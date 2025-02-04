В США назревает скандал из-за потерянных на Украине миллиардов

В Соединённых Штатах назревает скандал, связанный с финансовой помощью Украине по линии Агентства США по международному развитию (USAID). Программы агентства уже заморожены на 90 дней по распоряжению госсекретаря Марко Рубио. По данным СМИ, указ стал неожиданностью для чиновников Госдепартамента, а ответственным за Украину сотрудникам было приказано остановить всю работу. Среди замороженных проектов — поддержка школ и помощь в области здравоохранения. Следователи по уголовным делам начали более 20 проверок по обвинениям в хищениях, взяточничестве и коррупции, связанных с финансированием USAID проектов на Украине. RT проанализировал, какие суммы и на что тратило USAID. На Украину «сливаются миллиарды», отмечают эксперты.

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Как выяснил RT, американское Агентство международного развития USAID, деятельность которого связывают с ЦРУ, ранее объявило о поиске советника по восстановлению инфраструктуры Украины с доступом к секретным сведениям. В его ведение собираются отдать задачи по реконструкции критической инфраструктуры: объектов энергетики, транспорта, а также правительственной инфраструктуры. За эту задачу специалисту с «секреткой» готовы платить $15 тыс. в месяц.

« У к р а и н а д о л ж н а с о с р е д о т о ч и т ь с я н а р а з р а б о т к е п л а н а в о с с т а н о в л е н и я и с р е д с т в а х д л я в о с с т а н о в л е н и я п о с л е о к о н ч а н и я б о е в ы х д е й с т в и й » , — у т о ч н я л и в U S A I D , р а з ы с к и в а я « с о в е т н и к а п о в о с с т а н о в л е н и ю и р е к о н с т р у к ц и и » — « п р о в и д ц а в о б л а с т и п л а н и р о в а н и я » .

В ведомстве надеются, что кандидат сможет оценить «барьеры на пути восстановления украинской инфраструктуры» и возможности «привлечения частных инвестиций» и «государственных инвестиций из украинских источников и международных доноров». Координировать планы и реализацию программ нужно будет, разумеется, с США.

Как следует из документов агентства, руководство USAID планирует освоить на «восстановлении» Украины $419 млрд. Почти в такую же сумму, $420 млрд, оценил стоимость восстановления всей разрушенной инфраструктуры Всемирный банк.

« Я н е з н а ю , и м е е т с я л и в в и д у в с я т е р р и т о р и я У к р а и н ы и л и п о д к о н т р о л ь н а я К и е в у . Э т о п о л н а я с т о и м о с т ь в о с с т а н о в л е н и я , к а к б у д т о в о е н н ы х д е й с т в и й н е б ы л о , д о и с х о д н о г о с о с т о я н и я п о т е к у щ и м ц е н а м » , — у т о ч н и л в б е с е д е с R T г л а в н ы й н а у ч н ы й с о т р у д н и к И н с т и т у т а С Ш А и К а н а д ы Р А Н В л а д и м и р В а с и л ь е в .

По его мнению, США не заинтересованы в том, чтобы поднимать украинское хозяйство: «У них нет таких денег. Они пытаются пристегнуть российские средства, которые были заморожены, но все эти деньги в Европе. США пытаются снова всё сбросить на Европу. Отсюда и все проблемы: пока шла борьба за победу, было хорошо. А когда стало ясно, что победы не будет, тогда и начался разговор, на что идут деньги».

Долларовая прачечная

В USAID признают, что влияние организации на Украине «возросло по мере экспоненциального роста программ и бюджета». Это видно из данных госзакупок США: если в 2021 году USAID разместило на площадке заявки, касающиеся работы на Украине, на сумму $230 млн, то уже в 2023-м эта сумма увеличилась в 5,5 раза — до $1,3 млрд.

Всего за три года с начала СВО организация, по её собственным данным, отправила на Украину $3,5 млрд в виде гуманитарной помощи, ещё $2,9 млрд предназначались «на цели развития» и почти $27 млрд — в виде прямой бюджетной поддержки правительству Украины. Это не считая обещанного правительству Украины кредита USAID на $20 млрд.

В нынешнем году USAID рассчитывает вести сразу несколько дорогостоящих программ на Украине, в мае ведомство планирует открыть заявки «по развитию трудовых ресурсов». Американцы признают, что украинский рынок труда ждут «демографические и кадровые потрясения, вызванные войной». Авторы проекта рассчитывают «повысить квалификацию и провести переподготовку рабочей силы Украины», потратив на это от $100 млн до $300 млн.

Ещё $300 млн USAID хочет потратить на премии. Их цель — «улучшить условия для ведения бизнеса» и «оказать поддержку конкурентоспособным отраслям и компаниям, способствовать созданию рабочих мест и увеличению экспорта». Эта программа рассчитана на пять лет — с 2024 по 2029 год.

Через поддержку малого и среднего бизнеса в выбранных ими секторах экономики американцы хотят «снизить зависимость региона от крупного бизнеса, поддерживаемого олигархами, и торговли с Россией» и «найти новые рынки». Американцы прямо указывали, что проект «экономического развития» Украины уделит «основное внимание поддержке Луганской и Донецкой областей, но будет активно работать над укреплением экономических связей между этими двумя областями и остальной частью страны». Таким образом авторы проекта надеялись ослабить связи оставшихся под контролем Киева территорий Донецкой и Луганской народных республик и насильно интегрировать их в экономику Украины и стран Запада.

Психика под контролем

Помимо «стабилизации» разрушенной украинской экономики, специалисты USAID с 2017 года занимаются поддержкой реформы здравоохранения на Украине. Окончание этого проекта было запланировано на апрель 2023 года. Однако оно сдвинулось на два года, а сама кампания прибавила в стоимости ровно $100 тыс. — с $37 311 до $137 311.

В нынешнем году USAID норовит заняться ещё и «психическим здоровьем» украинцев. По его мнению, это поможет «национальному развитию». Для этого предлагается «создать научно обоснованную инклюзивную экосистему психического здоровья». Ещё $50 млн организация предусмотрела для «повышения устойчивости и прозрачности фармацевтического сектора». Каким образом USAID намерено оценивать рост «конкурентоспособности» и «стабильности» украинской экономики, «прозрачность» фармацевтического рынка и психическое здоровье самих украинцев, в документах закупок не сообщается.

Позиционируя себя в качестве гуманитарной организации, USAID напрямую участвует и в поддержке украинских вооружённых формирований, спонсируя сапёров. Как признают в агентстве, при их прямой бюджетной поддержке изъято и уничтожено более 500 тыс. взрывных устройств.

Три доллара — на фронт, один — на тыл

Минобороны США поддерживают фронт ВСУ, а USAID поддерживают их тыл. И если военные действия требуют постоянного расхода ресурсов, то социальные дотации, предназначенные Украине, действуют по принципу латания дыр, объясняет в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Собеседник ссылается на последние данные США, согласно которым за 2,5 года — с февраля 2022 года по сентябрь 2024-го — Киеву выделено $183 млрд. Из них $124,9 млрд — по линии Минобороны США и $39,8 млрд — через USAID. Правда, из последних освоен только $31 млрд.

« П о л у ч а е т с я , ч т о т р и д о л л а р а и д ё т н а ф р о н т , о д и н д о л л а р — н а т ы л » , — у к а з ы в а е т э к с п е р т .

Американцы отчитываются о расходах денег на Украине на основе данных украинских властей. А всего лишь 10% всей американской помощи Киеву имеют независимые источники оценки.

« О с т а л ь н ы е р а с х о д ы п р о х о д я т п о л н о с т ь ю н а у с м о т р е н и е в л а с т е й У к р а и н ы , — п о д ч ё р к и в а е т с о б е с е д н и к R T . — Э т о ч ё р н а я д ы р а » .

До недавнего времени США пытались бороться с расхищением своих денег на Украине путём сокращения дотаций, выдавая их дозированными порциями.

« З е л е н с к и й к р и ч а л в а д р е с С Ш А , в т о м ч и с л е U S A I D : « В ы д а ё т е м а л о , в ы д а ё т е м е д л е н н о » . А м е р и к а н ц ы д е й с т в и т е л ь н о с т а л и з а т я г и в а т ь и в ы д а в а т ь К и е в у п о м и н и м у м у п о м о щ ь в р а с ч ё т е н а т о , ч т о т е м х в а т и т з а к р ы т ь м и н и м а л ь н ы е о п е р а т и в н ы е п о т р е б н о с т и . Ч т о б ы м а л о ч т о о с т а в а л о с ь в з а н а ч к е , ч т о м о ж н о б ы л о с р а з у р а з в о р о в а т ь , в е д ь п р и д ё т с я с н а ч а л а з а т к н у т ь к а к и е - т о д ы р ы э т и м и д е н ь г а м и » , — о б ъ я с н я е т а м е р и к а н и с т .

По его данным, деньги USAID на Украине предназначаются для беженцев и поддержки экстренных оперативных служб, включая медиков и пожарных, а также для поддержки энергоструктуры. Но самое главное — этими деньгами обеспечивается зарплата на госслужбе Украины. Эта дотация напрямую предназначена правительству Украины, подчёркивает собеседник:

« Е с л и р а н ь ш е н а в о е н н ы е н у ж д ы У к р а и н ы р а с х о д о в а л о с ь 2 0 % б ю д ж е т а , т о с е й ч а с 5 0 % . В о п р о с : к у д а д е л а с ь д ы р а в 3 0 % ? К а к и е - т о д е н ь г и с н и м а ю т с я с э к о н о м и к и , с с о ц и а л к и . Н о о с н о в н у ю д ы р у з а к р ы в а ю т а м е р и к а н ц ы . П р а в и л ь н о г о в о р я т , ч т о У к р а и н а д а в н о н а х о д и т с я н а с о д е р ж а н и и С Ш А . И е с л и з а в т р а А м е р и к а н е д а с т д е н е г , т о и в о й н ы н е б у д е т » .

Специалисты по демократии

Отдельный проект, запущенный в 2018 году, посвящён украинской «демократии» и реализуется до сих пор. На него уже потрачено $157 млн. Среди вакансий для этой программы числилась позиция «советника по вопросам демократии и политических преобразований», который должен был оказывать организации поддержку во время политических изменений или неожиданных событий.

Цель программы — «повышать доверие между гражданами и правительством на востоке Украины». Также предлагается интегрировать в общество отделённые, маргинализированные и изолированные общины (о каких именно общинах идёт речь, в документе не уточняется) и повысить «доверие граждан к ключевым реформам».

Ещё в 2014 году Питер Корнблух из Архива нацбезопасности США, специалист по Кубе, в колонке для The New York Times признавал, что «существует огромная разница между американскими программами внешней помощи, открыто поддерживающими демократическое развитие, права человека и социально-экономический прогресс, и тайными операциями, направленными на смену режима, которые USAID проводит под видом программы «демократии» на Кубе».

Нам — зерно, вам — беженцев

Пожалуй, единственный из задуманных USAID проектов на Украине, который касается реального сектора экономики и инфраструктуры, — строительство железной дороги от Польши до Львова. Речь идёт о создании совмещённой двойной колеи на 75-километровом участке железной дороги от Львова до приграничного города Мостиска, чтобы контейнеры с украинскими товарами двигались в Европу по узкой европейской колее. Проект изначально оценивали в $225 млн, но сегодня в госзакупках максимальная стоимость указана уже другая — $300 млн. Соглашение о модернизации железнодорожной линии USAID и АО «Украинская железная дорога» подписали в декабре 2023-го.

На сайте американского ведомства открыто заявлено, что адаптация львовской «железки» под европейскую позволит «ускорить транспортировку украинских товаров в Европейский союз». Сегодня вывоз сельхозпродукции, в первую очередь зерна, с Украины требует «перегрузки грузовых вагонов на пограничных КПП». Этот процесс занимает более пяти часов для каждого поезда и ограничивает возможности вывоза товаров с Украины.

Адаптировать железнодорожные пункты пропуска на западной границе Украины — ПП «Мостиска II — Медыка» — поручили «Торговому дому «Машсервис», украинскому производителю лифтов, зарегистрированному в Харькове, рядом с майданом Конституции. Как указывает само USAID, до конфликта с Россией на экспорт приходилась половина контрактов фирмы, теперь — только 20%. Фирма установила обменные тележки для перемещения поездов и вагонов с широкой советской колеи (1520 мм) на европейскую — 1435 мм. Всего в USAID намерены модернизировать 42 пункта пропуска через госграницу Украины.

Адаптация украинских железных дорог для ЕС позволит «разогнать» украинский экспорт в Европу до $425 млн, подсчитали в USAID. Не исключено, что часть поставок предназначена в оплату многомиллиардного долга Украины перед Западом. О намерении извлечь выгоду из гуманитарной миссии в Киеве свидетельствует заявление руководителя USAID Саманты Пауэр, которая посчитала, что «на каждый доллар предоставленной помощи украинские аграрии дают сельскохозяйственную продукцию на сумму, эквивалентную $6».

« С е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я п р о д у к ц и я м о ж е т б ы т ь н а п р я м у ю п о г р у ж е н а в у з к о к о л е й н ы е х о п п е р ы и л и ж е л е з н о д о р о ж н ы е в а г о н ы и б ы с т р о д о с т а в л е н а в е в р о п е й с к и е п о р т ы и н а р ы н к и » , — у к а з ы в а ю т в U S A I D .

Эта же железная дорога, по задумке авторов проекта, «обеспечит более быстрые маршруты для возвращения домой перемещённых граждан Украины». То есть позволит ЕС при желании отправить украинских беженцев обратно на Украину под угрозу насильственной мобилизации.

Злоупотребляют и притупляют

В USAID есть собственное антикоррупционное управление. Его возглавляет генеральный инспектор Пол К. Мартин, пришедший на эту должность из Минюста США. Мартин занимался проверкой контрактов, реализуемых на Украине, и обнаружил признаки мошенничества и конфликта интересов. В сентябре 2024 года он подготовил доклад для палаты представителей США под названием «Прерванная внешняя политика: как мошенничество, расточительство и злоупотребления притупляют влияние Америки за рубежом».

Согласно докладу, следователи по уголовным делам начали более 20 проверок по обвинениям в хищениях, взяточничестве, коррупции и конфликте интересов, связанных с финансированием USAID проектов на Украине, а также пять расследований уже подтверждённых фактов коррупции. Один из них касался кражи гуманитарного груза во Львове в апреле 2022 года. В июне того же года инспекторы получили информацию о возможной схеме мошенничества с премиями за закупку медицинских расходных материалов.

Инспекторы также обнаружили, что USAID даже не проверило данные о зарплате работников здравоохранения Украины, для возмещения которых организация передала украинским властям $1,7 млрд. Ревизоров заинтересовали и бюджетные расходы на украинские проекты USAID по энергетической безопасности, спутниковым терминалам Starlink, а также защите от сексуальной эксплуатации и насилия на Украине.

Внутреннее расследование также демонстрирует любопытный парадокс. В феврале 2022 года, после начала СВО, посольство в Киеве покинул весь персонал USAID. При этом объём расходов организации на Украине в 2022 году, когда в стране фактически отсутствовали её сотрудники, увеличился на 224%. Возникает вопрос: кто в Киеве распоряжался деньгами USAID и контролировал возросшие затраты? Проверить это было практически невозможно, учитывая, что правительственным сотрудникам США запрещено было выезжать за пределы ограниченной «зелёной зоны» вокруг Киева, признаёт генинспектор Мартин.

С приходом новой администрации Дональда Трампа вопросом утечки денег на Украине США могут заняться всерьёз, считает Владимир Васильев. По его словам, расследование по хищению средств, которые расходовались на Украине, уже запущено Госдепом США. Первый указ Трампа о помощи Киеву требует остановить её на 90 дней. Речь прежде всего идёт о деньгах USAID. Далее республиканцы намерены назначить спецревизора по Украине, это решение было заблокировано при прежней администрации Джо Байдена.

« П о м о щ ь п о л и н и и а г е н т с т в а п р е к р а щ е н а . А д а л ь ш е п о п р и о р и т е т а м : н а Л ь в о в д а д и м , а н а Ч е р н и г о в — н е т . П р е ц е д е н т о в т а к о г о к р у п н о г о р а с с л е д о в а н и я н е б ы л о , п о т о м у ч т о У к р а и н а п о л у ч и л а д е н е г , к а ж е т с я , б о л ь ш е в с е х у ч а с т н и к о в п р о г р а м м ы М а р ш а л л а ( п р о г р а м м а э к о н о м и ч е с к о г о в о с с т а н о в л е н и я и р а з в и т и я Е в р о п ы п о с л е В т о р о й м и р о в о й в о й н ы . — R T ) . Н о о д н о д е л о б ы л о в к л а д ы в а т ь д е н ь г и в Г е р м а н и ю , а д р у г о е — в У к р а и н у . В С Ш А п о н и м а ю т , ч т о э т о п о т е р я н н ы е д е н ь г и . О н и х о т я т с о з д а т ь у с л о в и я , ч т о б ы с к а з а т ь : в с ё , х в а т и т с У к р а и н о й , п о к о н ч и л и . Д а , м ы т у т п о т е р я л и $ 3 0 м л р д б е з в о з в р а т н о , и х р а з в о р о в а л и . Н о б о л ь ш е м ы и м н и к о г д а н и ч е г о н е д а д и м » , — з а к л ю ч и л э к с п е р т .

По его мнению, США могут записать потраченные средства в качестве задолженности Украины. Эксперт также не исключает, что поставки зерна могут рассматриваться в качестве оплаты долгов Киева. Однако, по его словам, USAID долгами не занимается, это работа Международного валютного фонда.