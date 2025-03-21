Тайный визит Уиткоффа. Что делал в Баку спецпосланник Трампа

Когда самолет Стива Уиткоффа, спецпосланника по Ближнему Востоку президента США Дональда Трампа, после ночной закрытой встречи с Владимиром Путиным покинул Москву, никто не предполагал, что спецборт через несколько часов приземлится в Баку. Об этом, и то спустя время, сообщила только израильская газета Jerusalem Post. По ее источникам, Уиткофф оказался в столице Азербайджана неслучайно, и его миссия была «хорошо скоординированным дипломатическим шагом со стороны Вашингтона, Баку и Тель-Авива».

Можно смело предполагать, что у Уиткоффа состоялись встречи с ответственными лицами Азербайджана и, вероятно, с президентом Ильхамом Алиевым. Но официальных сообщений по этому поводу со стороны Баку не последовало, что порождает множество версий.

Согласно одной из них, якобы подготовка визита Уиткоффа в Баку началась после 5 марта, когда от имени премьер-министра Биньямина Нетаньяху в парламенте Израиля выступила член его кабинета, министр национальных миссий Орит Струк, предложившая «активизировать переговоры о создании стратегического союза Израиль-Азербайджан-США и изучения возможностей включения Баку в формат Авраамовых соглашений». В этой связи она призвала США снять с Азербайджана американские санкции, имея в виду 907-ю поправку к Акту о свободе.

Но в ситуации, когда США оказывают на Иран беспрецедентное давление, появление в Закавказье контуров американо-израильского альянса может осложнить обстановку в регионе, не говоря уже о налаживании сотрудничества Азербайджана в геопроекте «Север-Юг». Впрочем, дело не только в этом. Предполагается подключение Азербайджана к планируемой США на Ближнем Востоке системе безопасности, в центре которой должны быть Израиль, Саудовская Аравия и страны Персидского залива. Именно эти государства, при поддержке Вашингтона, возьмут на себя основную ответственность за обеспечение свободы судоходства в Красном море.

В то же время для Азербайджана это означает активное вовлечение в бурные события региона. В таком геополитическом контексте визит Уиткоффа в Баку может быть связан с начинающейся войной США против хуситов в Йемене.

По другой версии, США изучают возможности проведения в Баку российско-американских встреч по урегулированию украинского кризиса и нормализации отношений между собой. США стали оттеснять Турцию от дипломатического центра после того, как Трамп решил возобновить диалог на высоком уровне со своим российским коллегой Владимиром Путиным без участия Украины или Европейского союза. Он стал действовать на саудовской площадке и, возможно, ищет еще одну, в Закавказье. Кстати, раньше Баку предлагал провести у себя переговоры с Арменией, США и Россией в контексте подготовки мирного договора с Ереваном.

Косвенным признаком того, что в ходе визита американского чиновника в Баку могла затрагиваться региональная тематика, в частности, армяно-азербайджанские отношения, говорит то, что за день до его неожиданного наезда Ереван и Баку заявили об окончательном согласовании текста мирного договора. Визит Уиткоффа подтверждает правдоподобность такой версии. Если она состоится, то Азербайджан может в ближайший период сыграть важную роль не только в региональной, дипломатии.

Но есть важные нюансы. Не исключено, что молчание Баку в связи с визитом Уиткоффа объясняется тем, что представленная последним позиция, касающаяся ближневосточных проблем, не устраивает руководство Азербайджана. Возможно, его настораживает дипломатический крен Белого дома в сторону от Анкары и сближение позиций с Кремлем, ведь еще недавно риторика Баку по отношению к Москве почему-то была резкой. Алиев изгнал из страны Россотрудничество, закрыл офис «России сегодня» и «Sputnik Азербайджан», а также встречался с нелегитимным Владимиром Зеленским.

Многие связывают это с крушением в Казахстане пассажирского самолёта «Эмбрайер» компании «АЗАЛ», летевшего из Баку в Грозный. Но на днях произошла некая стабилизация отношений, это может быть связано с более широким контекстом, в которому причастен и Уиткофф. Трамп «неожиданно» для Баку взял курс на сближение с Россией, допустил отмену санкций, и Алиеву приходится встраиваться в новый фарватер.

Но это тоже лишь одна из версий, ведь официальные источники, включая американские и азербайджанские, не разъясняют ситуацию. Ясно пока только то, что спецпосланник Уиткофф неспроста делает «посадки» своего самолета, и похоже, поставил Алиева перед выбором.

Азербайджан останется в фокусе США в Закавказье — во многом благодаря тому значению, какое он имеет на «великой шахматной доске», и вариантам его готовности принимать участие в «большой игре» между Россией и Ираном. Поэтому необходимо дождаться дальнейшего развития событий, которые внешне пока связаны только с завершением украинского кризиса.