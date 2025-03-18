Трамп приказал в течение 60 дней представить ему план создания «Золотого купола»

27 января 2025 года главнокомандующий вооруженными силами Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приказал министру обороны в течение 60 дней представить ему «план реализации противоракетного щита следующего поколения». Щит сначала назвали «Железным куполом», а потом – «Золотым куполом для Америки». Эксперты сразу провели аналогию, сравнив новый проект со Стратегической оборонной инициативой (СОИ) Дональда Рейгана.

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В представлении Трампа, с помощью этой системы противоракетной обороны будет достигнут прочный мир, поскольку она сдержит противников от атак на США. «Золотой купол» будет обнаруживать приближающиеся вражеские средства поражения, рассчитывать их траектории и направлять на них ракеты-перехватчики для уничтожения в полёте. Трамп поставил задачу мобилизовать американскую промышленность и инновации для создания первой фазы «Золотого купола» к концу 2026 года года.

Противоракетный щит нового поколения

В связи с этой директивой вспоминается армейский анекдот. Командир приказывает: «Товарищ прапорщик, остановите поезд». Прапорщик командует: «Поезд, стой! Раз, два». Только тут Трамп дал приказ министру обороны остановить русские ракеты. Тот должен будет ответить: «Ракеты, стой! Раз, два». Видимо, американцы всерьёз полагают, что наши межконтинентальные баллистические ракеты полетят вспять и не попадут по целям в США.

Конечно, наши ракеты вспять не полетят, а поразят заданные цели. Но ситуация создаётся очень серьёзная, потому что наш противник (несмотря на всю «дружескую риторику Трампа) стремится обеспечить своё военно-техническое подавляющее превосходство, считая нашу страну врагом.

Так, 13 февраля в Брюсселе одобрена Комплексная политика НАТО в области противовоздушной и противоракетной обороны. В частности, в документе написано: «Россия представляет собой самую значительную и прямую угрозу безопасности стран НАТО, а также миру и стабильности в Евроатлантическом регионе».

В своей директиве Трамп утверждает: «Угроза атаки баллистическими, гиперзвуковыми и крылатыми ракетами, а также другими современными средствами воздушного нападения остается самой катастрофической угрозой, с которой сталкиваются Соединенные Штаты…»

Отмечается также, что президент Рональд Рейган пытался построить эффективную защиту от ядерных атак, и хотя эта программа привела ко многим технологическим достижениям, она была отменена, а ее цель не была достигнута. «За последние 40 лет, - говорится в директиве Трампа, - угроза со стороны стратегического оружия не уменьшилась, а наоборот, стала более интенсивной и сложной. США обеспечат общую оборону своих граждан и нации путем развертывания и поддержания противоракетного щита следующего поколения. США гарантируют надежную способность нанесения ответного удара».

Упор на космическое вооружение

Трамп требует обеспечить «оборону Соединенных Штатов от баллистических, гиперзвуковых, усовершенствованных крылатых ракет и других воздушных атак со стороны любого противника; ускорение развертывания группировок спутников для обнаружения гиперзвуковых и баллистических средств поражения; разработку и развертывание многочисленных космических перехватчиков, способных осуществлять уничтожение ракет противника на этапе разгона и конечном участке; разработку и развертывание космического истребителя с расширенным боевым потенциалом…». То есть основные усилия США будут направлены на развитие ракетно-космической техники.

Американские государственные ведомства и частные компании немедленно принялись за дело. Они стараются занять своё место в грядущей громадной работе. Первым делом все участники к 28 февраля подготовили доклады и заявки, рассмотрение которых, видимо, завершено. Кроме того, Пентагону и Госдепартаменту поручено завершить обзор противоракетной обороны союзников США и театра военных действий к 15 мая 2025 года.

Общий подход таков: прежде всего, определить, какое имеющееся вооружение соответствует современным угрозам или будет соответствовать после непродолжительной и недорогой модернизации. Выявить наиболее перспективные разработки, проходящие испытания и довести их до нужного уровня. Новая система ПРО рассматривается как серия «эпох» или временных рамок для демонстрации возможностей. «Эпоха 1» закончится не позднее 31 декабря 2026 года, «Эпоха 2» и «Эпоха 3» последуют с двухлетним интервалом, а «Эпоха 4» начнётся с 2031 года.

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Получится ли защитить всю территорию США

О каких результатах доложит министр обороны Трампу - неизвестно. Но уже есть планы и предложения, реализация которых сомнительна, а есть те, что вполне осуществимы. Представляется, что Трамп продекларировал создание «Золотого купола для Америки» для улучшения состояния своих вооружённых сил и промышленности в целом. Действительно, на эту программу предполагается потратить столько денег, что положительный эффект неизбежно будет. По крайней мере, для темпов роста собственного ВПК.

Но, судя по предварительным оценкам, идея Трампа защитить от ударов всю территорию Соединённых Штатов — не реализуема на практике. Поэтому, наверное, предстоит выявить места, которые и будут стремиться оборонять.

Почему не получится защитить территорию США полностью? Дело в технических сложностях и стоимости выполнения такой задачи. И в том, надо ли стремиться к этому? И Россия, и США имеют потенциал для гарантированного уничтожающего ответно-встречного и даже просто ответного удара в случае мировой термоядерной войны. А стоимость вооружения для противоракетной обороны всей территории может быть в сотню раз больше, чем цена баллистических ракет, от которых надо защищаться. Несомненно, американские специалисты это знают.

Тем не менее, в процессе строительства «купола» планируется работа над сложно реализуемыми, по нынешним представлениям, проектами. Специалисты всегда рассчитывают совершить то, что не получилось сделать эффективным до них. Например, при Рейгане по программе Стратегической оборонной инициативы. Это относится, в частности, к электромагнитному оружию. Такое оборудование при достаточных мощностях электромагнитного излучения выводит из строя электронику, которой оснащено вооружение. А лазерные установки способны как приводить в негодность оптические приборы, так и разрушать элементы конструкции оружия. Но в таком случае нужна большая мощность и прозрачная атмосфера. Лучше всего они работают в космосе. Например, боевой лазер на спутнике или космическом корабле смог бы нейтрализовать боеголовки или межконтинентальные баллистические ракеты. Есть и другие проекты.

Утверждение американского превосходства в космосе

В процессе строительства «Золотого купола» американцы активно занимаются проектами, которые в мирное время и в локальных войнах дают колоссальные преимущества вооружённым силам. Они не упускают из виду необходимость совершенствования систем радиоэлектронной борьбы и радиопротиводействия. Киберкомандование минобороны США, наверняка, продолжит работу над способами воздействия на наши компьютерные сети.

Но основной упор сделан на создание ракет и космических аппаратов нового поколения разных типов. Уже сейчас США имеют лучшие в мире спутники разведки, связи, навигации, а также наибольшие возможности по их массовому выведению на орбиты. Можно привести в пример создание с помощью этих спутников боевого информационного поля над Украиной. А компания Илона Маска на своих частично возвращаемых ракетах-носителях Falcon обеспечивает запуск собственных и многих других космических аппаратов тысячами.

Можно вспомнить и об орбитальном самолёте X-37B, многоразовом орбитальном аппарате, который годами летает в космосе, меняя не только высоту, но и наклонение орбиты, ведёт разведку. Пока он экспериментальный, но модификация позволит расширить его возможности. НАСА тоже собирается испытать в этом году свой, более тяжёлый космический самолёт, и в нём можно разместить около пяти тонн полезной нагрузки, в пять раз больше, чем в X-37B.

Наш ответ Трампу

Что же могли бы делать мы в складывающихся условиях? Прежде всего, видимо, нельзя следовать по пути американцев в их попытках защитить всю свою территорию в случае мировой термоядерной войны. Если она случится, не поможет ничто. Это гораздо хуже, чем вести дуэль в десяти шагах ручными гранатами. Пока есть надежда, что глобальной катастрофы удастся избежать.

И тогда надо говорить о технике и вооружениях, которые в мирное время и в ограниченных военных конфликтах принципиально увеличивают боевую эффективность вооружённых сил. А это зона ответственности Космических войск, ну и, конечно, Роскосмоса. Именно он занимается ракетами-носителями и аппаратами для ведения всех видов разведки из космоса, а также связью, навигацией и многим другим.

Надо развивать возможности такой техники. Наверное, пока не стоит гнаться за высочайшими характеристиками. Главное, чтобы вовремя функционально и количественно наша техника обеспечивала военные и гражданские потребности. А если при этом наш спутник будет массивнее аналогичного американского, если стоимость выведения его на орбиту будет больше рыночной, то это пока можно пережить. Мы за ценой не постоим.