Трамп объяснил Зеленскому: Владимир, не надо истерить, когда я с Путиным договариваюсь

19 марта вечером президент США Дональд Трамп сообщил, что провел переговоры с Владимиром Зеленским.

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«Только что завершился очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он продолжался около часа», — написал американский лидер в Truth Social.

По его словам, большей частью они говорили о состоявшемся накануне разговоре Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным «с целью согласовать запросы и потребности России и Украины».

Трамп пообещал, что в ближайшее время его советник по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио опубликуют заявление по итогам разговора.

Трамп накричал на Зеленского

Ранее Зеленский, анонсируя разговор с Трампом, заявил, что рассчитывает узнать от американского лидера детали разговора президента США с Путиным, который состоялся накануне. До этого он говорил, что что за столом переговоров по урегулированию конфликта на территории Украины должна присутствовать Европа.

А не много ли он на себя берет, решая, кто и что должен? Правила игры устанавливает не он. И не Европа. Вопрос в том, готова ли принять этот факт стоящая за Зеленским «партия войны» в Лондоне и Париже.

— Для Зеленского важно продемонстрировать, что договорённости по Украине не обходят его стороной, что с ним советуются и с ним консультируются, — считает военно-политический эксперт Владимир Сапунов.

«СП»: Зеленский заявил по итогам разговора Трампа с Путиным, что за столом переговоров должна присутствовать Европа.

— Зеленскому выгодно, чтобы Евросоюз включили в число участников переговоров, ведь у европейских властей поддержка киевского режима куда сильнее и надёжнее, чем от новой администрации Белого дома.

У Украины есть предварительная договоренность с Макроном и Стармером по поводу плана перемирия «в воздухе и на земле». Так что отказ от ударов по энергетике и инфраструктуре на 30 дней является урезанным вариантом такого плана.

«СП»: Можно заявление Зеленского вкупе с продолжающимися ударами ВСУ дронами по энергетической инфраструктуре России воспринимать как свидетельство того, что его не особо волнует, что Путин с Трампом решат?

— Пока никаких конкретных договорённостей нет, всё даже меньше, чем на честном слове. Украина-то ничего пока не обещала. Очевидно, что после разговора Зеленского с Трампом будут и обещания. И вот тогда уже за нарушения договорённостей, если они действительно будут, придётся как-то отчитываться.

«СП»: А Трамп что мог сказать Зеленскому?

— Видимо, объяснил, чтобы тот не сильно истерил и выступал по поводу того, о чём Трамп предварительно договаривался с Путиным. С одной стороны, Зеленскому отказ от таких ударов на руку, поскольку Россия наносит киевскому режиму больший ущерб атаками на тыловые объекты. С другой стороны, для Украины лучше бы было заключить полное перемирие – для перегруппировки, ротации, передышки, пополнения оружейных арсеналов. А такой план из повестки отодвинут.

«СП»: Когда, по-вашему, Трамп осознает, что Зеленский недоговороспособен? Может такое быть, что устав от «терок», махнет рукой и просто спихнет все на Европу?

— На данный момент главным выгодоприобретателем перемирия и заморозки по ЛБС являются США. Поскольку в медийном плане военная операция перестала быть им выгодна – ведь у Украины нет и не может быть серьёзных военных успехов.

Киеву краткосрочное перемирие тоже выгодно. Если речь пойдёт о полномасштабном мирном договоре, тут все сложнее, с Зеленского сразу начнут спрашивать за огромное количество жертв, бедность, разрушения.

Передать основное военное финансирование Украины Европе – мечта Трампа. Но торопиться с этим он не будет, поскольку резкие движения могут пойти на руку России, а США это тоже невыгодно. Так что за громкими заявлениями не надо видеть быстрый перевод стрелок на Европу, процесс будет сложным и неоднозначным.

— Задача Зеленского, с одной стороны, не оказаться в числе виновников срыва мирных инициатив Трампа, с другой, — не подписывать мировую с Россией на невыгодных условиях, — продолжает тему доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Блинов.

— Да, без сомнения, он подает разговор, инициированный США, как равноправную беседу, в которой отстаивает свое понимание возможных договоренностей, но администрация Трампа просто поставит его перед фактом того, с чем ему будет необходимо согласиться или остаться один на один с Россией и туманным личным будущим без гарантий на жизнь.

Трамп взял на себя крайне непростую роль челночной дипломатии, где он предлагает условия и давит одновременно на двух участников конфликта, чтобы со временем выйти на достижение компромисса. Но надо понимать, что мир между Россией и нацистской Украиной невозможен.

Важный момент в том, что Зеленский в этом разговоре, как говорит Трамп, не имеет карт, но упрямо пытается гнуть прежнюю линию. Владимир Путин тоже испытывает давление со стороны США, но у него гораздо больше возможностей отстаивать изначальный взгляд на окончание конфликта.

«СП»: А Европа?

— Проблема Европы в том, что у нее нет субъектности. Кроме Великобритании все другие страны или слишком зависят от США, или с легкостью изменят свою позицию в зависимости от выборных раскладов.

«СП»: И какие перспективы мирного соглашения?

- Кому-то одному из трех - Путину, Трампу или Зеленскому, придется пойти на серьезные уступки. России будет одинаково выгодно и предательство Зеленским украинских нацистов, и если Трамп бросит Украину на произвол судьбы. Правда, в Украину Америка вложила очень много денег.

Достижение сейчас равноценного договора, на мой взгляд, невозможно и будет временной мерой, что уже случалось не раз в дипломатии на украинском направлении.