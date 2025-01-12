Война за Арктику: еще до Трампа на Гренландию нацелился «Орешник»

Еще в ноябре прошлого года команда Дональда Трампа провела встречу с представителями бизнеса в Гренландии. Американская сторона предложила проекты по добыче редкоземельных металлов и строительстве новых гидроэлектростанций.

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Об этом, со ссылками на несколько источников, сообщило агентство Bloomberg. Материал под названием «Гренландия может использовать предложенный Трампом захват земель в своих интересах» был опубликован на сайте агентства 10 января.

А тремя днями раньше вновь избранный президент Соединенных штатов заявил, что Гренландия должна однозначно стать частью США. Отвечая на вопросы журналистов, он особо подчеркнул ее стратегическое значение для национальной безопасности и защите «свободного мира» в том числе от России и Китая.

В свою очередь глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что возможное присоединение Гренландии к США представляет военную угрозу для РФ. Остров может стать плацдармом для Америки в будущем гипотетическом межконтинентальном столкновении.

– Гренландия занимает очень большое место в Арктике и дает в Арктику прямой выход, поэтому для нас это не самый лучший вариант. В мире нет ничего невозможного, в будущем гипотетическом столкновении межконтинентальном это такой хороший плацдарм для Америки, – подчеркнул глава думского комитета.

Идея присоединить Гренландию к Соединенным Штатам возникла у Дональда Трампа еще во время первого президентского срока. Сразу после его отставки эта информация стала достоянием широкой общественности.

Тогда, в начале 2021-го, такое решение экс-главы Белого дома было воспринято, скорее как чудачество. Более того, в мейнстримных американских про-демократических средствах массовой информации желание Трампа присоединить арктический остров к США подавалось как абсолютная неадекватность проигравшего.

Но спустя четыре года становится понятно, что нынешний, 47-й президент Америки решил приложить все усилия чтобы действительно включить Гренландию в состава Соединенных Штатов. Более того, правительство острова, а главное – его население, относится к этой идеи крайне положительно.

Гренландия на правах расширенной автономии входит в состав Датского королевства. Но самая Дания не имеет достаточной политической воли, а главное сил, чтобы удержать регион в составе государства.

Поэтому, не исключено, что в самое ближайшее время Соединенные Штаты пополнятся новыми территориями. При этом Вашингтон получит широкой доступ в Арктику, а Гренландия фактически станет американским полярным «непотопляемым авианосцем». Интересно проанализировать, как изменится расклад сил в арктических регионах, какие новые угрозы могут возникнуть у России и как она способна на них ответить.

Ядерная катастрофа в Туле

Гренландия всегда занимала важное значение в военном планировании Соединенных Штатов. В годы Второй мировой войны, размещенные на острове аэродромы использовались американскими военно-воздушными и военно-морскими силами для борьбы с немецкими подводными лодками. Также остров был важнейшим элементом авиационного моста, который связывал США с Англией и Европой.

С началом Холодной войны Гренландия быстро стала главной базой стратегической авиации ВВС США. С ее аэродромов должным были взлетать бомбардировщики с ядерным оружием на борту. Преодолев Северный полюс, они долетали бы до территории Советского Союза и наносили ядерные удары.

Планы у Соединенных Штатов на освоение арктического острова были крайне обширные. Там создавалась сеть хранилищ ядерного оружия, разворачивались радиолокационные станции дальнего обнаружения, эскадрильи истребителей-перехватчиков и позиции зенитных ракет и т.д. При этом важно отметить, что еще в 1957-м году Дания отказалась от размещения на своей территории в мирное время ядерного оружия. И формально, все действия Соединенных Штатов нарушали это законодательное решение.

Но 21 января 1968 г. не далеко от авиабазы Туле разбился бомбардировщик В-52. На его борту находилось сразу четыре термоядерных бомбы В28FI, каждая мощностью в 1,1 мегатонны. В результате пожара на месте катастрофы почти полностью сгорели остатки бомбардировщика и были уничтожены все четыре атомных заряда.

Катастрофа, приведшая к загрязнению территории радиоактивными материалами, создала масштабный политический кризис. Отголоски его ощущаются в отношениях Дании и США до сих пор. В Копенгагене вспомнили о том, что на территории страны запрещено размещать ядерное оружие. И американские военные вынуждены были покинуть Гренландию. Все многообещающие планы пришлось свернуть.

В настоящее время на территории острова находится только один военный объект США – база Туле, известная также под названием Питуффик. На ее территории размещаются системы раненного предупреждения о ракетном нападении, а также относительно небольшой военный аэродром.

До недавнего времени он не был местом постоянного базирования самолетов ВВС США. Его использовали для снабжения по воздуху самой базы.

Изредка на несколько недель туда перебрасывались противолодочные самолеты Р-3 Orion и Р-8 Poseidon. Иногда залетали АВАКСы (Е-3 AWACS). В прошлом году, впервые за много лет, в Гренландии нарисовались настоящие боевые самолеты. На время учений там были развернуты четыре истребителя F-35 американских ВВС.

Под ударом – Севморпуть?

Итак, предположим, Дональд Трамп смог реализовать свой план, и Гренландия вошла в состав Соединенных Штатов. Что тогда будет делать Пентагон?

Надо учитывать, что столь масштабное военное строительство США на острове в 1960-80-е имело только одну цель – обеспечить полноценное базирование и быстрый удар стратегической авиации по территории Советского Союза.

Вашингтон тогда еще не располагал достаточным количество межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Поэтому основой американского ядерного нападения были дальние бомбардировщики.

На тот момент их количество измерялось сотнями, а в какой-то момент даже тысячами. И значительная часть этих машин должна была базироваться в Гренландии. Неудивительно, что Вашингтон хотел превратить остров в сплошной аэродром.

В настоящее время такого масштабного строительства не потребуется. Пентагон вполне способен обойтись уже имеющимися на острове объектами. Аэродром Туле еще не утратил своего значения. Более того, с присоединением Гренландии и снятием ограничений он становится стратегически важным активом. Его можно превратить в уже полноценную авиабазу. Расширить взлетно-посадочную полосу, построить дополнительные стоянки для авиационной техники, а также технические центры по ремонту и обслуживанию.

На аэродроме на постоянной основе смогут базироваться истребители F-22 и F-35. Но главное, Туле станет местом, где будут находиться и выполнять задачи разведчики U-2 и RQ-4, самолеты ДРЛО, стратегические бомбардировщики В-52, а в перспективе и новейшие В-21. Примечательно , что стратег-«невидимка» В-2 эксплуатироваться в условиях Арктики не может. Но идущий ему на замену В-21 Raider сразу создавался с потенциалом длительного базирования в полярных условиях.

Такой авиационный арсенал позволит Соединенным Штатам развернуть мониторинг российских военных баз в Заполярье. Под угрозой окажется Северный морской путь, а также стратегически важные объекты нефтегазовой отрасли: места добычи, заводы по сжижению, терминалы по отгрузке продукции и т.д.

На следующем этапе Пентагон начнет строительство в Гренландии военно-морской базы. Понятно, что эсминцы и крейсера ВМС США, базирующиеся на острове, вряд ли станут серьезной проблемой для России. Но атомные подводные лодки – совсем другое дело. В настоящее время субмарины базируются в самих США и на время боевого дежурства переходят в Великобританию и Норвегию. По мере несения службы заходят в порты этих стран. А по окончанию дежурства уходят назад в Штаты.

Но теперь Вашингтон сможет обеспечить постоянное и непрерывное присутствие своих подлодок в Арктике, в том числе и в районе Северного полюса. А это уже может серьезно угрожать позиционным районам, где несут службу российские подводные ракетные крейсера стратегического назначения.

Незваных гостей ждёт «Триумф», и не только

На первый взгляд, Гренландия, перешедшая под контроль Вашингтона, станет серьезной угрозой для безопасности России. Но на самом деле российское военно-политическое руководство давно озаботилась этой проблемой. В настоящее время на Севере уже развернута дивизия противовоздушной обороны. На ее вооружении стоят зенитные системы С-300, а также новейшие С-400 «Триумф». В скором времени арсенал соединения полнится специальными арктическими ЗРС.

Две российские военные базы, развернутые на арктических островах: «Трилистник» и «Клевер» – обеспечивают надежное радиолокационное прикрытие всего Заполярья и даже Северного Полюса. Также в арсенале России есть «Орешник», который надежно возьмет под контроль все военные объекты США в Гренландии.