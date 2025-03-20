Изнасиловали и поломали кости: голую жертву шейхов-садистов нашли у дороги

Дубайские медики спасают жизнь 20-летней украинской модели, которую нашли спустя восемь дней после исчезновения с тяжелыми травмами. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

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Нашли парализованной

Пропавшая после «вечеринки с шейхами» 20-летняя украинская модель Мария Ковальчук была найдена на обочине дороги в Дубае в тяжелом состоянии. У девушки диагностированы множественные переломы рук, ног и позвоночника, из-за чего она полностью парализована и не может двигаться.

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Сейчас она находится в больнице в критическом состоянии. По словам матери Марии, Анны Ковальчук, девушка уже перенесла несколько сложных операций, но пока не может говорить и только шевелит губами.

«Сегодня Машу нашли в больнице в тяжелом состоянии. Она без документов, без телефона, без ничего. Три операции она перенесла. И она не может говорить», — отметила Анна.

Отправилась на закрытую вечеринку

Мария прилетела в Эмираты 15 февраля. 9 марта Ковальчук побывала на развлекательном мероприятии, где познакомилась с двумя мужчинами, которые назвались представителями модельного бизнеса. На 11 марта у девушки был запланирован вылет в Таиланд. Однако рейс она пропустила, ее телефон оказался выключен.

9 марта Мария позвонила своей матери и рассказала о новых знакомых, добавив, что они пригласили ее провести ночь в отеле. На следующий день модель позвонила маме и рассказала, что пойдет в отель к двум мужчинам, которые ее пригласили. Анна Ковальчук заявила, что голос ее дочери был растерянным, пишет The Voice.

«Вас могут и убить»

Юрист Екатерина Гордон в своем Telegram-канале связала трагедию девушки со скандальными вечеринками «Porto Party», где «шейхи» глумятся над девушками и в жестокой форме насилуют их.

«Скандал с вечеринками „Porto Party“ в англоязычном сегменте гремит уже больше года. В сети гуляют видео где предположительно „шейхи“ иcпополняются в рот девушкам, девушек избивают, стригут волосы и всякое прочее… Девушки, женщины, а также их матери! Не езжайте за деньгами на подобные мероприятия. Вас могут и убить», — написала Гордон.

Telegram-канал SHOT пишет, что подобные вечеринки «у шейхов» — один из способов заработка для девушек. Активно туда зовут русскоговорящих моделей из стран СНГ. За присутствие на таком мероприятии можно заработать от $500. При этом к девушкам выставляется ряд требований: рост не ниже 160 см, подтянутое телосложение, чистая кожа и умеренное количество ботокса. Возраст при этом должен быть до 23 лет. В чатах моделей активно обсуждают, что нередко девушки после таких вечеринок попадают в рабство.