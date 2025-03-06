Тайны убийств Талькова, Панина, Листьева. Почему виновных так и не наказали

В феврале, накануне 15-летия со дня смерти актера Влада Галкина, его отец Борис Галкин заявил, что по-прежнему верит в убийство сына. По его словам, расследование было приостановлено. Отец актера винит себя, что не настоял на его продолжении. Дело о смерти Галкина так никто и не раскрыл, схожие ситуации были и в случаях гибели других знаменитостей. Почему до сих пор не нашли убийцу Игоря Талькова и никто не верит, что смерти актеров Андрея Панина и Дмитрия Марьянова были естественными — в материале NEWS.ru.

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Правда ли Андрея Панина убили

Актер Андрей Панин умер 6 марта 2013 года в возрасте 50 лет. Новость о его кончине стала неожиданной для его поклонников. Близкий друг и директор Панина Геннадий Русин начал искать актера, когда он не выходил на связь в течение нескольких дней. После вскрытия двери квартиры артиста сотрудники правоохранительных органов нашли Андрея в луже крови. У актера была разбита голова. Медики констатировали смерть.

По версии следствия, актер получил травму, несовместимую с жизнью, упав с высоты собственного роста. Русин считает, что Панина жестоко били, актер пытался защищаться, но противник оказался сильнее.

«Была драка, после которой он пострадал и погиб. Я не верю, что он мог упасть много раз, удариться челюстью, головой, в коленях у него нашли фрагменты стекла, костяшки сбиты. Рядом нашли водку, но он пил вино и пиво», — говорил Русин на ток-шоу «Пусть говорят».

У Панина не было серьезных проблем со здоровьем, актер не отрицал, что любит выпить, но это никак не сказывалось на его жизни.

Предположительно, Панина могли убить некие предприниматели из Одессы: якобы они пришли к нему с деловым предложением — дать им $500 тысяч на развитие нефтяного бизнеса, пообещав взамен отправлять актеру $100 тысяч ежемесячно. Это предложение, как говорил Русин, было сделано в тот период, когда артист решил уйти из кино и ему был нужен пассивный доход. Но ни сестра актера, ни его родители никогда не слышали о намерении Панина заниматься бизнесом.

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Косвенно версию убийства подтверждали пропажа записей с камер видеонаблюдения, загадочное исчезновение уборщицы, которая отмывала кровь со стен квартиры, и бардак в двух комнатах, как будто там что-то искали.

Следственный комитет закрыл дело Панина «за отсутствием события преступления». Его смерть была квалифицирована как несчастный случай.

Кто виноват в смерти Дмитрия Марьянова

Актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года в 47 лет. По официальным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. В течение нескольких дней перед трагедией актер проходил лечение от алкоголизма в частном реабилитационном центре «Феникс» в Лобненском районе, сотрудники которого, как говорилось в нескольких телешоу, не имели права оказывать никакую медицинскую помощь. Это место выбрала его жена Ксения Бик.

По свидетельствам нескольких очевидцев, в тот период у Марьянова не было белой горячки или запоя. По их словам, до приезда в центр актер вел себя адекватно и нормально себя чувствовал. После того как Марьянов попал в «Феникс», как утверждают знакомые артиста, они стали получать от него странные и лишенные логики сообщения.

Сотрудники центра заявили, что у приехавшего в рехаб актера начался алкогольный делирий: по их словам, он не понимал, где находится, называл другое время года и т. д. В центре Марьянову кололи галоперидол и феназепам — эти вещества были найдены у него во время экспертизы в его крови.

В 2016-м у актера был обнаружен «плавающий тромб», врачи установили ему специальный фильтр и прописали разжижающие кровь препараты. Утром 15 октября Марьянов жаловался на боли в спине и в ноге, но руководство центра не стало вызвать скорую помощь. Когда актер внезапно потерял сознание, сотрудники центра сами повезли его в больницу. Медики зафиксировали смерть Марьянова около 19:30.

На следующий день после произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). Директора «Феникса» Оксану Богданову приговорили к трем годам условного срока после смерти актера.

Таинственная смерть Евгения Мартынова после суда

В 1970–1980-х годах певец и композитор Евгений Мартынов был очень востребованным среди артистов. Его песню «Березка» на стихи Сергея Есенина исполнила певица Майя Кристалинская. В 1990-х Мартынов стал неформатным и мало востребованным. Он тяжело это переживал и начал выпивать. Также композитор страдал от депрессии.

По некоторым данным, незадолго до смерти Мартынов искал дефицитную часть к автомобилю. Знакомый таксист пригласил его к себе, они выпивали. Внезапно Мартынову стало плохо, и хозяин вызвал скорую. Композитор умер от острой сердечной недостаточности.

Вся эта история выглядела странной, так как композитор раньше не жаловался на здоровье. Помимо этого, незадолго до трагедии у Мартынова были проблемы с организаторами гастролей, которые задолжали ему 10 тысяч рублей. Он подал на них в суд, поскольку сторонам не удалось мирно решить вопрос.

Из-за чего убили актрису Зою Федорову

Советская киноактриса Зоя Федорова прославилась после роли в легендарном фильме «Подруги». Ее ждала блистательная карьера, но артистку обвинили в шпионаже, поскольку у нее были отношения с американским военно-морским атташе Джексоном Тейтом. Федорова даже родила от него дочь. Актрисе дали 25 лет лишения свободы, она освободилась только в 1955 году по реабилитации политических осужденных.

Федорова успела сняться в «Свадьбе в Малиновке», а потом все меньше играла в кино. Несмотря на отсутствие ролей, актриса жила богато. Ходили слухи, что Федорова выступала посредницей в незаконных сделках с бриллиантами. Актриса помогала клиентам найти нужный товар и договориться о его покупке.

10 декабря 1981 году Федорову обнаружили мертвой в ее московских апартаментах в Москве. У актрисы была прострелена голова. Сообщалось, что она сама пустила к себе в квартиру человека, который ее убил. Дело так и не было раскрыто. Предполагалось, что Федорову мог убить недовольный клиент, у которого украли бриллианты, а она их продала. Актриса собиралась переехать жить в США, и ее могли устранить, чтобы она не забрала с собой бриллианты.

Убийцу застреленного почти 34 года назад Игоря Талькова так и не нашли

Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. На том сборном концерте выступали многие артисты, считалось, кто ближе к концу, тот популярнее. Поскольку Азиза не успела подготовиться к своему номеру, она попросила через подругу Талькова спеть раньше нее. Артист позвал в гримерку охранника коллеги Игоря Малахова. Между ними произошел конфликт. Малахова выпроводили.

Через несколько минут директор Талькова Валерий Шляфман сообщил певцу, что у охранника Азизы револьвер. Тальков захватил свой газовый пистолет для самообороны, выбежал в коридор, где Малахов держал под прицелом его охранников.

Артист трижды выстрелил. Его охрана попыталась воспользоваться ситуацией и лишить Малахова оружия. Охранник Азизы сделал два выстрела: одна пуля попала в пол, другая — в ящик с с аппаратурой. Потом он выронил револьвер, так как помощники певца его скрутили. Внезапно раздался третий выстрел: пуля попала в грудь Талькову. Медики скорой помощи, приехавшие по вызову во Дворец спорта, констатировали смерть артиста.

Тело артиста отвезли не в бюро судебно-медицинской экспертизы, как это обычно делалось, а в военный госпиталь, подведомственный Минобороны. К телу никого не подпускали и отдали его родственникам на условии, что хоронить Талькова будут в закрытом гробу.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве, Малахова объявили во всесоюзный розыск. Он сам сдался прокуратуре, после проведенных следственных действий выяснилось, что охранник Азизы не мог стрелять в Талькова.

В апреле 1992 года появилась версия, что Шляфман может быть виновен в произошедшем. Якобы он совершил третий выстрел. Он хотел ранить Малахова, но пуля попала в Талькова. В феврале Шляфман уехал в Израиль, и дело было приостановлено.

В то время убийство артиста стало поводом для спекуляций в прессе, высказывались самые разные версии. В частности, писали, что убийство было спланировано и Шляфман и Малахов действовали сообща, предполагали, что это было убийство по заданию властей и Талькова убил опытный снайпер, рассматривалась также версия заказного убийства.

8 июня 2024 года ГСУ СК России по городу Санкт-Петербург завершило расследование уголовного дела в отношении концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом. Сейчас дело рассматривается в суде.

Кто причастен к убийству Владислава Листьева

Убийство журналиста и генерального директора ОРТ Владислава Листьева до сих пор считается одним из самых громких и резонансных. 1 марта 1995 года его застрелили в подъезде дома на улице Новокузнецкой. Его убили двумя пулями, выпущенными из разных пистолетов: одна попала в правое предплечье, другая — в голову.

По одной из версий, заказчиком убийства был бизнесмен Борис Березовский, один из главных владельцев акций ОРТ. Накануне покушения Листьев обсуждал с ним вопрос продажи рекламного времени.

Следователь Борис Уваров, работавший над делом об убийстве журналиста, заявил, что сразу после произошедшего его оперативная группа столкнулась с серьезным противодействием. Сотрудникам правоохранительных органов не давали провести обыск в офисе компании «ЛогоВАЗ», основанной Борисом Березовским. По словам Уварова, сотрудник ФСБ Александр Литвиненко якобы встретил следователей и назвал их обыск незаконным.

Впоследствии имена Березовского и его партнера по бизнесу Бадри Патаркацишвили не раз всплывали во время расследования. Уваров утверждает, что жена Листьева Альбина Назимова жаловалась, что предприниматели доставали ее семью и регулярно звонили Владу домой. После этих разговоров, по ее словам, он становился нервным и замыкался в себе.

Журналист Евгений Додолев говорил, что Литвиненко не скрывал, что Листьев, приостановивший рекламу на канале, стал слишком самостоятельным и начал задавать много вопросов.

Тогда Патаркацишвили с Березовским решили припугнуть Листьева и заодно на некоторое время вывести его из игры. И задача заключалась в том, чтобы его ранили в подъезде. Однако наняли неграмотных исполнителей, как это часто бывает. Задание было просто вывести Листьева из игры, а не убивать. И когда прошла новость, что он убит, Березовский был тоже напуган и огорчен, поскольку его кандидатура Влада в целом устраивала», — писал журналист со ссылкой на Литвиненко.

Также были версии, что рекламный магнат владелец «Реклама-Холдинг» Сергей Лисовский или начальник охраны Бориса Ельцина Александр Кержаков могли быть заказчиками. Появлялись и другие менее популярные предположения: например, Александр Любимов считал, что Листьева могли заказать криминальные авторитеты для устрашения Березовского, чтобы показать недовольство бизнесменом.