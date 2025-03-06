Как живут сестры Хачатурян спустя семь лет после убийства отца

Сестер Хачатурян обвинили в нарушении ограничений, наложенных на них судом. По версии следствия, в 2018 году они расправились с отцом Михаилом, который, по словам девушек, насиловал их. Двоюродный брат подозреваемых Арсен Хачатурян утверждает, что Крестина, Ангелина и Мария якобы ездили отдыхать в Краснодарский край, общаются друг с другом и со свидетелями, которые должны давать показания в суде. По его словам, девушки ходят по ночным клубам, несмотря на установленный для них «комендантский час». Где на самом деле находятся сестры и как они живут — в материале NEWS.ru.

Как сейчас живут сестры Хачатурян

Сестры Хачатурян по-прежнему находятся под наложенными на них судом ограничениями. В частности, им нельзя покидать дом в ночное время. Девушки живут в разных квартирах в Москве. Их мать Аурелия Дундук заявила NEWS.ru, что дочери не общаются друг с другом, для них это очень тяжело.

«Они очень устали от этого всего, очень хотят быть вместе. Они все еще под надзором. Из-за стресса у девушек появились проблемы со здоровьем. Лечимся», — сообщила она.

По словам матери сестер Хачатурян, ее дочь Крестина в прошлом году собиралась поступать в университет на экономиста. Но из-за судебных заседаний и ограничений у нее не получилось это сделать. Тем не менее девушка не отказывается от своей мечты и попробует стать студенткой московского вуза еще раз в нынешнем году.

Когда сыграют свадьбу старшие сестры Хачатурян

Старшие сестры Крестина и Ангелина встречаются с молодыми людьми, но вместе с ними не живут. Они не собираются съезжаться до церемонии бракосочетания. Девушки думают о том, чтобы сыграть свадьбы, однако до завершения судебных разбирательств об этом не может быть и речи, рассказала Дундук. По ее словам, дочери не представляют себе, как будут отмечать этот важный день друг без друга. По этой причине они планируют выйти замуж только после вынесения вердикта по их делу. Сестры Хачатурян надеются, что не окажутся за решеткой, подчеркнула Дундук.

«У каждой из них есть мечты и планы, как они будут жить после того, как все это закончится. Но они бы не одобрили, если бы я подробно рассказала об этом», — добавила она.

Сестры Хачатурян ходят по ночным клубам?

Слова двоюродного брата сестер Хачатурян о том, что девушки нарушают наложенные на них судом ограничения, не соответствуют действительности, заявил в разговоре с NEWS.ru их адвокат Алексей Паршин. Эту информацию отрицает и Дундук.

«Конечно, это неправда. Он [Арсен Хачатурян] на протяжении всех этих лет, пока длится дело, постоянно их в чем-то обвиняет. Мы к этому уже относимся как к простому белому шуму», — сказал Паршин.

Когда будет вынесено решение суда по делу Хачатуряна

В настоящий момент в Бутырском райсуде столицы рассматривается уголовное дело против Михаила Хачатуряна. Его обвиняют в систематическом сексуальном насилии над дочерями и в их истязании.

«Уголовное дело их отца близится к завершению. Сейчас стадия предоставления доказательств защитой», — рассказал NEWS.ru адвокат сестер Хачатурян Ярослав Пакулин.

Затем начнутся прения сторон, после чего суд вынесет окончательное решение.

Посадят ли сестер Хачатурян в тюрьму

По словам Пакулина, вероятность того, что девушки окажутся за решеткой, с каждым днем, с каждой следующей стадией рассмотрения дела все меньше. Адвокат предположил, что все пункты обвинения против отца найдут свое подтверждение.

«Это дает нам повод быть уверенными в том, что судья увидит, что в их действиях была необходимая оборона, они защищались, и это единственный мотив, которым они руководствовались», — высказал мнение адвокат.

Он утверждает, что процесс сильно затягивают адвокаты Хачатуряна, которых наняли его родственники. По словам Пакулина, они попросили, чтобы дело рассматривала тройка судей, и неторопливо предоставляют доказательства. Защита отца избрала такую стратегию, потому что решила, что это им на руку, подчеркнул Пакулин. По его словам, это ненормальная ситуация.

«Все это выглядит так, что никто вообще не торопится. Мы уже обращались с соответствующим заявлением, просили увеличить темп рассмотрения дела, а не уходить на очередной год», — рассказал Пакулин.

Несмотря на все трудности, он надеется, что вердикт по делу против Хачатуряна вынесут весной 2025 года. После этого начнется разбирательство по уголовному делу против сестер.

Что произошло с сестрами Хачатурян

27 июля 2018 года на лестничной клетке дома на севере Москвы было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными ножевыми ранениями. На следующий день по подозрению в совершении преступления были задержаны три его дочери — Крестина, Ангелина и Мария. На тот момент девушкам было 19, 18 и 17 лет соответственно. В ходе допроса они признались в содеянном, но заявили, что отец систематически издевался над ними и насиловал их.

В июне 2019 года сестрам было предъявлено обвинение по самой тяжкой квалификации преступления — «Убийство группой лиц по предварительному сговору» (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Санкция статьи предполагает от 8 до 20 лет лишения свободы. В июле 2020 года Генпрокуратура со второй попытки утвердила обвинительное заключение в отношении старших сестер с квалификацией «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». В первый раз ведомство потребовало от следствия переквалифицировать действия девушек на самооборону.

В конце октября 2023 года Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по делу Крестины и Ангелины, которое рассматривается отдельно от дела младшей сестры Марии, и вернула его в СК РФ на дополнительное расследование.