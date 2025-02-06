Выбить РФ с новых территорий? Раскрыт хитрый план США по ресурсам Украины

США могут возобновить военную помощь Украине в обмен на доступ к месторождениям редкоземельных металлов. По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, внимание президента США Дональда Трампа на полезные ископаемые Украины обратил миллиардер Илон Маск. Загвоздка в том, что крупнейшие залежи контролирует Россия. В интервью NEWS.ru энергетик объяснил, как США и РФ будут торговаться по поводу украинских недр.

Кто нашептал Трампу забрать украинские полезные ископаемые

Миллиардер Илон Маск мог посоветовать президенту США Дональду Трампу обратить внимание на месторождения редкоземельных металлов на Украине, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Он объяснил, для чего США нужен литий.

« Д л я р а з в и т и я м и к р о э л е к т р о н и к и , д л я в о з о б н о в л я е м о й э н е р г е т и к и н у ж н ы л и т и й и г р а ф и т . В о з м о ж н о , М а с к ч т о - т о н а ш е п т ы в а е т Т р а м п у » , — в ы с к а з а л с я Ю ш к о в .

По его словам, США и сами добывают этот редкоземельный металл, но получить контроль над другими месторождениями было бы выгодно Вашингтону.

Юшков подчеркнул, что на подконтрольных Украине территориях могут оставаться залежи титана.

« Э т о т м е т а л л н е о б х о д и м д л я а в и а с т р о е н и я . B o e i n g з а к у п а е т м н о г о т и т а н а , ч а с т ь е г о е с т ь в К р ы м у , ч т о - т о у у к р а и н ц е в о с т а л о с ь . К р у п н е й ш и е п о т р е б и т е л и — B o e i n g и A i r b u s » , — з а я в и л Ю ш к о в .

Собеседник считает: Трамп хочет показать, что Байден вкладывал деньги в Украину напрасно, ничего не получив взамен. Юшков предположил, что нынешний глава Белого дома попытается изобразить из себя политика, заключившего выгодную Вашингтону сделку.

« Т р а м п п р и ш е л и „ с д е л а л в ы г о д у “ д л я С Ш А . М о л , п е р е л о ж у ч а с т ь н а г р у з к и п о с н а б ж е н и ю У к р а и н ы н а Е в р о п у , п л ю с в з а м е н ч т о - т о п о л у ч у , н а п р и м е р р е д к о з е м е л ь н ы е м е т а л л ы . Э т а т е м а о ч е н ь т е с н о с в я з а н а с а н т и к и т а й с к о й р и т о р и к о й в а м е р и к а н с к о м п о л и т и ч е с к о м д и с к у р с е . Т а м в с е б о я т с я К и т а я , э т о в с е л е н с к о е з л о , м и р о в о й к о н к у р е н т С Ш А н а г л о б а л ь н о м р ы н к е и в м и р о в о й п о л и т и к е , п о э т о м у в к о м а н д е Т р а м п а а н т и к и т а й с к и е н а с т р о е н и я р а з в и т ы б о л ь ш е , ч е м у д е м о к р а т о в » , — с ч и т а е т Ю ш к о в .

Энергетик добавил, что Трамп хочет сократить зависимость США от поставок редкоземельных металлов, и напомнил, что Китай в данной сфере является «чуть ли не монополистом».

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Какую роль играет Россия в ситуации с ископаемыми Украины

Россия может начать сотрудничество с США в разработке полезных ископаемых, если Вашингтон обеспечит признание новых регионов в составе РФ, заявил Юшков. Он напомнил, что США сами отказались от поставок ряда ресурсов из РФ, включая титан.

« Р о с с и я б у д е т п о д а в а т ь с и г н а л ы и л и д о г о в а р и в а т ь с я с С Ш А , ч т о б е з п р о б л е м , д а в а й т е — в ы з а с т а в ь т е У к р а и н у п р и з н а т ь т е р р и т о р и а л ь н ы е у с т у п к и , и м ы в м е с т е с в а м и б у д е м р а з р а б а т ы в а т ь п о л е з н ы е и с к о п а е м ы е , м ы б у д е м и х в а м п р о д а в а т ь , в ы ж е с а м и н а м з а п р е щ а е т е т о р г о в а т ь . М ы б ы л и т р е т ь и м и п о п о с т а в к а м н е ф т и и н е ф т е п р о д у к т о в в С Ш А , а и н о г д а и в т о р ы м и . Н о С Ш А с а м и о т к а з а л и с ь о т п о с т а в о к » , — д о б а в и л Ю ш к о в .

Собеседник подчеркнул, что в России, в том числе в Крыму, находятся месторождения титана и марганца. Юшков не исключил, что РФ сейчас контролирует одно из крупнейших месторождений лития в Запорожской области.

« Р о с с и я б у д е т п о к а з ы в а т ь г о т о в н о с т ь с о т р у д н и ч а т ь с С Ш А п о п о с т а в к а м р е д к о з е м е л ь н ы х м е т а л л о в и д р у г и х п о л е з н ы х и с к о п а е м ы х , е с л и С Ш А с а м и р а з р е ш а т . Д а в а й т е п р и з н а е м , ч т о э т о р о с с и й с к а я т е р р и т о р и я , в ы б и т ь Р о с с и ю о т т у д а в ы н е с м о ж е т е , и н а ч е н и к т о н е б у д е т д о б ы в а т ь . А е с л и б у д е т е у п и р а т ь с я и н а з ы в а т ь э т о у к р а и н с к о й т е р р и т о р и е й , т о с а м и л и ш и т е с е б я п о к у п к и э т и х п о л е з н ы х и с к о п а е м ы х . Н а и л у ч ш и й ш а н с С Ш А п о л у ч и т ь э т и р е с у р с ы — з а с т а в и т ь У к р а и н у п р и з н а т ь т е р р и т о р и а л ь н ы е у с т у п к и » , — з а я в и л Ю ш к о в .

Почему США могут отказаться от полезных ископаемых Украины

Компании США могут отказаться разрабатывать месторождения полезных ископаемых на Украине из-за дороговизны добычи, заявил Юшков. Он отметил, что залежи на Украине известны со времен СССР, но ими практически не занимались.

« Н а л и ч и е п о л е з н ы х и с к о п а е м ы х н а У к р а и н е х о р о ш о и з в е с т н о с с о в е т с к о г о в р е м е н и , в с е р а з в е д а н о . В о п р о с в т о м , ч т о в б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в н и к а к а я д о б ы ч а н е в е д е т с я . Н е п о т о м у , ч т о п р о н и х з а б ы л и , а п о т о м у , ч т о э т о д о р о г о , с е б е с т о и м о с т ь д о б ы ч и р е д к о з е м е л ь н ы х м е т а л л о в н а У к р а и н е в ы с о к а я . Г о р а з д о п р о щ е з а к у п а т ь и х в д р у г и х с т р а н а х — Б о л и в и и , Ч и л и , А р г е н т и н е , А в с т р а л и и . В с е п о л е з н ы е и с к о п а е м ы е , к о т о р ы е м о ж н о д о б ы в а т ь н а У к р а и н е , е с т ь в д р у г и х с т р а н а х , г д е и х н а м н о г о д е ш е в л е д о б ы т ь и к у п и т ь » , — з а я в и л Ю ш к о в .

Собеседник предположил, что Украина может заключить сделку с США по предоставлению бизнесу из Америки приоритетного доступа к недрам страны, однако предприятия могут отказаться от проектов. Юшков не исключил, что часть месторождений находится на территории, взятой под контроль Россией.