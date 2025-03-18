Зачем Пентагон передает Киеву бесполезные боеприпасы

США возобновили передачу Украине боеприпасов GLSDB. Об этом на прошлой неделе сообщили западные информагентства. Ракето-бомбы должны заменить в арсенале вооруженных формирований Украины (ВФУ) оперативно-тактические ATACMS. Последние были израсходованы Киевом еще в конце прошлого года. А новые Вашингтон поставлять не спешит. Ведь стоимость такой ОТР – более миллиона долларов.

© Свободная пресса

Ранее GLSDB уже поставлялись Украине. В январе прошлого года ряд американских СМИ сообщили, что новинка передана Киеву. А уже 14 февраля 2024-го Минобороны России опубликовало видео обломков сбитого боеприпаса.

GLSDB применялись украинскими боевиками до начала лета прошлого года. Основная доля боеприпасов была выпущена по объектам в Запорожской и Херсонской областях. Отдельные ракето-бомбы применялись на Донецком направлении и для ударов по Луганску. Но потом эти системы вооружения сошли со сцены. И до настоящего времени ВФУ их не применяли.

В российских СМИ, социальных сетях и телеграм-каналах новость о начале новых поставок Киеву GLSDB вызвало неоднозначную реакцию.

Так, авторы ряда публикаций вспомнили крайне низкую устойчивость этих ракето-бомб к помехам российских средств радиоэлектронной борьбы. Это весной 2024-го признал заместитель главы Пентагона по вопросам закупки и обеспечения Вильям Лапланте.

Но в других публикациях, наоборот, указывалось, что GLSDB прошли доработку. И теперь это крайне опасные системы вооружения. По своим возможностям они могут быть даже эффективнее ATACMS. И новинку Киев точно будет применять для ударов по территории России.

Попробуем без лишней паники и шапкозакидательства разобраться, для чего Вашингтон решил возобновить поставки этих систем вооружения на Украину. И какие есть скрытые причины такого решения.

Размер имеет значение

Даже в профильных российских издания часто путают два главных американских семейства авиационных средств поражения: бомбы JDAM и SDB – Small Diameter Bomb (бомбы малого размера). Можно прочитать, что это одно и тоже. На самом деле – две принципиально разные системы вооружения.

JDAM – это штатные бомбы различного калибра, на которые монтируется блок наведения по координатам спутниковых навигационных систем, а также специальные накладки, которые увеличивают дальность полета.

По сути – это обычные авиабомбы, которые летят по баллистической траектории. В их головки самонаведения закладываются координаты цели. После чего изделия сбрасываются с самолета. В хвостовой части бомб JDAM находятся небольшие рули, которые корректируют полет к заданной точки.

Семейство SDB – куда более продвинутые системы вооружения. Они оснащены крыльями и во время полета способны выполнять относительно сложные маневры. Важные особенности «бомб малого размера» – гораздо большая дальность, а также возможность выполнять полет по сложной траектории.

Хотя SDB и наводится по сигналам спутниковых навигационных систем, эти боеприпасы также оснащены головками самонаведения – инфракрасными, телевизионными и даже радиолокационными. Поэтому, в отличие от JDAM, SDB – самонаводящиеся и способны поражать движущиеся цели.

По своим габаритам и мощности боевой части все боеприпасы семейства SDB серьезно проигрывают JDAM. Зато за счет меньших размеров самолеты ВВС США могут взять на борт гораздо больше «бомб малого диаметра».

GLSDB создана на базе бомбы GBU-39. Этот 130-килограммовый боеприпас способен планировать на дальность свыше ста километров. Правда боевая часть бомбы – всего от 16 до максимум 40 килограммов. Для сравнения: этот показатель для БЧ ракет ATACMS составляет от 190 до 220 килограммов (в зависимости от модели).

Принцип работы GLSDB достаточно прост. GBU-39 монтируется в головную часть ракеты. Последнюю могут запускать как реактивные системы залпового огня M270MLRS, так и М142 HIMARS. Ракета выводит боеприпас на заданную высоту и там происходит его отделение. Бомба открывает крылья и начинает полет к цели.

Первые варианты GLSDB, которые подставлялись на Украину, были оснащены только спутниковыми системами наведения.

Но в ряде западных источников сообщается, что обновленная версия ракето-бомбы получила комплексы наведения, аналогичные установленным на более продвинутые GBU-53.

А значит, теперь GLSDB получили возможность самонаведения. Они смогут не только находить стационарные цели по их координатам, но и самостоятельно искать объекты с помощью теле и инфракрасных станций, а также миниатюрных радаров.

Считается, что GLSDB почти неуязвима для систем противовоздушной обороны. Корпус выполнен из композитных материалов с минимальным использованием металла. Сами боеприпасы миниатюрны и летят с небольшой скоростью.

Пуск обычных SDB можно отследить по характерному маневру самолета-носителя. Но вот GLSDB такого недостатка лишена. Отделение боеприпаса от ракеты-носителя происходит незаметно для радиолокаторов.

Далеко не улетят

Но почему такая, на первый взгляд, крайне эффективная система вооружения показала низкую результативность в условиях СВО?

На самом деле подавляющее большинство новейших американских ракето-бомб стали жертвами систем ПВО, а не радиоэлектронных помех. Более того, в тех случаях, когда GLSDB прорывали ПВО, то несмотря на средства РЭБ, они либо поражали цели, либо падали в опасной близости.

И тут негативно сказалась крайне малая мощность боевой части. Ее могущества даже при прямом попадании не хватает на повреждение хорошо построенного полевого укрепления. Так что GLSDB опасны преимущественно для легкой бронетехники – БМП, БТР, бронемашин, а также для артиллерийских установок.

А для российских зенитных комплексов «Панцирь», «Тор», «Бук» новейшие американские ракето-бомбы оказались крайне легкими целями. Несмотря на заявления разработчиков, радиолокационные станции ЗРК ВС РФ хорошо их видят. Более того, дальнобойные РЛС семейства «Небо» легко отслеживают не только траектории ракеты-носителя, но и момент, когда от нее отделяется боеприпас.

Скорость полета GLSDB крайне маленькая. По сути, бомба не падает, а плавно планирует к цели. И за время ее полета расчеты зенитных систем вполне комфортно успевают распознать цель и поразить ее. И конечно, уничтожение ракето-бомб не сравнится с борьбой с ATACMS. Последние летят с большой скоростью по баллистической траектории. И время их полета измеряется считанными минутами.

Весь переданный Киеву в прошлом году запас GLSDB был расстрелян российскими зенитчиками за пару месяцев.

Эффективность этой системы вооружения оказалась крайне низкой, впрочем, как и живучесть. Установка же на обновленные версии ракето-бомб головок самонаведения никак не скажется на их высокой уязвимости от средств ПВО.

Шанс для «Боинга»

Почему Вашингтон принял решение опять начать поставки GLSDB? Ответ на самом деле лежит на поверхности. Разработчик и производитель этих изделий – шведский концерн SAAB и американская корпорация «Боинг». Причем, последний, по сути, и является главным хозяином этой системы.

Еще во время предвыборной кампании Дональд Трамп делал акцент на том, что не даст погибнуть «Боингу». Сейчас корпорация переживает не лучшие времена, всерьез идут разговоры о разделении военно-промышленного гиганта на более мелкие предприятия. А также о начале процедуры банкротства.

Официально новые параметры контракта на GLSDB для Украины не озвучивались. Но, по данным западных СМИ, речь может идти о сумме в несколько сот миллионов долларов. Таким образом «Боинг» получает помощь от государства, но не напрямую. Расходы Вашингтона на спасение промышленного гиганта возьмет на себя Киев.