Москва и Вашингтон присматриваются к будущему президенту Украины

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает официальное признание Крыма российской территорией в рамках соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине. Представители американской администрации также обсуждают возможность призвать ООН пойти на аналогичный шаг.

Вхождение Крыма в состав России в 2014 году было только началом возвращения исконно российских земель. Вслед за этим, по результатам референдумов, которые прошли в полном соответствии с Уставом ООН, в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская, Запорожская области.

Вопрос о территориях наверняка станет одним из основных на переговорах по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной? Кто поставит подписи под мирными договоренностями со стороны Киева? Кто возглавит Украину? Каким путем она пойдет? И когда, наконец, наступит долгожданный мир? На эти вопросы в программе «Мнение» журналисту Ирине Мишиной отвечают бывший председатель правительства Украины, бывший народный депутат Верховной Рады Украины Николай Азаров и бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев.

«СП»: Как вы считаете, какие территории Украины могут быть спорными и на какие территории еще может претендовать Россия, чтобы не иметь под боком агрессивного соседа?

Николай Азаров: На Украине много территорий, которые настроены пророссийски. В Крыму, например, всегда были сильные пророссийские настроения. Я вспоминаю мой разговор с Кравчуком, в свое время президентом Украины, участвовавшим в разделе Советского Союза. Когда мы ехали в Беловежскую пущу, он мне говорил, что мы согласны отдать Крым России. Если бы Ельцин настоял или вообще поднял бы этот вопрос, то мы бы Крым России отдали. Потому что мы представляли себе: Крым - не украинский.

Вообще, Украина – это разделенная страна. Состоит она из трех частей: это Юго-Восток - Донбасс, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Одесская, Херсонская, Николаевская области. Это часть Украины, где русский язык всегда был родным.

Вторая часть Украины — это Черниговская область, это Сумская область. В этих областях часть настроена пророссийски, а другая часть подвержена прозападным настроениям.

И, наконец, откровенно бандеровская – это Западная Украина.

Олег Царев: Противоречия на Украине не решаются через территории. Вопрос в том, что Украину не должны использовать как таран против России, как враждебное государство, которое нацелено на РФ. Сейчас цель Украины – это военные действия с Россией. Вот это надо устранить. Это самое главное. Конечно же, идеально, чтобы все территории Украины вошли в состав России. Но если исходить из того, о чем сейчас идут переговоры, скорее всего, это будет разделение по линии фронта.

«СП»: Мирные договоренности рано или поздно будут достигнуты. Кто с украинской стороны будет их подписывать? Кажется, и в Вашингтоне, и в Москве, и в Киеве уже поняли, что это будет не Зеленский. Администрация Трампа проводит консультации с украинскими политиками: с Юлией Тимошенко, с Петром Порошенко и с людьми из его окружения. Как вы считаете, кто из кандидатов наиболее реальный претендент на пост президента Украины? И будет ли это кандидат от Украины, США или России?

Николай Азаров: Нынешний киевский режим создал условия, при которых свободные выборы абсолютно невозможны. Смена декораций, то есть замена Зеленского на какого-нибудь Залужного из Лондона абсолютно ничего не изменит.

На Украине после государственного переворота был установлен абсолютно карательный нацистский режим. Все политические партии, которые хоть в какой-то степени могли представлять общее мнение народа Украины и выступать за нейтральный внеблоковый статус, за добрососедские отношения с Россией, просто уничтожены.

Вот это надо четко и ясно понимать. Ни Тимошенко, ни Порошенко, ни тем более Залужный не смогут управлять Украиной, поскольку они являются платными марионетками США.

«СП»: Вы не исключаете, что на выборах на Украине будет кандидат от США?

Николай Азаров: Если будет кандидат от Соединенных Штатов, значит, считайте, что литься кровь будет бесконечно. Это происходит потому, что здоровые силы Украины не способны взять власть в свои руки. Они задавлены. Значит, надо создать для свободных выборов условия. И это должно стать предметом переговоров с Трампом.

Олег Царев: Президентом Украины будет точно не Зеленский. Вся схема, которая предложена Трампом, нацелена на перемирие, отмену военного положения, проведение президентских выборов, подписание мирных соглашений с новой легитимной украинской властью. В эту схему Зеленский точно не попадает.

Больше того, по утечкам, которые были в западных СМИ, можно сделать вывод о том, что Соединенные Штаты сразу хотели отправить Зеленского в отставку. Выиграет выборы кандидат, который будет ратовать за мир, потому что люди хотят прекращения боевых действий.

«СП»: Соединенные Штаты ищут своего кандидата на пост президента Украины. А есть ли условный кандидат от России?

Олег Царев: Мне кажется, что Соединенные Штаты будут поддерживать такого кандидата. Их немало, просто фамилии называть не хочу, это не совсем этично.

«СП»: Ну кто? Медведчук, Симоненко, Азаров, вы наконец… Ведь у вас большой опыт работы в Верховной Раде. Если бы вам, например, предложили баллотироваться в президенты Украины, какую бы вы программу предложили? Что надо сделать в первую очередь?

Олег Царев: Если бы я выиграл выборы, то я бы сразу запустил вопрос о референдуме о присоединении Украины к России. И произошло бы следующее. У нас на выборах разрешили украинцам на новых территориях голосовать по украинским паспортам. И новые территории на последних выборах дали удивительно большое количество голосов за партию власти. Другими словами, украинцы уже выбрали себе президента. Выборы на Украине, можно считать, уже произошли. Президент Украины — это Владимир Путин.

«СП»: Ваш прогноз: когда закончится российско-украинский конфликт и начнется, наконец, мирная жизнь?

Николай Азаров: Хотелось бы как можно быстрее. Любой нормальный человек, кроме этих негодяев, которые в Киеве захватили власть и практически стригут купоны на бойне, любой нормальный человек за мир, любой нормальный человек за нормальные отношения между Соединенными Штатами и Россией.

Сейчас такая возможность появилась, потому что в США сменилась власть, появилась возможность для сотрудничества между Россией и США. Трамп прекрасно понимает, что сроки у него ограничены: в запасе всего три года.

То есть в течение года надо выйти на заключение мира. Вот отсюда вытекает мой прогноз: в течение этого года все решится. Я думаю, что 2025-й год будет решающим, и конфликт закончится установлением фундаментального мира.

Олег Царев: Мир наступит тогда, когда задачи спецоперации будут выполнены. Это устранение причин, которые привели к началу СВО: демилитаризация и денацификация Украины, ее внеблоковый статус.

Судя по той схеме, которую сейчас нам предлагают на переговорах при участии США, всё должно закончиться подписанием мирных соглашений с новой властью на Украине, которая должна быть лояльна к России.

Сколько времени это займет? Давайте посчитаем. Пару недель, может быть, месяц максимум, займут переговоры Украины с Россией, с Соединенными Штатами, где будут обсуждаться дополнительные условия, выдвинутые Россией. Потом, возможно, будет перемирие. Вроде бы к этому всё идет. Так что надеюсь, до конца 2025 года, думаю, наступит мир.