Практически сразу после того, как в небе Сумщины был сбит второй F-16 Fighting Falcon (“Боевой сокол”), укроСМИ с гордостью сообщили, что Повітряні Сили України получили новую партию американских “Боевых соколов”. Правда, бандеровские официалы скрыли, “от кого и сколько”, сославших на военную тайну.

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Украинская “телега” в этом увидела признаки антикриза на фоне скептического отношения “хероев” к заокеанским лiтакам, дескать, “пользы от них, как от козла молока”.

Известно, что Дания, у которой США собираются забрать Гренландию, передала Украине 12 из 19 обещанных F-16. Об этом заявил министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен, который, судя по всему, не собирается защищать целостность своей страны.

Кроме того, согласно публикации в Зе-газете “Українська правда” (заблокированной в РФ), в феврале “призраки Киева” получили лiтаки из Нидерландов. Ранее Копенгаген обещал украинским фашистам 24 американских истребителя в рамках трех этапов, первый из которых состоялся в октябре 2024 года.

Кстати, западную коалицию по передаче истребителей возглавляют Дания и Нидерланды, которые взяли на себя расходы по обучению украинских пилотов и технического персонала.

Названа главная проблема американских истребителей F-16 на Украине

Неожиданно Бельгия, обещавшая незалежной 30 истребителей F-16, отложила их поставку, якобы из-за задержки поступления новых F-35. Киев уведомлен, что срок сдвинут вправо как минимум на год, ну а дальше “будут смотреть по ситуации”. Более того, в Канаде, как и в Германии, правительственные чиновники говорят, что надо отменять соглашение на закупку F-35, которые на все сто зависят от обновлений программного обеспечения, к исходному коду которого иностранные пользователи не имеют доступа.

Говорящие головы “404-й” в этой связи заныли, мол, без двухсот “Боевых соколов” захисники могут и проиграть, но в этом будут виноваты не “херои”, а разэдакие союзники. “Пока наши политики и их миролюбивые друзья нас по-тихому сливают и кормят завтраками про нереальную поддержку и помощь, ситуация на фронте начинает проседать.

На фронте украинские солдаты прекрасно понимают, что с нынешним количеством самолетов, танков, оружия, техники и тем более боеприпасов они будут разгромлены”, – скулят “машовцы и свитаны”. Нет-нет, да и они, верные собачки Зеленского, тявкают на просроченного, дескать, “Банковая очень неудачно профукала момент, когда можно было реально заключить какое-то нормальное соглашение”.

Напомним, в свое время экс-главком Залужный утверждал, что двести F-16 смогут “стабилизировать небо над передовой”, в котором сейчас господствуют русские истребители. Именно поэтому передача американских самолетов рассматривалась Киевом как ключевой элемент военной помощи Запада.

Между тем не так уж и передергивают укровояки, утверждающие, что пользы от американских “Боевых соколов”, как “от козла молока”. По данным ряда околовоенных пабликов незалежной, близких к командованию Повітряних Сил України, порядка двух десятков F-16, пилотируемых “призраками Киева”, ничем похвастаться не могут.

Известно следующее: в августе в ходе отражения российской массированной ракетно-дроновой атаки был потерян первый F-16. Обстоятельства его уничтожения засекречены, а версия “Friendly fire” (“Дружественный огонь”) не выдерживает критики. В декабре F-16 якобы сбил шесть крылатых ракет ВС РФ, одна из которых была поражена авиационной пушкой. Впрочем, и это подвергается сомнению, хотя бы потому, что предоставленные кадры напоминают “мультики”, а второго такого же “подвига” не было. Очевидно, янки не очень понравилась эта брехня.

В феврале 2025 года был опубликован снимок “украинского” F-16, оснащенного управляемыми авиабомбами GBU-39/B SDB с дальностью полета 110 км. УкроСМИ завизжали от восторга, типа, ну, “орки, держитесь, сейчас “призраки Киева” устроят русским ад на передовой”. Однако сразу же “Боевой сокол” был сбит ракетой С-400 после “подсветки” с Су-35. Да и на фронте драп захисников ускорился.

Также Повітряні Сили України похвастались ракетами AIM-120C и AIM-9X под крыльями лiтаков и пообещали много-много сбитых “сушек”. Но вместо этого в обзоре киевского интернет-ресурса Military analytics (заблокированного в РФ) говорится: “Появилось сообщение об атаках украинских F-16 на ударные группы Су-34, однако эффективность американских истребителей остается под вопросом из-за противоракетных маневров русских самолетов.

Несмотря на то, что европейские F-16 прошли модернизацию по стандарту MLU перед передачей Украине, их радары AN/APG-66v2 неэффективны на дальних дистанциях”.

Косвенно прошелся по “Боевым соколам” даже львовский мозговой центр Defense Express (тоже заблокирован в нашей стране). Он кормится на деньги Пентагона, поэтому раскрывает негатив между строк, то есть со ссылкой на румын, которые сравнили старенький МиГ-21 и основной самолет ВВС США F-16.

“Портал Defense Romania опубликовал новую запись своего подкаста, гостем которого стал генерал авиации в отставке Лауренциу Симионеску, и в рамках этого разговора затронули вопросы о МиГ-29 и F-16 в строю румынских ВВС, – пишет Сергей Згурец из Defense Express. – Если говорить о сравнении МиГ-29 и F-16 особенно в плане надежности и простоты пилотирования, то следует сравнивать и поколение, и аэродинамическую схему по этим двум типам самолетов”.

Далее – больше: “Из-за особенности своей конструкции МиГ-21 имеет высокую посадочную скорость, поэтому этот самолет не прощает ошибки в пилотировании. Впрочем, как далее заметил отставной румынский генерал авиации, любой тип самолета на самом деле не прощает ошибки в пилотировании”.

И тут начинается самое любопытное. Defense Express пишет, что румыны не впервые анализируют F-16 и МиГ-29, исходя из собственного опыта, однако они ни разу в таком ключе не сравнивали F-16 и МиГ-29 (по классификации НАТО: Fulcrum – “Точка опоры”). Мол, кто не дурак, тот поймет. Во всяком случае, более зрелые “призраки Киева” категорически отказались от обучения пилотированию на “Боевом соколе”, поэтому янки пришлось привлечь глупый молодняк, который на Fulcrum не летал и сравнить не может.

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