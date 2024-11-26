Британского дипломата выдворяют из России: что известно о ситуации

Британского дипломата Уилкса Эдварда Прайора лишили аккредитации из-за предоставления недостоверной информации при въезде на территорию РФ. Ему было выдано предписание о выезде из РФ в течение двух недель. В связи с этим в МИД РФ вызвали посла Великобритании в Москве Найджела Кейси. Что известно о выдворении Прайора и его причинах — в материале URA.RU.

Почему Прайора выдворили из РФ

Прайор был лишен аккредитации 26 ноября. Ему было предписано покинуть Россию в течение двух недель, сообщили представители Центра общественных связей ФСБ России. Прайор приехал на замену британским разведчикам, которых выдворили из России в августе.

По информации ФСБ, Прайор предоставил недостоверные сведения при въезде на территорию РФ, тем самым нарушив законодательство страны. Кроме того, были получены доказательства его участия в разведывательной и дестабилизирующей деятельности, что создавало угрозу национальной безопасности России.

В МИД РФ вызвали посла Великобритании в Москве Кейси

Позже британский посол в Москве Найджел Кейси прибыл в здание МИД РФ на Смоленской площади, куда его вызвали в связи с обвинениями в шпионской деятельности одного из сотрудников британской дипломатической миссии. Посол не стал общаться с прессой и без каких-либо комментариев направился внутрь, передает РИА Новости. Время его пребывания в здании МИДа составило около часа.

Ухудшение отношений России и Великобритании

Инцидент с Прайором разворачивается на фоне обострения дипломатических отношений между Великобританией и Россией, вызванного началом спецоперации РФ на Украине в 2022 году, передает BBC. С этого момента практика высылки дипломатов стала более частым явлением.

Накануне Великобритания впервые разрешила Украине использовать поставленные британские ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по объектам на территории России. Президент России Владимир Путин указал на этот шаг, а также на использование Украиной американских ракет дальнего действия как на основание для запуска Россией новой гиперзвуковой ракеты по городу Днепр 21 ноября.

Кого еще из британских дипломатов лишили аккредитации

В сентябре текущего года Федеральная служба безопасности России получила документы, указывающие на то, что Великобритания играет ключевую роль в координации усиления военно-политической напряженности на международной арене. В ответ на это, была прекращена аккредитация шести сотрудников политического отдела британского посольства в Москве, действия которых были признаны содержащими элементы разведывательной и подрывной деятельности.

Аккредитации были лишены Джессика Дейвенпорт, Каллум Эндрю Дафф, Грейс Элвин, Кэтрин МакДоннелл, Блейк Патель и Томас Джон Хиксон Стевинет, сообщил телеканал «Россия-24». Основной орган, задействованный в координации подрывной деятельности в отношении России и стран СНГ — директорат по Восточной Европе и Центральной Азии МИД Великобритании, который после начала СВО превратился в спецслужбу с главной задачей стратегического поражения России, отмечает ФСБ.