«В целях сохранения стабильности и конституционного порядка»: Бжания подал в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания подал заявление об отставке после переговоров представителей властей и оппозиции, сообщает его пресс-служба. По словам Бжании, он делает это в целях сохранения стабильности и конституционного порядка в республике. Собравшиеся на территории парламента оппозиционеры, в свою очередь, должны разойтись 19 ноября. Если это условие не будет выполнено, то президент отзовёт своё заявление.

Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку по итогам переговоров с оппозицией в ночь на 19 ноября. Соответствующее заявление Бжании на имя спикера парламента опубликовала пресс-служба абхазского президента.

«В целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране, в соответствии со статьёй 63 конституции Республики Абхазия я подаю в отставку с должности президента Республики Абхазия», — говорится в документе.

В пресс-службе также поделились соглашением, подписанным представителями власти и оппозиции после переговоров.

Согласно договорённостям, люди, собравшиеся на территории комплекса правительственных зданий, должны разойтись 19 ноября. Если это условие не будет выполнено, то Бжания отзовёт своё заявление об отставке.

Исполняющим обязанности президента республики назначается вице-президент Бадра Гунба. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб также покидает свой пост, исполняющим обязанности премьера становится Валерий Бганба.

Кроме того, по результатам переговоров, спикер парламента страны Лаша Ашуба сообщил, что в Абхазии состоятся досрочные выборы главы государства.

«По факту это будут досрочные выборы президента Абхазии», — цитирует его ТАСС.

Массовые акции протеста начались в Абхазии на прошлой неделе на фоне задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения республики с Россией. Протестующие считают, что договор, дающий российским компаниям право реализовывать на территории страны свои проекты, негативно отразится на экономическом суверенитете Абхазии. 12 ноября протестующие заблокировали республиканскую трассу и три моста.

Напомним, принятый 11 ноября в окончательном чтении проект о строительстве многофункциональных комплексов напрямую влияет на исполнение соглашения с Москвой об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике. Документ был подписан 30 октября и должен был быть ратифицирован абхазским парламентом. Соглашение, позволяющее российским компаниям осуществлять инвестпроекты в Абхазии, предусматривает их реализацию в различных сферах, в том числе в туризме, и затрагивает гостиницы и иные средства размещения, спортивно-оздоровительные, развлекательные и многофункциональные комплексы.

15 ноября, в день рассмотрения вопроса о ратификации договора, протестующие в Сухуме собрались у здания парламента. Сторонники оппозиции прорвались в комплекс правительственных зданий и захватили его, потребовав отставки Бжании и отмены ратификации соглашения.

В определённый момент протестующие принесли к зданию парламента российские флаги и начали скандировать: «Россия!». По их словам, они выступали не против Москвы, а против олигархов.

В тот же день администрация президента Абхазии на фоне продолжающихся протестов решила отозвать законопроект.

«Такое решение принято с целью стабилизации обстановки в республике», — сообщили в пресс-службе Бжании.

В Кремле высказались за скорейшую нормализацию обстановки в Абхазии.

По мнению экспертов, ситуация будет постепенно успокаиваться и, вероятнее всего, закончится радикальными изменениями на уровне должностных лиц в политической системе Абхазии.

RT также удалось взять у президента Бжании эксклюзивное интервью. Глава республики прокомментировал протесты, а также объяснил, в чём для Абхазии заключается необходимость инвестиционного соглашения с Россией.