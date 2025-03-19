ВС РФ сбили свои же дроны после приказа Путина: на что пошла Россия ради перемирия

Российские военные сбили семь беспилотников, принадлежащих собственным войскам, по указанию президента России Владимира Путина остановить обстрелы энергетических объектов Украины. Об этом сообщило Министерство обороны.

Однако Киев нарушил предварительные договоренности и осуществил атаку на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), расположенный в станице Кавказская Краснодарского края, что привело к возникновению масштабного пожара. Об атаке Украины и реакции Запада — в материале URA.RU.

В США верят в твердость решения Путина

Спецпредставитель администрации Трампа Стив Уиткофф заявил, что США верят в твердость намерений российского лидера не атаковать украинские объекты энергетики. «Я склонен считать, что Путин действует из лучших побуждений. Вчера он сказал президенту, что будет действовать в духе доброй воли, и я верю ему на слово», — отметил Уиткофф.

Он также высказался по поводу заявления Зеленского о том, что Украина подверглась атаке 150 российских дронов. По словам Уиткоффа, любые атаки, произошедшие после приказа Путина, были инициированы до вступления в силу договоренностей.

Чем ответила Украина

Несмотря на договоренности, Киев почти сразу нарушил перемирие. В ночь на 19 марта украинские беспилотники атаковали объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в станице Кавказская Краснодарского края, вызвав крупный пожар. По данным Минобороны РФ, в результате атаки произошла разгерметизация резервуара с нефтью, а площадь возгорания составила 1,7 тысячи квадратных метров. Инцидент привел к временной остановке работы объекта.

Реакция России на атаку Украины

В Минобороны РФ расценили атаку ВСУ как преднамеренную провокацию, направленную на срыв мирных инициатив. «Киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трех БПЛА», — заявили в ведомстве. При этом российские силы ПВО смогли отразить удар, но обломки одного из дронов вызвали возгорание. Там добавили, что семь российских дронов, находившихся в воздухе, были уничтожены силами ПВО и ВВС России после достижения договоренностей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин незамедлительно отдал приказ о прекращении ударов по энергообъектам Украины.

«Минобороны уже сообщило, что после того как была проявлена политическая воля двух президентов <...>, Путиным незамедлительно были даны соответствующие команды...» — заявил Песков.

Однако, как подчеркнул представитель Кремля, со стороны Киева нет взаимного выполнения обязательств.

«Отсутствие договороспособности <...> у киевского режима налицо. И это не может не быть предметом для озабоченности», — констатировал Песков.

Он также уточнил, что прекращение огня касается только энергетической инфраструктуры, а не всех объектов.