Сделка РФ и США по Украине «шокирует многих»: какой куш получит Россия?

Вице-президент США Джей Ди Вэнс анонсировал «шокирующую» сделку по Украине. Что он сказал, какие подробности об этом известны, какой куш получит Россия?

Что сказал Вэнс о «шокирующей» сделке по Украине

В интервью The Wall Street Journal Вэнс заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине приведут к соглашению, которое «шокирует многих». Он добавил, что говорить о том, какие гарантии безопасности сможет получить Киев, пока рано.

« Д у м а ю , ч т о и з э т о г о ( п е р е г о в о р о в . — N E W S . r u ) в ы й д е т с д е л к а , к о т о р а я ш о к и р у е т м н о г и х л ю д е й » , — с к а з а л В э н с .

Он не исключил введения новых санкций против России. Более того, Белый дом рассматривает возможность отправки американских войск на Украину.

Кого шокирует сделка РФ и США по Украине

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в разговоре с NEWS.ru, что возможная сделка США и России по урегулированию украинского конфликта в первую очередь шокирует Европу, а сильнее всего — Прибалтику.

Он напомнил, что именно администрация экс-президента США Джо Байдена не приняла условия гарантий безопасности России в 2021 году. Чепа отметил, что основным спонсором боевых действий на Украине стал Белый дом.

« П о к у р с у США следовали все другие члены НАТО, из штанов выскакивали, стараясь опередить друг друга. И тут для них, конечно, для маленьких государств это шок. Для Прибалтики. Когда ситуация меняется, это все происходит на фоне некоторых других заявлений США, не связанных с Украиной. Все это, конечно, в первую очередь шокирует Европу», — сказал Чепа.

Какой куш получит Россия от сделки с США по Украине

Джей Ди Вэнс, говоря о сделке по Украине, отметил, что пока слишком рано говорить, какие территории останутся под контролем России. По его словам, эти детали должны быть проработаны в ходе мирных переговоров.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине еще не начались, поэтому обсуждать уступки России в этом вопросе пока рано.

« Ч т о к а с а е т с я п е р е г о в о р о в , т о п о к а р а н о г о в о р и т ь о т о м , ч т о п р о и з о й д е т . М о ж е т б ы т ь , Россия уступит многое, может быть, нет, и все зависит от того, что произойдет. Переговоры еще не начались», — сказал Трамп.

Говоря о НАТО, Трамп выразил уверенность, что Россия не допустит вступления Украины в Альянс. Он указал, что Москва выступала против этого еще задолго до того, как Владимир Путин стал президентом.

Ведущий телепрограммы «Международное обозрение», директор по научной работе клуба «Валдай» Федор Лукьянов предположил, что Трамп обязательно применит свою излюбленную тактику «кнута и пряника» в переговорах по Украине.

« Н е н у ж н о ж д а т ь л е г к и х п е р е г о в о р о в . Трамп обязательно воспользуется любимым методом кнута и пряника. Будут требования, и, возможно, не очень приятные, будет торг, в котором Трамп склонен к жестким наездам», — сказал Лукьянов.

Лукьянов отметил, что, несмотря на улучшение отношений после телефонного разговора двух президентов, серьезные разочарования неизбежны. Позиция Трампа по Украине принципиально отличается от позиции Байдена, и американский президент не рассматривает украинский конфликт как глобальное противостояние. Трамп планирует завершить украинский кризис так, чтобы показать мировое лидерство США, добавил специалист.