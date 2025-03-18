РФ и Азербайджан против колониализма: как они вытеснят Францию из Африки

Власти Франции пытаются сохранить под контролем свои заморские территории, которые все активнее восстают против неоколониализма и на стороне которых выступает Азербайджан, несколько лет назад взявший на себя председательство в Движении неприсоединения. Могут ли усилия Баку привести к уходу Франции из бывших колоний и как в этом процессе поможет Россия — в материале NEWS.ru.

Как Франция пытается уладить конфликт в Новой Каледонии

В марте французский министр по делам заморских территорий и бывший премьер-министр Мануэль Вальс отправился в турне по владениям Пятой республики. В ходе командировки он посетил остров Реюньон в Индийском Океане, Мартинику и Гваделупу в Карибском море. Визит в самый проблемный регион — Новую Каледонию, где в прошлом году прошли беспорядки из-за планов Парижа разрешить мигрантам из Европы голосовать на местном референдуме о независимости, — был отложен до конца марта — начала апреля.

Ожидается, что при участии Вальса в каледонской столице Нумеа будут обсуждать «предварительный синтетический документ», в котором он выступил соавтором и который призван примирить стороны конфликта. В соглашении содержатся диаметрально противоположные взгляды и подходы как сторонников сохранения колониального присутствия Франции, так и сил, выступающих за обретение независимости.

В любом случае, по-тихому задавить сопротивление в Новой Каледонии Франция уже не удастся, так как у угнетенных заморских территорий появился сильный защитник в лице Азербайджана. Республика неоднократно высказывалась в поддержку народов, которые борются с неоколониализмом — в особенности французским.

Как Азербайджан борется с колониализмом

В 2019 году Азербайджан возглавил Движение неприсоединения — международную организацию из 120 стран, которые провозгласили основой своего внешнеполитического курса неучастие в военно-политических блоках и группировках.

Летом 2023 года представители стран-участниц в рамках министерской встречи координационного бюро в Баку подписали соглашение о создании «инициативной группы против французского колониализма». В принятии документа участвовали представители Мартиники, Французской Гвианы, Новой Каледонии, Французской Полинезии и Меланезийской передовой группы. Затем состоялись несколько форумов по деколонизации. Баку продолжил продвигать эту тему и на климатическом саммите COP29 осенью 2024 года, и на прошедшем в середине марта 2025-го XII Глобальном Бакинском форуме.

Азербайджанский политолог Тофик Аббасов в беседе с NEWS.ru назвал события последних месяцев «апофеозом» усилий республики в борьбе с неоколониализмом. Он напомнил, что на COP29 было принято решение о саммите островных государств, которые находятся под властью Парижа и испытывают прессинг со стороны Франции.

«Они достаточно натерпелись от бесчинств и правонарушений французских властей. Этот саммит прошел на высочайшем уровне. В нём принял участие генсек ООН Антонио Гутериш вместе с другими главами государств и правительств. Только Франция, Армения и еще несколько стран его проигнорировали, а 196 стран приняли участие, среди которых десять заморских зависимых государств и территорий», — рассказал политолог.

В чем интерес Азербайджана

Первоначально жесткая антиколониальная повестка Азербайджана была связана с желанием ослабить Францию, традиционно выступавшую на стороне Армении в армяно-азербайджанском конфликте.

«Поведение Франции по отношению к Азербайджану — классический пример уже неоимперского подхода, особенно когда речь заходила и заходит об армяно-азербайджанском противостоянии. Официальная французская власть поддерживала политику сепаратизма, террора, активного противодействия мирным инициативам Азербайджана. Это не могло не привести к реакции со стороны официального Баку. Поэтому мы вынуждены были вынуждены оценить политику французских властей не только в нашем регионе, но и в мире», — поясняет Аббасов.

По его словам, Азербайджан обратил внимание на то, как себя ведет Франция по всему миру и в особенности в своих заморских владениях. Там Париж «буквально лютует, бесчинствует, подавляя права местных народов», подчеркивает эксперт. «Франция заглушает их голос, чтобы их вообще не было слышно в мире», — считает политолог.

По мнению политолога, сегодня антиколониальную борьбу Баку нельзя рассматривать исключительно в контексте азербайджано-французских отношений. Энергия и амбиции Азербайджана в чем-то опережают его возможности, но в закавказской республике готовы выделять на борьбу дополнительные ресурсы, добавил он.

«То, как Франция бесславно уступала одну позицию другой на африканском континенте, где она традиционно была сильна, пыталась, сохранить и продолжить там свои колониальные традиции, дало основания для того, чтобы подходить с критической точки зрения ко всему тому, что делает Франция и в отдаленных от нас широтах. Антиколониальная линия азербайджанского руководства не имеет обратной силы, наоборот, в этом направлении Баку будет постоянно наращивать усилия вместе с партнерами, дружескими странами и народами», — резюмировал Аббасов.

Позицию Азербайджана услышало и население колониальных территорий. Так, в Новой Каледонии во время прошлогодних демонстраций протестующие поднимали флаг Азербайджана.

Как Россия поддерживает борьбу Азербайджана

Представитель МИД России Мария Захарова ранее высказывалась в поддержку позиции президента Азербайджана Ильхама Алиева. В комментарии NEWS.ru она особо отметила негативную роль Франции в бывших африканских колониях.

«С одной стороны, они относятся ко многим бывшим колониям с позиций собственного протектората над этими территориями. Они не дают возможности для полноценного развития отношений различных стран мира со своими бывшими колониями, относясь к ним с какой-то надуманной заботой, о которой никто не просил. Пытаются всеми силами сохранить свое присутствие», — сказала дипломат.

Сегодня влияние Россия в бывших африканских колониях Франции быстро растет. Политолог Евгений Крутиков в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Москва помогает разрешить африканцам проблемы безопасности, сохранения и восстановления государственности, с чем французы не справились ранее.

«Особенно успешно Россия действовала в Центрально-Африканской республике, а также в государствах Сахеля», — сказал политолог.

В то же время директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с NEWS.ru назвал эти события «возвращением России» в регион, а не «вытеснением» французов.

«Франция была одним из последних неоколониальных игроков. Они держались за предыдущую схему, абсолютно невыгодную для местных элит и народов. Когда у этих территорий появилась возможность поднять свою голову и прекратить разграбление своих стран в пользу Франции, они это сделали. Это совпало с возможностями России вернуться в Африку», — сказал эксперт.

Тем не менее, Франция остается великой военной державой, отмечает эксперта Фонда евразийской интеграции Александра Собянина. По этой причине у России есть интерес в ослаблении позиций Пятой республики.

«Франция имеет полный цикл военного производства, способна производить все виды вооружений, обладает мощным, в том числе ядерным флотом. Заморские территории позволяют ей обеспечить свое присутствие в ключевых районах Индийского, Тихого и Атлантического океанов. Новая Каледония — важный источник полезных ископаемых. Но главное — Французская Гвиана, где находится действующий космодром. Гражданская ракетная программа и ее совершенствование, вывод новых спутников на орбиту — позволяют совершенствовать ядерный меч Франции, то есть самостоятельный европейский ядерный зонтик, идею которого продвигает Париж», — сказал он.

По словам Солонникова, борьба с французским присутствием в Гвиане — вопрос объединения политических возможностей соседних латиноамериканских государств.