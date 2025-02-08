С приходом Трампа Россию охотно наводнят европейские "беженцы"

Более 20 тысяч латвийцев хотели бы переехать в Россию на постоянное местожительства. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.

По его словам, еще недавно количество таких запросов составляло лишь несколько тысяч. Касаткин также отметил, что поток обращений латвийцев по указу о переезде в РФ иностранцев, разделяющих традиционные ценности, «тоже не мал».

О том, что Россия стала своего рода точкой притяжения для жителей Латвии свидетельствует и отчет Службы государственной безопасности этой прибалтийской республики, отмечает ИА Baltnews. В нем указано, что около двух тысяч граждан республики ежемесячно выезжали в РФ в 2024 году, тогда как в 2023 году – примерно тысяча. Как правило, это связано с личными целями поездки: в России у латвийцев есть родственники, имущество.

В то же время все больше тех, кто хотел бы уехать из республики навсегда. По сведениям местных СМИ, об этом сегодня мечтают около 37% жителей Латвии. Одна из причин – тяжелое экономическое положение в стране.

Согласно данным Eurostat, в Латвии наблюдается один из самых высоких показателей расходов на продукты питания в ЕС по сравнению с доходами и ВВП на душу населения. При этом средние зарплаты латвийцев на 48% ниже по сравнению со средним показателем по Евросоюзу. Плюс русофобский курс официальной Риги и «варварская дискриминация» русскоязычного населения, на что также указал Касаткин.

Поэтому для многих наших соотечественников, родившихся в Латвии (а также в Литве и Эстонии, где политика та же), единственный выход – переехать в Россию. И таких в 2022 года, по данным МВД, стало больше на 56%.

Но речь не только о репатриантах. Россия становится все более привлекательной и для жителей западных стран, которые переезжают сюда по культурным и религиозным соображениям.

« Е с л и б р а т ь о ф и ц и а л ь н ы е д а н н ы е н а ш е й ф е д е р а л ь н о й м и г р а ц и о н н о й с л у ж б ы , т о з а п о с л е д н и е д в а г о д а к н а м п е р е е х а л и и з н е д р у ж е с т в е н н ы х с т р а н 2 9 5 3 ч е л о в е к а . Б о л ь ш е в с е г о – 3 1 % в с е х п е р е е х а в ш и х – к н а м е д у т и з Г е р м а н и и . Д а л е е и д у т п р и б а л т и й с к и е с т р а н ы – Л и т в а , Л а т в и я , Э с т о н и я . З а м ы к а е т э т у п я т е р к у И т а л и я . Е с л и ж е п о с м о т р е т ь б о л е е д е т а л ь н у ю с т а т и с т и к у , т о м ы у в и д и м о ч е н ь с е р ь е з н ы е ц и ф р ы п о п е р е с е л е н и ю в Р о с с и ю л ю д е й и з Ф р а н ц и и , К а н а д ы , С Ш А и А в с т р а л и и » , – р а с с к а з а л а ч л е н комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

При этом она уверена, что поток западных переселенцев в Россию будет только нарастать.

Можно ли полагать, что экономическая политика Дональда Трампа в отношении Европы будет тоже этому способствовать?

Ведь он уже дал понять Брюсселю, что не позволит «пользоваться» Штатами и введет на все товары из ЕС 10% пошлины. То есть американский лидер явно намерен дожимать европейцев ради того, чтобы сделать Америку снова великой. Бонзы ЕС пока храбрятся, обещая «жесткий» ответ. Только вряд ли их боевого запала надолго хватит.

Оценить ситуацию «СП» попросила политолога, главного редактора ИА Baltnews Андрея Старикова:

- Здесь не стоит смешивать. Из Прибалтики, действительно, едут в Россию. Но там отдельный мотив.

Если мы говорим о Латвии, то за два года (т.е. с того момента, как местные власти ужесточили миграционное законодательство и стали требовать от наших стариков, живущих там граждан РФ, сдавать языковой экзамен и подтверждать имущественный ценз) уехало порядка 10 тысяч человек. Для страны, у которой население менее двух миллионов, это гигантская цифра.

Россия для этой прибалтийской республики становится главным направлением иммиграции. Потому что такой поток сегодня не едет никуда из Латвии – ни в Германию, ни в Великобританию, ни в Ирландию. И это не только наши старички-пенсионеры, это и члены их семей, их родственники трудоспособного возраста.

Кто-то уезжает, потому что не готов согласиться с языковым террором, с ограблением русских, ограничением их во всех правах – имущественных, политических.

Буквально в правах человека, что касается воспроизводства своей идентичности. Это большое количество православных людей, кто не может смириться с гонением на Русскую православную церковь, с левацкой ЛГБТ*-повесткой, которая во всей системе образования – от детских садов до высшей школы.

Кто против милитаризации и не хочет становиться ядерным пеплом, так как Прибалтика предлагает только такую модель развития – самостоятельно стать жертвой в большой войне России и НАТО. То есть это уже комплекс мотивов.

Но, если мы касаемся трех прибалтийских стран, то главенствующие мотивы эмиграции, это их национальная политика, издевательства над русскими и милитаризм. Поэтому наши оттуда, на самом деле, уезжают домой, в Россию.

«СП»: По каким мотивам европейцы переезжают в Россию?

- Для Западной Европы мотивы абсолютно другие. И наш президент своим указом это подчеркнул и оформил законодательно. Мы – точка притяжения для традиционалистски мыслящей части Европы.

Это те самые духовно-нравственные ценности, которые мы постулируем, на которых мы стоим, которые защищены у нас законом. И на которые идет лютое нападение как раз-таки идеологов ультралиберализма – левацкого либерализма в западном прочтении.

К нам едут те, кто не хочет воспитывать детей в парадигме пятисот гендеров, кто не готов пускать детей в хищные лапы проповедников «радужного» лобби, которое на Западе уже внедрено во все системы, во все уровни образования.

Эта ненормальность в общем-то стала там билетом для построения карьеры. Об этом говорит и Трамп. Объявленная им реформа Вооруженных сил США как раз-таки показывает безумие, до которого американская военщина дошла с их трансгендерными квотами в рядах морпехов.

Поэтому оттуда уезжают люди, которые готовы и хотят спасти своих детей. Переселяются именно семьями, и в массе своей это многодетные семьи. Довольно часто они являются представителями отличной от нас культуры, но которые разделяют традиционалистский примат духовно-нравственных ценностей, о которых говорим мы, о которых говорит президент.

«СП»: А экономические причины здесь какую роль играют?

- Безусловно, уровень благосостояния в Европе будет падать, если Штаты начнут жесткую протекционистскую политику и удушение таможенными пошлинами. А они начнут. Трамп уже это делал в свою первую каденцию.

С одной стороны, этот фактор помогает европейским экономикам стагнировать. С другой – их опять-таки самостоятельный глупый путь разломать все хозяйственные связи с Россией. Потому что российские дешевые углеводороды – это был как раз фактор конкурентности и роста промышленности Германии, Франции, Италии и т.д. Все, что касается тяжелой европейской промышленности, росло и ширилось за счет доступного недорогого сырья из России со стабильными бесперебойными поставками.

Поэтому это второй фактор стагнации европейской экономики. А если она стагнирует, банкротятся предприятия, и тысячи работников теряют работу, оказываясь в состоянии социальной депривации – т.е. без денег. И поскольку быстро найти себе новое место работы они не смогут. Они будут уезжать.

Необязательно в Россию. Многие поедут в США, куда переезжают промышленные предприятия из Европы. В Штатах они получат дешевое топливо, дешевую нефть, относительно, но все-таки дешевый бензин, относительно дешевый газ.

В Европе этого невозможно получить – потому что не надо было ссориться с Россией. И в Европе власти будут компенсировать всю эту историю налогами – повышением налогов на всех уровнях. Чем хуже будет европейской экономике, тем больше они будут повышать налоги на юрлиц и на физлиц.

Это опять еще большее удорожание товаров, падение уровня промышленного производства и рост безработицы. Ну а рост безработицы – это дополнительный рост социальной нагрузки, потому что какие-то пособия надо платить. Плюс пособия мигрантам, плюс «налог на Зеленского», чтобы финансировать украинскую хунту. В этой ситуации, безусловно, депривированные люди, которые оказались за бортом, они будут смотреть по сторонам. И кто-то выберет Россию.

* Верховный суд РФ признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность в России.