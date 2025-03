Для Трампа открылся реальный способ забрать Гренландию

Выборы в Гренландии попали в новости всего мира, потому что теперь Гренландию хочет присоединить к США Дональд Трамп. Результаты этих выборов открывают для него неочевидное «окно возможностей». Точнее, оно очевидно для всех, кто вырос в России и знает, кто для американцев лучший партнер в деле продажи родины.

«Я думаю, это произойдет», – отрезал президент США Дональд Трамп, в очередной раз отвечая на вопрос о том, действительно ли он намерен присоединить к своей стране Гренландию, пока еще датский остров.

В этот момент рядом находился генсек НАТО Марк Рютте, которого Трамп решил подключить к разговору. Рютте подключению не обрадовался.

«Знаете, Марк, нам это нужно для международной безопасности», – обратился хозяин к гостю и предложил сыграть в присоединении Гренландии «важную роль».

Гость, будучи политиком хитрым и опытным, от такой чести уклонился, заметив, что хотел бы избежать втягивания НАТО в решение гренландского вопроса.

Хотя и США, и Дания являются учредителями НАТО, у генсека альянса есть повод делать вид, будто его хата с краю. НАТО вроде как создано для защиты от внешних угроз, а с 1990-х годов еще и для избирательного нападения, но внутри границ альянса его члены предоставлены сами себе и могут жить, как кошка с собакой или как Греция с Турцией.

В общем, НАТО самоустраняется, и решать свои проблемы с Трампом Дании придется самостоятельно. А в Копенгагене уже успели осознать, что проблемы действительно серьезные, и Трамп может стать для датчан новым Гитлером (то есть союзником-оккупантом).

Глава комитета по обороне датского парламента Расмус Ярлов прямо так и заявил: претензии президента США на Гренландию грозят привести к войне.

В том, что Трамп настроен решительно, уверено и головное издание Республиканской партии The Wall Street Journal, где ссылаются на источники в окружении президента и на собственные наблюдения. Например, среди портретов, которые Трамп потребовал повесить в Белом доме при переезде, оказался портрет 11-го президента Джеймса Нокса Полка. За пределами США его фамилия мало кому что-нибудь скажет, но для американской политической элиты – это весьма однозначный сигнал.

Полк стал президентом почти случайно, не был политическим тяжеловесом, не снискал любви в народе, не пользовался поддержкой в собственной партии (Демократической), пробыл во главе государства всего один срок и умер вскоре после отставки.

У его президентства есть только одна ярко выраженная черта. Будучи ярым сторонником экспансионистских идей, он задвинул изоляционистов и пацифистов на задние парты, а территорию США увеличил на две трети. Нынешние Аризона, Айдахо, Калифорния, Колорадо, Невада, Нью-Мексико, Орегон, Техас, Юта – все это было получено Полком или благодаря Полку, хотя даже этот список не полон.

Поэтому Полка – президента скромного, работоспособного и преданного своему делу, но при жизни непопулярного – историки теперь считают одним из лучших лидеров США. Две трети государства за четыре года – это сопоставимо с показателями лучших завоевателей золотого века завоеваний. Не Македонский, конечно, но по американским меркам – титан.

Еще одно достижение Полка – снижение пошлин. Но Трамп вряд ли ценит его за снижение пошлин, тем более что сам предпочитает пошлины повышать. Значит, ценит за новые территории, а больше и не за что.

Видимо, нынешний президент США считает, что для него самого расширение государственных границ – верный способ попасть в историю. Собственно, это его основная задача на ближайшие три с половиной года – обеспечить себе место в учебниках. В этом смысле администрация Трампа работает сразу с несколькими «кейсами» (урегулирование на Украине – один из них), а за Гренландию схватились, как за «верняк».

Методами Полка равно были война и дипломатия, а также деньги. Насчет Орегона он с англичанами договорился, а вот с Мексикой пришлось воевать и нанести ей весьма чувствительное поражение. Однако огромные территории у мексиканцев забрали не просто по праву победителя, но и за выкуп, чтобы было «по-джентельменски». Так себе получается джентльменство, но у американцев своя гордость. Shut up and take my money.

Видный бизнесмен и миротворец Трамп, когда обратился к Дании, сразу предложил деньги. Причем это было еще в конце его первого срока, а потом повторилось на втором. С датской стороны сейчас упираются те же самые люди, что и раньше – правительство Метте Фредериксен (кстати, большие друзья Украины).

В то же время перепуганные датчане, которых даже НАТО уже бросило, пытаются задобрить Вашингтон дарами: приглашают разместить в Гренландии новые военные базы (одна там уже есть) и сулят преимущественное право на заключение контрактов с местным бизнесом. Местный бизнес – это в основном рыба, но ходят устойчивые слухи о наличии подо льдом острова полезных ископаемых, включая редкоземы, на которые падок Трамп. Возможно, в Копенгагене просто не понимают, что на самом деле Трампу нужны не «защита от Китая» и не треска с палтусом, а место в истории.

Если еще и Канаду к США присоединить, это будут уже пропорции Джеймса Нокса Полка: страна более чем вдвое больше, чем была.

В этом, конечно, много ухарства, да и мало кто на самом деле считает, что Трампу удастся отжать у Дании Гренландию, так как против не только Дания, но и сама Гренландия – абсолютное большинство населения и все парламентские партии не хотят быть частью США. На Данию, пожалуй, можно не обращать внимания, но игнорировать наличие всех этих людей у Трампа получится вряд ли. Значит, война. Необязательно?

При всем скепсисе и скидках, которые нужно делать на личные качества нынешнего президента США, заполучить Гренландию он может, действуя по старой матрице – через либералов.

На неделе гренландцы выбрали себе новый парламент – а значит, новое правительство и премьера. Победителем стала либеральная партия «Демократы». Такого в Гренландии никогда еще не было, такое теперь и в мире редко встретишь. Либерализм как политическое течение находится в упадке, поскольку большинство так или иначе чувствует себя заинтересованным в запрете чего-нибудь и в перераспределении, а концепция «все можно, просто рынок» потеряла привлекательность.

В Гренландии с ее множеством социальных проблем (алкоголизм, суициды, насилие) либерализм и раньше не взлетал. Например, уходящий премьер Муте Эгеде представляет крайне левую партию, вплоть до последнего времени был занят написанием конституции независимой социалистической Гренландии, он также обвиняет датчан в геноциде коренного населения – эскимосов-инуитов.

Геноцид – это, может, сильно сказано, но признаки этноцида налицо.

Местный язык выкорчевывался, а дети инуитов насильственно изымались ради воспитания их датчанами.

Дании, о чем мало кто знает, либерализм тоже не свойственен: она очень поздно отказалась от откровенно имперских замашек в своих колониях, а внутреннюю жизнь строила по нормативам «мягкого» национал-социализма.

В том числе поэтому инуиты и их потомки почти поголовно выступают за независимость Гренландии от Дании. Более того, это является заявленной целью вообще всех местных партий.

Мнение датчан о судьбе острова мало кого должно интересовать в том числе поэтому: они уже потеряли Гренландию. Сначала гренландцы добились автономии, потом по результатам референдума вышли из ЕС, следом расширили автономию до максимальных пределов – в ведении Копенгагена остались только вопросы внешней политики и обороны, но на самом деле гренландское «министерство иностранных дел» уже давно существует и функционирует. Полная независимость – это вопрос нескольких лет. Но с возможностями США можно и ускорить, а после договариваться с формально независимой Гренландией, окончательно исключив из процесса датчан.

Осталось найти ответ на последний вопрос: а могут ли либералы продать американцам родину?

Значительная часть Восточной Европы знает ответ на этот вопрос.

Формально гренландские «Демократы», как и все остальные партии острова, против поглощения США (в программе прописаны ровные отношения с Америкой) и не хотят оставаться в составе Дании, в общем, за независимость. Но в свое время эта партия была единственной в Гренландии, голосовавшей против расширения автономии. Она же последней поддержала идею о независимости. В общем, до последнего смотрела в сторону кошельков «большой земли» и заявила встроенное умение торговаться, а равно переобуваться в воздухе (ведь они же, в конце концов, либералы).

Это, конечно, стереотип, но если в случае с гренландскими либералами стереотипы тоже правдивы, господин Трамп со своей большой гренландской мечтой придет к ним по правильному адресу. Если за ценой не постоит.