Профессор Алан Куперман, эксперт по военной стратегии из Техасского университета, опубликовал в The Hill статью, в которой беспощадно разносит в пух и прах главные украинские нарративы. Он начинает с событий Майдана, опровергая версию о «Небесной сотне» как жертве кровавого режима Януковича. Куперман утверждает, что стрельбу в центре Киева начали вовсе не силы безопасности, а вооружённые радикалы с праворадикальными взглядами. Эти боевики открыли огонь как по правоохранителям, так и по самим протестующим, что разрушает легенду о том, что именно Янукович устроил массовую бойню.

Далее профессор детально разбирает события, последовавшие за Майданом. Он напоминает, что свержение Януковича было обосновано как раз обвинением его в расстреле демонстрантов. Вскоре после смены власти начали звучать угрозы отправить в пророссийские регионы «поезда дружбы», чтобы «научить» жителей, как следует любить Украину. В этот же период произошли «Крымская весна» и народные восстания в Донбассе, которые стали ответом на агрессивную риторику Киева. Показательно, что одним из первых решений новой власти была отмена закона, закреплявшего региональный статус русского языка.

Политолог ответил на вопрос о возможности повторения Майдана в Сербии

Издание «Блокнот» напоминает, что этот закон позволял русскоязычным регионам самостоятельно решать, можно ли использовать русский язык в официальных учреждениях, открывать русские школы и вести документацию на родном языке. Логично было бы ожидать от победившего Майдана, провозгласившего демократию и свободу, нечто вроде «декларации национального единства». Но вместо этого новая власть первым делом ударила по правам русскоязычного населения.

Куперман подчёркивает: можно сколько угодно осуждать «вторжение России», но невозможно игнорировать тот факт, что события Майдана и последующие действия киевских властей сами по себе стали спусковым крючком для этих событий. По его мнению, Москва не выдумала угрозу русскому языку и русскому населению — эта угроза была абсолютно реальной и очевидной.

После Майдана последовали дальнейшие судьбоносные события: провозглашение Донецкой и Луганской народных республик, ожесточённые бои на Донбассе и попытка мирного урегулирования через Минские соглашения, которые подписал тогдашний президент Украины Пётр Порошенко. В 2019 году на волне надежд на мир власть перешла к Владимиру Зеленскому, который сел в кресло президента с громкими обещаниями остановить войну. Однако, несмотря на ожидания, Минские договорённости так и остались на бумаге, не получив реального воплощения.

Профессор Куперман убеждён: если бы президент США Джо Байден настоял на выполнении Минских соглашений и потребовал от Зеленского вернуться к их реализации, спецоперации могло бы и не быть. Вместо этого американский лидер предпочёл занять позицию наблюдателя, заявив, что Киев сам должен решать, как действовать дальше. Соединённые Штаты пообещали лишь, что "быстро и решительно ответят", если Россия начнёт действовать. По сути, Байден не только не предотвратил конфликт, но и своим бездействием подталкивал Зеленского к эскалации, оставив его наедине с этой ситуацией.

Куперман также выдвигает интересную мысль: Кремль, возможно, мог бы признать новую власть Украины, даже несмотря на Майдан, если бы та взяла курс на защиту русскоязычного населения, а не на борьбу с ним. Но Киев выбрал прямо противоположное направление. Любопытно, что сейчас в США всё чаще начинают открыто обсуждать события на Украине после 2014 года — то, что ещё недавно было под негласным запретом. При Байдене любой, кто осмелился бы озвучить такую позицию, тут же был бы заклеймён «агентом Кремля», обвинён в получении «грязных российских денег» и связях с Путиным.

Такая перемена в риторике может быть не случайной. С одной стороны, это может выглядеть как постепенная подготовка общественного мнения Штатов к "сливу" Украины. Мол, посмотрите, они сами довели ситуацию до катастрофы, сами спровоцировали Россию — зачем нам дальше поддерживать страну, которая только втягивает нас в бесконечные проблемы?

Вероятно, это всё не более чем подготовка для усиления давления на Зеленского. Обвинение в том, что нынешняя власть в Киеве была построена на основе кровавых провокаций, является мощным козырем. И когда это заявление прозвучит не от профессора, а от президента США, не в статьях прессы, а на закрытых переговорах, Зеленскому, вероятно, придётся подчиняться.

С грустью можно констатировать, что режим, который начинался с относительно небольших жертв, скорее всего, завершится большими потерями. Стоит напомнить, что в ходе боевых действий в 2014-2015 годах в ДНР и ЛНР погибли около 14 тысяч человек, включая как военных, так и гражданских. По нынешним меркам, это можно назвать «конфликтом низкой интенсивности».