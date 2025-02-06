Выбить РФ с новых территорий? Раскрыт хитрый план США по ресурсам Украины
США могут возобновить военную помощь Украине в обмен на доступ к месторождениям редкоземельных металлов. По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, внимание президента США Дональда Трампа на полезные ископаемые Украины обратил миллиардер Илон Маск. Загвоздка в том, что крупнейшие залежи контролирует Россия. В интервью NEWS.ru энергетик объяснил, как США и РФ будут торговаться по поводу украинских недр.
Кто нашептал Трампу забрать украинские полезные ископаемые
Миллиардер Илон Маск мог посоветовать президенту США Дональду Трампу обратить внимание на месторождения редкоземельных металлов на Украине, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Он объяснил, для чего США нужен литий.
«Для развития микроэлектроники, для возобновляемой энергетики нужны литий и графит. Возможно, Маск что-то нашептывает Трампу», — высказался Юшков.
По его словам, США и сами добывают этот редкоземельный металл, но получить контроль над другими месторождениями было бы выгодно Вашингтону.
Юшков подчеркнул, что на подконтрольных Украине территориях могут оставаться залежи титана.
«Этот металл необходим для авиастроения. Boeing закупает много титана, часть его есть в Крыму, что-то у украинцев осталось. Крупнейшие потребители — Boeing и Airbus», — заявил Юшков.
Собеседник считает: Трамп хочет показать, что Байден вкладывал деньги в Украину напрасно, ничего не получив взамен. Юшков предположил, что нынешний глава Белого дома попытается изобразить из себя политика, заключившего выгодную Вашингтону сделку.
«Трамп пришел и „сделал выгоду“ для США. Мол, переложу часть нагрузки по снабжению Украины на Европу, плюс взамен что-то получу, например редкоземельные металлы. Эта тема очень тесно связана с антикитайской риторикой в американском политическом дискурсе. Там все боятся Китая, это вселенское зло, мировой конкурент США на глобальном рынке и в мировой политике, поэтому в команде Трампа антикитайские настроения развиты больше, чем у демократов», — считает Юшков.
Энергетик добавил, что Трамп хочет сократить зависимость США от поставок редкоземельных металлов, и напомнил, что Китай в данной сфере является «чуть ли не монополистом».
Зеленский потребовал за месяц найти новые источники финансирования
Какую роль играет Россия в ситуации с ископаемыми Украины
Россия может начать сотрудничество с США в разработке полезных ископаемых, если Вашингтон обеспечит признание новых регионов в составе РФ, заявил Юшков. Он напомнил, что США сами отказались от поставок ряда ресурсов из РФ, включая титан.
«Россия будет подавать сигналы или договариваться с США, что без проблем, давайте — вы заставьте Украину признать территориальные уступки, и мы вместе с вами будем разрабатывать полезные ископаемые, мы будем их вам продавать, вы же сами нам запрещаете торговать. Мы были третьими по поставкам нефти и нефтепродуктов в США, а иногда и вторыми. Но США сами отказались от поставок», — добавил Юшков.
Собеседник подчеркнул, что в России, в том числе в Крыму, находятся месторождения титана и марганца. Юшков не исключил, что РФ сейчас контролирует одно из крупнейших месторождений лития в Запорожской области.
«Россия будет показывать готовность сотрудничать с США по поставкам редкоземельных металлов и других полезных ископаемых, если США сами разрешат. Давайте признаем, что это российская территория, выбить Россию оттуда вы не сможете, иначе никто не будет добывать. А если будете упираться и называть это украинской территорией, то сами лишите себя покупки этих полезных ископаемых. Наилучший шанс США получить эти ресурсы — заставить Украину признать территориальные уступки», — заявил Юшков.
Почему США могут отказаться от полезных ископаемых Украины
Компании США могут отказаться разрабатывать месторождения полезных ископаемых на Украине из-за дороговизны добычи, заявил Юшков. Он отметил, что залежи на Украине известны со времен СССР, но ими практически не занимались.
«Наличие полезных ископаемых на Украине хорошо известно с советского времени, все разведано. Вопрос в том, что в большинстве случаев никакая добыча не ведется. Не потому, что про них забыли, а потому, что это дорого, себестоимость добычи редкоземельных металлов на Украине высокая. Гораздо проще закупать их в других странах — Боливии, Чили, Аргентине, Австралии. Все полезные ископаемые, которые можно добывать на Украине, есть в других странах, где их намного дешевле добыть и купить», — заявил Юшков.
Собеседник предположил, что Украина может заключить сделку с США по предоставлению бизнесу из Америки приоритетного доступа к недрам страны, однако предприятия могут отказаться от проектов. Юшков не исключил, что часть месторождений находится на территории, взятой под контроль Россией.
«Будет политическая договоренность, а потом перейдут на коммерческие отношения, а компании могут оценить их нерентабельными, эти запасы. Не факт, что в ближайшем будущем кто-то туда придет. Киеву выгодно сейчас повернуть этот вопрос так: мы вам отдадим бесплатно все запасы, но месторождения находятся на территории, которую сейчас контролирует Россия. Выбейте оттуда Россию — и вы все получите. Вот так Киев будет стараться поставить вопрос», — заявил Юшков.