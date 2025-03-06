Тайны убийств Талькова, Панина, Листьева. Почему виновных так и не наказали

В феврале, накануне 15-летия со дня смерти актера Влада Галкина, его отец Борис Галкин заявил, что по-прежнему верит в убийство сына. По его словам, расследование было приостановлено. Отец актера винит себя, что не настоял на его продолжении. Дело о смерти Галкина так никто и не раскрыл, схожие ситуации были и в случаях гибели других знаменитостей. Почему до сих пор не нашли убийцу Игоря Талькова и никто не верит, что смерти актеров Андрея Панина и Дмитрия Марьянова были естественными — в материале NEWS.ru.

Тайны убийств Талькова, Панина, Листьева. Почему виновных так и не наказали
©  Иллюстрация NEWS.ru/Globallookpress

Правда ли Андрея Панина убили

Актер Андрей Панин умер 6 марта 2013 года в возрасте 50 лет. Новость о его кончине стала неожиданной для его поклонников. Близкий друг и директор Панина Геннадий Русин начал искать актера, когда он не выходил на связь в течение нескольких дней. После вскрытия двери квартиры артиста сотрудники правоохранительных органов нашли Андрея в луже крови. У актера была разбита голова. Медики констатировали смерть.

По версии следствия, актер получил травму, несовместимую с жизнью, упав с высоты собственного роста. Русин считает, что Панина жестоко били, актер пытался защищаться, но противник оказался сильнее.

«Была драка, после которой он пострадал и погиб. Я не верю, что он мог упасть много раз, удариться челюстью, головой, в коленях у него нашли фрагменты стекла, костяшки сбиты. Рядом нашли водку, но он пил вино и пиво», — говорил Русин на ток-шоу «Пусть говорят».

У Панина не было серьезных проблем со здоровьем, актер не отрицал, что любит выпить, но это никак не сказывалось на его жизни.

Предположительно, Панина могли убить некие предприниматели из Одессы: якобы они пришли к нему с деловым предложением — дать им $500 тысяч на развитие нефтяного бизнеса, пообещав взамен отправлять актеру $100 тысяч ежемесячно. Это предложение, как говорил Русин, было сделано в тот период, когда артист решил уйти из кино и ему был нужен пассивный доход. Но ни сестра актера, ни его родители никогда не слышали о намерении Панина заниматься бизнесом.

Гендиректор Первого канала Эрнст рассказал, что вернулся на телевидение в память о Листьеве

Косвенно версию убийства подтверждали пропажа записей с камер видеонаблюдения, загадочное исчезновение уборщицы, которая отмывала кровь со стен квартиры, и бардак в двух комнатах, как будто там что-то искали.

Следственный комитет закрыл дело Панина «за отсутствием события преступления». Его смерть была квалифицирована как несчастный случай.

Кто виноват в смерти Дмитрия Марьянова

Актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года в 47 лет. По официальным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. В течение нескольких дней перед трагедией актер проходил лечение от алкоголизма в частном реабилитационном центре «Феникс» в Лобненском районе, сотрудники которого, как говорилось в нескольких телешоу, не имели права оказывать никакую медицинскую помощь. Это место выбрала его жена Ксения Бик.

По свидетельствам нескольких очевидцев, в тот период у Марьянова не было белой горячки или запоя. По их словам, до приезда в центр актер вел себя адекватно и нормально себя чувствовал. После того как Марьянов попал в «Феникс», как утверждают знакомые артиста, они стали получать от него странные и лишенные логики сообщения.

Сотрудники центра заявили, что у приехавшего в рехаб актера начался алкогольный делирий: по их словам, он не понимал, где находится, называл другое время года и т. д. В центре Марьянову кололи галоперидол и феназепам — эти вещества были найдены у него во время экспертизы в его крови.

В 2016-м у актера был обнаружен «плавающий тромб», врачи установили ему специальный фильтр и прописали разжижающие кровь препараты. Утром 15 октября Марьянов жаловался на боли в спине и в ноге, но руководство центра не стало вызвать скорую помощь. Когда актер внезапно потерял сознание, сотрудники центра сами повезли его в больницу. Медики зафиксировали смерть Марьянова около 19:30.

На следующий день после произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). Директора «Феникса» Оксану Богданову приговорили к трем годам условного срока после смерти актера.

Таинственная смерть Евгения Мартынова после суда

В 1970–1980-х годах певец и композитор Евгений Мартынов был очень востребованным среди артистов. Его песню «Березка» на стихи Сергея Есенина исполнила певица Майя Кристалинская. В 1990-х Мартынов стал неформатным и мало востребованным. Он тяжело это переживал и начал выпивать. Также композитор страдал от депрессии.

По некоторым данным, незадолго до смерти Мартынов искал дефицитную часть к автомобилю. Знакомый таксист пригласил его к себе, они выпивали. Внезапно Мартынову стало плохо, и хозяин вызвал скорую. Композитор умер от острой сердечной недостаточности.

Вся эта история выглядела странной, так как композитор раньше не жаловался на здоровье. Помимо этого, незадолго до трагедии у Мартынова были проблемы с организаторами гастролей, которые задолжали ему 10 тысяч рублей. Он подал на них в суд, поскольку сторонам не удалось мирно решить вопрос.

Из-за чего убили актрису Зою Федорову

Советская киноактриса Зоя Федорова прославилась после роли в легендарном фильме «Подруги». Ее ждала блистательная карьера, но артистку обвинили в шпионаже, поскольку у нее были отношения с американским военно-морским атташе Джексоном Тейтом. Федорова даже родила от него дочь. Актрисе дали 25 лет лишения свободы, она освободилась только в 1955 году по реабилитации политических осужденных.

Федорова успела сняться в «Свадьбе в Малиновке», а потом все меньше играла в кино. Несмотря на отсутствие ролей, актриса жила богато. Ходили слухи, что Федорова выступала посредницей в незаконных сделках с бриллиантами. Актриса помогала клиентам найти нужный товар и договориться о его покупке.

10 декабря 1981 году Федорову обнаружили мертвой в ее московских апартаментах в Москве. У актрисы была прострелена голова. Сообщалось, что она сама пустила к себе в квартиру человека, который ее убил. Дело так и не было раскрыто. Предполагалось, что Федорову мог убить недовольный клиент, у которого украли бриллианты, а она их продала. Актриса собиралась переехать жить в США, и ее могли устранить, чтобы она не забрала с собой бриллианты.

Убийцу застреленного почти 34 года назад Игоря Талькова так и не нашли

Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. На том сборном концерте выступали многие артисты, считалось, кто ближе к концу, тот популярнее. Поскольку Азиза не успела подготовиться к своему номеру, она попросила через подругу Талькова спеть раньше нее. Артист позвал в гримерку охранника коллеги Игоря Малахова. Между ними произошел конфликт. Малахова выпроводили.

Через несколько минут директор Талькова Валерий Шляфман сообщил певцу, что у охранника Азизы револьвер. Тальков захватил свой газовый пистолет для самообороны, выбежал в коридор, где Малахов держал под прицелом его охранников.

Артист трижды выстрелил. Его охрана попыталась воспользоваться ситуацией и лишить Малахова оружия. Охранник Азизы сделал два выстрела: одна пуля попала в пол, другая — в ящик с с аппаратурой. Потом он выронил револьвер, так как помощники певца его скрутили. Внезапно раздался третий выстрел: пуля попала в грудь Талькову. Медики скорой помощи, приехавшие по вызову во Дворец спорта, констатировали смерть артиста.

Тело артиста отвезли не в бюро судебно-медицинской экспертизы, как это обычно делалось, а в военный госпиталь, подведомственный Минобороны. К телу никого не подпускали и отдали его родственникам на условии, что хоронить Талькова будут в закрытом гробу.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве, Малахова объявили во всесоюзный розыск. Он сам сдался прокуратуре, после проведенных следственных действий выяснилось, что охранник Азизы не мог стрелять в Талькова.

В апреле 1992 года появилась версия, что Шляфман может быть виновен в произошедшем. Якобы он совершил третий выстрел. Он хотел ранить Малахова, но пуля попала в Талькова. В феврале Шляфман уехал в Израиль, и дело было приостановлено.

В то время убийство артиста стало поводом для спекуляций в прессе, высказывались самые разные версии. В частности, писали, что убийство было спланировано и Шляфман и Малахов действовали сообща, предполагали, что это было убийство по заданию властей и Талькова убил опытный снайпер, рассматривалась также версия заказного убийства.

8 июня 2024 года ГСУ СК России по городу Санкт-Петербург завершило расследование уголовного дела в отношении концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом. Сейчас дело рассматривается в суде.

Кто причастен к убийству Владислава Листьева

Убийство журналиста и генерального директора ОРТ Владислава Листьева до сих пор считается одним из самых громких и резонансных. 1 марта 1995 года его застрелили в подъезде дома на улице Новокузнецкой. Его убили двумя пулями, выпущенными из разных пистолетов: одна попала в правое предплечье, другая — в голову.

По одной из версий, заказчиком убийства был бизнесмен Борис Березовский, один из главных владельцев акций ОРТ. Накануне покушения Листьев обсуждал с ним вопрос продажи рекламного времени.

Следователь Борис Уваров, работавший над делом об убийстве журналиста, заявил, что сразу после произошедшего его оперативная группа столкнулась с серьезным противодействием. Сотрудникам правоохранительных органов не давали провести обыск в офисе компании «ЛогоВАЗ», основанной Борисом Березовским. По словам Уварова, сотрудник ФСБ Александр Литвиненко якобы встретил следователей и назвал их обыск незаконным.

Впоследствии имена Березовского и его партнера по бизнесу Бадри Патаркацишвили не раз всплывали во время расследования. Уваров утверждает, что жена Листьева Альбина Назимова жаловалась, что предприниматели доставали ее семью и регулярно звонили Владу домой. После этих разговоров, по ее словам, он становился нервным и замыкался в себе.

Журналист Евгений Додолев говорил, что Литвиненко не скрывал, что Листьев, приостановивший рекламу на канале, стал слишком самостоятельным и начал задавать много вопросов.

Тогда Патаркацишвили с Березовским решили припугнуть Листьева и заодно на некоторое время вывести его из игры. И задача заключалась в том, чтобы его ранили в подъезде. Однако наняли неграмотных исполнителей, как это часто бывает. Задание было просто вывести Листьева из игры, а не убивать. И когда прошла новость, что он убит, Березовский был тоже напуган и огорчен, поскольку его кандидатура Влада в целом устраивала», — писал журналист со ссылкой на Литвиненко.

Также были версии, что рекламный магнат владелец «Реклама-Холдинг» Сергей Лисовский или начальник охраны Бориса Ельцина Александр Кержаков могли быть заказчиками. Появлялись и другие менее популярные предположения: например, Александр Любимов считал, что Листьева могли заказать криминальные авторитеты для устрашения Березовского, чтобы показать недовольство бизнесменом.

Общество
Аналитика
Оксана Богданова
Ксения Бик
Валерий Шляфман
Евгений Додолев
Владислав Листьев
Евгений Мартынов
Борис Уваров
Бадри Патаркацишвили
Майя Кристалинская
Сергей Лисовский
Зоя Федорова
Борис Галкин
Александр Любимов
Игорь Тальков
Александр Литвиненко
Игорь Малахов
Дмитрий Марьянов
Сергей Есенин
Борис Ельцин
Андрей Панин
Борис Березовский
Александр Кержаков
Следственный комитет
ФСБ
Первый канал
Санкт-Петербург
Москва
Одесса
Израиль
Соединенные Штаты
1