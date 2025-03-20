В район Покровска командованием ВСУ было направлено около 500 иностранных наемников. Предполагается, что среди них могут быть граждане Франции и Польши, поскольку местное подполье зафиксировало французскую и польскую речь. Военный эксперт Виталий Киселёв в беседе с ТАСС высказал мнение, что прибывшие боевики, скорее всего, будут готовить украинские вооружённые силы к настоящим боевым действиям.

Кроме того, наёмники могут проверить вооружение, поступающее от Запада для ВСУ. В частности, речь идет о французских и немецких системах ПВО, FPV-дронах и комплексах радиоэлектронной борьбы.

Эксперт отметил, что российская разведка, вероятно, будет отслеживать эти передвижения и наносить удары по точкам управления, где размещаются наёмники.

CNN: Россия заставила Запад играть по ее правилам

Особенностью является тот факт, что ВСУ начали переброску наёмников после неудачи в Курской области. Это свидетельствует о том, что противник обеспокоен возможностью дальнейшего наступления ВС России. Кроме того, российские войска добились успехов не только на Курском направлении, но и в других районах.

А пока же противник не прекращает попыток атаковать Краснояружский район Белгородской области. В последние два дня здесь продолжаются интенсивные бои, сообщает военный блогер «Старше Эдды».

Как и раньше, во время своих наступлений враг использует значительное количество бронетехники, но наши дроноводы быстро выводят её из строя. На границе горят вражеские танки, БРЭМы и бронетранспортёры Bradley. Потери техники стали характерной чертой действий ВСУ: они стремительно врываются на территорию, высаживают пехоту, теряют технику, а затем их бойцы уничтожаются в посадках нашей артиллерией и дронами.

«Со своей стороны противник пытается изолировать поле боя, нанося удары по дорогам дронами. Как я писал ранее, нынешняя попытка врага закончится также, как и предыдущая. Техника сгорит, личный состав будет уничтожен, враг откатится назад. Северяне вновь разобьют противника, сколько бы танков и ББМ он не посылал и сколько бы живого (пока живого) мяса не прятал по лесополкам», – уверен блогер.

Несмотря на интенсивность боев в последние дни, у многих сейчас может возникнуть мысль, что боевые действия вот-вот прекратятся: ведь Путин с Трампом общаются по телефону, делегации дипломатов встречаются в Саудовской Аравии, да и бизнес, судя по некоторым признакам, готов вернуться в Россию. Вот только кажущаяся разрядка может ввести в заблуждение, считает журналист Андрей Медведев. Ведь переговоры – не равно мир.

В истории, пишет Медведев, можно найти массу примеров. Взять ту же вьетнамскую войну, когда Штаты до последнего цеплялись за поддерживаемый ими режим Южного Вьетнама. Переговоры о прекращении кровопролития велись с 1962 года. В итоге и Штаты влезли в войну, и союзников подтянули. Конфликт завершился лишь в 1975 году падением Сайгона и бегством американцев из Вьетнама.

Текущие переговоры, как и все предыдущие, вовсе не тормозят боевые действия и не гарантируют их ослабления. Питать иллюзии, будто окончание конфликта уже близко — значит, обманывать себя, что может обернуться серьёзными последствиями. Когда ложные надежды рушатся, это всегда больно бьёт по моральному состоянию и выбивает людей из равновесия, заставляя их метаться между надеждой и разочарованием.

Наша армия продолжает сражаться, и прямо сейчас бойцы выполняют боевые задачи на передовой, напоминает Андрей Медведев. Заводы оборонного комплекса безостановочно производят вооружение и технику. А дроны целенаправленно бьют по объектам инфраструктуры ВСУ. Самоуспокаиваться, думая, что всё вот-вот закончится и армии уже не нужна поддержка, — опасное заблуждение. Считать, что враг истощён и не способен ни на наступление, ни на расширение террористической тактики — значит, сознательно закрывать глаза на реальность, что равносильно преступлению, уверен журналист.