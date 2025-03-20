Удары с воздуха по Энгельсу: Зеленский просто мечтает, когда «Орешник» прилетит по Киеву

Минувшей ночью беспилотники ВСУ вновь массированно атаковали российские города. Больше всего досталось Поволжью – Энгельсу и Саратову.

По данным Минобороны, средства ПВО уничтожили за ночь 132 украинских беспилотника. 54 БПЛА — над Саратовской областью, 40 — над Воронежской, 22 — над Белгородской, девять — над Ростовской, по три — над Курской областью и Крымом, один — над Липецкой областями.

Еще ночью появилась информация о возгорании на НПЗ в Саратовской области. Позже сообщалось о пожаре на местном аэродроме.

Стало известно, какими дронами ВСУ атаковали Энгельс

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсе в целях безопасности из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация людей с территории близлежащих СНТ - в результате атаки БПЛА оказались повреждены более 30 частных и дачных домов Саратовской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор.

«В результате атаки БПЛА в Энгельсе также частично выбило окна в двух детских садах и школе. Детей в учреждениях в этот момент не было. Среди сотрудников пострадавших нет», - написал глава региона в телеграм-канале.

Также ранним утром губернатор сообщил, что в результате атаки частично были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице №1. Пострадала женщина, ей оказывается медицинская помощь. При падении обломков БПЛА поврежден и частный дом в районе Соколовой горы.

В Энгельсском районе Саратовской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня, сообщил глава муниципального образования Максим Леонов.

Почему массированный удар пришелся именно по этим российским регионам? Посмотрев на любую военную карту, несложно понять, что в каждом из них расположена серьезная военная инфраструктура.

Так, вблизи города Энгельс Саратовской области расположена авиабаза ВКС России. Официальное название аэродрома – «Энгельс-2». На авиабазе ранее дислоцировались 121-й гвардейский Севастопольский и 184-й тяжёлые бомбардировочные авиационные полки, имеющие на вооружении стратегические бомбардировщики ТУ-160 и ТУ-95 МС. Оба авиаполка входили в состав 220-й гвардейской тяжелой бомбардировочной Донбасской Краснознаменной дивизии.

Очевидцы публикуют видео и делятся в соцсетях впечатлениями от ночного прилета на авиабазу в Энгельсе.

«Жесть. Они взлётку разнесли полностью». Судя по всему, враг пытался атаковать не только НПЗ, но и аэродром с «Медведями» (Ту-95) и другой авиацией», - пишут местные жители.

Позже в Сети разошлась информация о том, что удар якобы пришёлся по некоему складу на аэродроме. Военблогер, автор канала «Операция Z» пишет:

«На аэродроме базируется 121-й гвардейский тяжелый авиационный полк, который входит в состав дальней авиации ВКС России. Именно с этого аэродрома наши самолеты Ту-95МС («Медведи») и Ту-160 вылетают для ударов по военным объектам ВСУ. На складе могли взорваться ракеты Х-101 и Х-55».

Каковы последствия налета на самом деле, пока не очень понятно. Официальной информации на этот счет еще не поступало.

В Ростовской области, которая тоже подверглась налету БПЛА, находится военный аэродром Миллерово.

В Воронеже, в Советском микрорайоне, также расположен военный аэродром. Там дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк Западного военного округа с самолетами Су-34.

Впрочем, ранее были сообщения, что авиация с аэродромов, находящихся близко к зоне СВО уже давно перебазирована. Тем не менее инфраструктура осталась. В нее, видимо, и целил противник.

Как известно, 18 марта во время телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа говорилось о введении на 30-дневный срок моратория на авиаудары по энергетической инфраструктуре. Об отказе от ударов по военной инфраструктуре не сообщалось. Очевидно, используя это, ВСУ, заручились помощью западных союзников и решили действовать. Значит ли это, что наша военная инфраструктура теперь под постоянным ударом? С таким вопросом мы обратились к президенту Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергею Гончарову.

- На сегодня Трампа волнует только одно – заключение мира, а детали, которые должны обеспечить этот мир, его не интересуют. Все военные объекты на российской территории обозначены американской военной разведкой. Для нанесения ударов такой силы и дальности, как этой ночью, нужно спутниковое управление, которое, как известно, есть в распоряжении США. У ВСУ спутникового управления нет. И тут уже возникают вопросы к администрации США, которая периодически заявляет об отказе в военной помощи Украине.

«СП»: То есть вы расцениваете это как спланированную акцию?

- Разумеется, это ответ на наше продвижение на фронте. Бьют прицельно по военным заводам, предприятиям, аэродромам. Я не исключаю, что удары по расположению наших военных объектов происходит с подачи американской разведки.

Позиция США в этом вопросе представляется мне двойственной: с одной стороны, они хотят вроде бы принудить Зеленского к миру, а с другой стороны, его же руками пытаются сломить нас. Сейчас Зеленский ведет переговоры о введении «миротворцев» на территорию Украины. Мы со своей стороны будем рассматривать иностранный воинский контингент на территории соседнего государства как прямую военную угрозу России и можем ответить своими аргументами. «Орешником», например, - резюмировал Сергей Гончаров.

Означает ли это, что все мирные переговоры – лишь ширма, за которой будут продолжаться военные провокации в отношении России? С таким вопросом мы обратились к доценту кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александру Перенджиеву.

- То, что произошло сегодня ночью – удары БПЛА по нашей военной инфраструктуре, я расцениваю как демонстративное пренебрежение всеми разговорами о мирных договоренностях и киевским режимом, и Западом, и США в том числе. Потому что система космического наведения БПЛА есть у США, ВСУ такой системой не располагают. И тут большие вопросы к нашим американским коллегам по переговорному процессу.

«СП»: Возможно, это ответ ВСУ и их западных партнеров на наше продвижение в Курской области и на других направлениях?

- Наш президент четко поставил вопрос: все территории, включенные в состав РФ по Конституции, должны быть освобождены. По информации с фронта, наши войска сейчас продвигаются в Красноармейске, на Купянском направлении, в Курской области единичные группировки ВСУ окружены и находятся под огневым контролем. ВСУ несут огромные потери в технике. Все, что произошло сегодня ночью – это месть Запада за успехи нашей армии.

«СП»: С нашей стороны последует ответ?

- Чем мы будем отвечать? Надо выигрывать на поле боя, вот это и будет нашим ответом. А без этого налеты будут продолжаться.

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