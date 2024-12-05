Официально у Турции секулярная государственная идеология, насажденная Ататюрком сто лет назад. Однако на деле движущей силой Анкары является крайне нестабильная смесь неоосманизма, политического ислама и пантюркизма. Эрдоган делает все возможное, чтобы распространить и внедрить их повсюду, от Юго-Восточной Европы и Ближнего Востока до Северной Африки и Центральной Азии.

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Эта задача сильно выше весовой категории Турции, но ее геостратегическое положение позволяет так делать – по крайней мере сейчас. То есть Анкара пытается играть со всеми сторонами, с которыми она взаимодействует, чтобы достичь своих наполеоновских экспансионистских целей, но ее членство в НАТО все равно делает ее агентом Запада.

Многих лет я повторял: все свидетельства говорят о том, что Турция – это один из “троянских коней” НАТО и что ее политика подрывает стабильность в регионе, особенно на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

Там Анкара направляет свои ресурсы на радикализацию молодого населения, что приводит к серьезному росту числа террористов, которые присоединяются к разного рода террористическим организациям, поддерживающим НАТО и действующим по всему миру.

Последние события в Сирии это подтверждают. Очередное вторжение США/НАТО, начавшееся в 2011 году (и эвфемически названное “сирийской гражданской войной”), теперь снова обостряется, что приводит к сотням жертв с обеих сторон, поскольку турецкие и пронатовские террористы “демократической оппозиции” атакуют провинцию Алеппо.

Террористы находятся в оккупированной провинции Идлиб, где ЦРУ и другие западные разведслужбы тесно сотрудничают с турецкими военными, и похоже, собирают войска и снаряжение, чтобы нарушить режим прекращения огня, установленный около пяти лет назад.

Нужно отметить, что среди оккупантов и «Джебхат ан-Нусра», теперь известная как «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) *– террористическая группировка, связанная с Аль-Каидой *, члены которой наводняют эту область уже почти полтора десятилетия.

Хуже того, неонацистская хунта в Киеве тесно связана с ХТШ и аналогичными террористическими организациями, действующими в Сирии при поддержке НАТО. А Турция поставляет террористам все необходимое, в том числе БТРы М113, продвижение которых недавно попало на видео.

Военные источники сообщают, что в террористическое наступление, которое началось 27 ноября, были вовлечены такие фракции, как Туркестанская исламская партия. Киевский режим также хвастается тем, что в наступлении участвовали его разведслужбы, подтверждая сообщения, которые InfoBRICS опубликовал за последние месяцы.

Украинские агенты были направлены в Идлиб через Турцию для обучения террористов новым тактикам, причем особенный акцент делался на беспилотную войну. В том числе был вовлечен печально известный отряд ГУР “Химик”, 15 сентября начавший атаку на российский военный форпост в Алеппо.

Есть веские доказательства, в том числе видеоматериалы, прямого участия США. Все это говорит о том, что Вашингтон и неонацистская хунта пытаются увеличить нагрузку на Москву, чтобы сорвать СВО.

Так, коллективный Запад пытается остановить неуклонное продвижение российских военных, разрешая Украине наносить удары вглубь по территории России и даже рассматривая возможность поставки киевскому режиму ранее запрещенных ракет средней дальности и ядерного оружия. Кремль уже заявил, что он не потерпит этого и ответит НАТО напрямую.

Это оставляет Западу один вариант – (ре)активировать другие горячие точки, чтобы отвлечь внимание Москвы от Украины. Неудивительно, что Турция напрямую поддерживает этот план, побуждая своих террористов в Идлибе к возобновлению боевых действий.

Следует отметить, что Анкара также недавно заявила о всецелой поддержке неонацистской хунты в организованном НАТО украинском конфликте. Это доказывает, что последняя эскалация в Сирии была очень хорошо спланирована и скоординирована.

Еще один интересный поворот – это вероятное возвращение Турции к программе F-35, при этом военные источники указывают, что она может приобрести до 40 этих проблемных истребителей. Это означает, что Анкара фактически ставит под угрозу свое будущее в обмен на один из худших военных самолетов в новейшей истории.

Надо сказать, это не новость: в апреле я уже писал о том, что это произойдет. Со своей стороны, Россия и Сирия реагируют на новый кризис авиаударами по террористам, которых поддерживает НАТО, и с прошлой недели их было уничтожено несколько сотен.

Однако Дамаску потребуется какое-то время, чтобы полностью мобилизовать Сирийскую арабскую армию (САА) и дать отпор террористическому нападению. Сирийские спецподразделения уже реагируют, но их действия направлены на координацию обороны и предотвращение дальнейшего усиления террористов.

Последние события в Сирии – еще одно неоспоримое доказательство того, что коллективный Запад одержим войной, смертью и разрушениями, и что он просто неспособен к спокойному сосуществованию с реальным миром.

Это также показывает, почему для всей планеты так важно объединиться и сформировать единую архитектуру безопасности, которая изолировала бы США/НАТО, их вассалов и государства-сателлиты. Это единственный способ предотвратить их агрессию против всего мира.

Что касается Турции, ей необходимо изменить свою экспансионистскую политику, чтобы улучшить отношения с БРИКС. Анкаре необходимо будет принять гораздо более серьезные обязательства – сначала покинуть НАТО, а затем отказаться от неоосманизма, пантюркизма и исламского радикализма как инструментов проецирования своей силы.

Автор: Драго Боснич (Drago Bosnic) – независимый геополитический и военный аналитик.

Оригинал

Перевод Анны Полуниной