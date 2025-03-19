Украина передышку не получит: Путин обыграл Киев в разговоре с Трампом

Путин и Трамп еще шутливо препирались: «Ладно, все, давай ты первый клади трубку. - Нет, давай ты первый», а от посольства США уже увозили установленные там буквы ZOV. Я в случайность таких совпадений не верю и скорее солидарен с писателем Прилепиным, который ехидно заметил: «Дай им волю, они б там мелом нарисовали «Ай лав ю, Трамп!». Но раздался голос МИД России (Марии Захаровой): «Лампочки меняют. Чтобы виднее было». Буквы тут же потащили обратно и поставили на место. И получилось, что вся эта ситуация оказалась отличной иллюстрацией к разговору двух президентов.

Потому что в результате разговора не оправдались страхи одних (это те, кто возмутился демонтажем инсталляции) и надежды других (тех, кто поспешил обратно к «миру, дружбе и жвачке»). В сухом остатке получилось вот что: США и Россия продолжат вдвоем урегулировать конфликт; никакой передышки Украина не получила - прекращения огня не будет; удары по энергетической инфраструктуре прекратятся на 30 дней.

Исходя из этого надо заметить, что Путин мастерски разыграл карту с прекращением огня по энергетике. Тут же отдал приказ, а Минобороны уже отчиталось, что семь своих же БПЛА, летевших на энергообъекты Украины, сбило. А вот (цитата из ТГ-канала МО РФ) «киевский режим совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В результате атаки станция получила повреждения и была выведена из эксплуатации. Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США». Путин же не зря в разговоре с Трампом обратил его внимание на «серьёзные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договорённости». И вот, пожалуйста — нарушают. То есть, давай Дональд, мы же именно с тобой договариваемся, выполняй свою часть договоренности — командуй Киеву.

Разговор Путина и Трампа: главные заявления

Очевидно, что этот случай будет использоваться как аргумент и в дальнейшем, когда речь зайдет о вопросах прекращения огня вообще.

Да, стоит, конечно, отметить и то, что вызывает анальную боль в Европе, на Украине и в целом у «светлоликих». А именно демонстрацию того, что США и Россия готовы восстанавливать нормальные (нормальные - не значит прямо-таки дружеские), дипломатические отношения. Трамп назвал разговор очень хорошим, США рассматривают Россию не как вселенское зло, а как вменяемого игрока на мировой арене (и решают вдвоем не только украинские вопросы). Да и на ледовой арене, возможно, матчи будут. Что еще недавно казалось невозможным — какой хоккей, это же «агрессор, кровавая диктатура».

Так что пока получается — Россия стоит на своем, СВО продолжается. Буквы ZOV горят, как бы не хотелось тут некоторым их потушить.