. И уже в следующем году в России, которую на Западе любят называть страной-бензоколонкой, будет разработан литограф с разрешением 130 нанометров.

Напомним, 21 мая 2024 года в Нижнем Новгороде в кулуарах конференции ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России) заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак сказал: “Первый отечественный литограф мы собрали, сделали. Он сейчас проходит уже испытания в составе технологической линейки в Зеленограде”.

Разработку обещали завершить к концу прошлого года, но потом возник информационный вакуум, который изрядно напугал наших диванных экспертов. Поползли слухи, что проект провалился и будет сдвинут на неопределенное время вправо. И вообще, «вся надежда на Китай». Не скрою, что и у автора тоже возникали такие мысли, поскольку чего-чего, а хвалиться наши чиновники любят не тем, что “уже реализовано в железе”, а тем, что “будет сделано”, желательно – после 2030 года.

Но неожиданно 20 марта блогер Максим Горшенин опубликовал видео непосредственно из Зеленоградского нанотехнологического центра (ЗНТЦ), в котором показали “живой” российский литограф, который уже производит чипы по техпроцессу 350 нм.

В репортаже говорится, что разработка велась совместно со специалистами белорусской компании “Планар”, чей опыт помог сделать машину за 4 года и обрести российским инженерам необходимые компетенции. Как говорится, низкий поклон батьке Лукашенко, который, в отличие от некомпетентного Ельцина, не только спас, но и приумножил советские достижения в микроэлектронике.

Первый рабочий зеленоградский литограф получил рабочее название СТП-350-001. Он прошёл госиспытания, был сдан и принят комиссией. Судя по всему, по меньшей мере два клиента уже подтвердили заказы на эти степперы, но ждать поставки, правда, с уже налаженным техпроцессом придется полтора года, и еще полгода уйдет на подготовку к производству. Впрочем, при очень сильном желании можно управиться быстрее, но в целом заявленные сроки соответствуют общемировой практике.

Из репортажа можно понять, что СТП-350-001 не имеет защитного корпуса, и его эксплуатация подразумевается внутри специального микроклиматического кабинета. Возможно, в более поздних версиях появятся и защищенные варианты, но для данного техпроцесса это решение выглядит оправданным.

Специалист ЗНТЦ, рассказывающий об особенностях первого российского литографа, пояснил, что его наиболее сложным узлом является оптическая колонна из 27 линз, сделанных из кварцевого стекла, вероятно, на заводе “Планар”.

ИноСМИ по-разному отнеслись к этой новости. Откровенно русофобская желтая пресса со злой иронией прокомментировала создание СТП-350-001, типа, “каменный век”, но специализированный британский портал iNews опубликовал большую статью, в которой призвал Запад не высмеивать Россию за разработку 350-нм литографа.

“Новость о том, что в России разработана первая 350-нм литографическая машина, стала горячей темой, и многие пользователи Сети в шутку говорят, что "Россия утратила способность к инновациям". На самом деле, это серьезное недоразумение и высокомерное предубеждение. Эта литографическая машина – просто знаковое событие для России, направленное на возрождение ее индустрии электронных чипов, и ее значение не меньше, чем разработка ядерного оружия вслед за Соединенными Штатами”, – подчеркивается в редакционной колонке iNews.

По мнению британцев, в настоящее время Россия применяет двоякий подход к своей наноэлектронной “высадке на Луну”. С одной стороны, она постоянно разрабатывает отечественные литографические станки, а с другой – совершенствует свои возможности по независимому производству чипов за счет реверс-инжиниринга. Хотя этот процесс сложен и требует огромных инвестиций, следует сказать, что это самый надежный способ обеспечить стабильные поставки собственных чипов для национальной промышленности.

Да, техпроцесс 350 нм, как пишут в не совсем грамотной Википедии, якобы знаменует отставание от Запада на 30 лет, однако разработчики видеокарт Nvidia начали в 1997 году выпуск первого потребительского ускорителя RIVA 128, который совершил революцию в видеоизображениях на мониторах.

Кроме того, процессоры Pentium II, AMD K6 и даже 8-ядерный микроконтроллер Parallax Propeller, изготовленные по техпроцессу 350 нм, буквально перевернули мир. Мало кто знает, что даже военные США заказывают эти неубиваемые чипы для ноутбуков, работающих в экстремальных условиях.

Конечно, с высоты 2025 года многое, что связано с этой микроэлектроникой, кажется невероятно древним, но на компах с Pentium II можно установить работающую ОС Windows XP, а также намного быстрый Linux, правда, с трудными настройками.

И вот литограф 130 нм, который, без всякого сомнения, появится в России в следующем году, сократит отставание от Запада с 30 до 20-15 лет. А это значит, как отмечает iNews, “технологическая гегемония ASML и Nikon в области литографических станков будет постепенно нарушена, и Соединенные Штаты и Запад постепенно лишатся возможности "душить" другие страны угрозами чиповых санкций”.

Дело в том, что указанный техпроцесс даст возможность “странам-изгоям” наладить выпуск процессоров класса Intel Pentium III или Intel Celeron Tualatin-256, обеспечивающих работу ОС Windows XP, чье последнее обновление произошло в 2008 году.

Но самое главное – российский степпер 130 нм позволит “уйти” к 65 нм за счет двойного позиционирования. А это уже уровень игровых приставок PlayStation 3 (Sony/Toshiba/IBM Cell) и видеокарт NVIDIA GeForce 8800GT. Заокеанские эксперты считают, что Россия выйдет на массовое производство чипов по этому техпроцессу в 2028 году. И тогда же страны третьего мира, напуганные американской “обезьяной с гранатой”, которая вводит санкции даже против ядерной сверхдержавы, пойдут по пути технологического суверенитета, то есть потянутся в Москву за степперами.