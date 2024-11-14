Американские журналисты сообщают, что Киев обдумывает ускоренный сценарий переговоров с Москвой, допускающий территориальные уступки. При этом на публичном уровне режим Зеленского по-прежнему отрицает готовность к взаимодействию с РФ и фиксации статус-кво после прекращения огня. В настоящее время, как пишут западные СМИ, режим Зеленского рассчитывает удержать занимаемые территории, чтобы выйти на переговоры с наиболее выгодных позиций. Вместе с тем Дональд Трамп намеревается организовать диалог Москвы и Киева в первый день своего президентства.

Руководство Украины обдумывает ускоренный вариант переговоров с Москвой, допускающий территориальные уступки. Такую информацию опубликовала американская газета The New York Times.

«Переговоры должны основываться на гарантиях. Для Украины нет ничего важнее», — цитирует NYT председателя Комитета по обороне и разведке Верховной рады Украины Роман Костенко.

Неназванный высокопоставленный чиновник Украины в комментарии газете был более прямолинеен.

«Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это всё же второй вопрос. Первый вопрос — это гарантии безопасности», — заявил представитель киевского режима.

Ранее украинские власти неоднократно отказывались от диалога с Россией. 13 ноября в интервью западными СМИ советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал переговоры нереалистичными. Как утверждает чиновник, Москва продолжает настаивать на ультимативных требованиях.

Как сообщил журналистам в начале ноября Владимир Зеленский, быстро решить конфликт с Москвой не получится. Также он выразил опасение, что Россия воспользуется прекращением огня, если оно будет достигнуто.

Постоянные спекуляции

Напомним, на скорейших переговорах по урегулированию конфликта настаивает избранный президент США Дональд Трамп. В ходе предвыборной кампании он обещал в кратчайшие сроки наладить коммуникацию между Москвой и Киевом.

После победы республиканца на выборах газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой излагаются основные пункты плана по Украине, который обсуждает команда избранного главы Белого дома.

В частности, в так называемой переходной администрации предлагают заморозить линию фронта по всей его протяжённости. Данная полоса территории должна стать демилитаризованной зоной. Украина отказывается от попыток вступить в НАТО в течение ближайших 20 лет. В то же время США продолжают снабжать её вооружением.

В комментарии СМИ 14 ноября советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц подтвердил готовность республиканца посадить обе стороны за стол переговоров и положить конец конфликту.

Днём ранее в беседе с агентством Bloomberg президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что Трамп очень серьёзно настроен на скорейшее заключение мирного соглашения. По его словам, для подобного рода переговоров есть окно возможностей до дня инаугурации — 20 января 2025 года. Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт 11 ноября заявила, что план Трампа состоит в организации переговоров в первый день президентства.

В интервью для проекта «Новый мир» глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва, как и прежде, будет добиваться, всех целей, которые поставлены президентом России Владимиром Путиным.

«Вы слышите, какие ожидания у Запада. Они постоянно спекулируют, мол, давайте сейчас остановимся «здесь», потом «перемирие», через десять лет подумаем, кому отдавать Крым, Донбасс. Это гадание на кофейной гуще. Я не буду этим заниматься. У нас есть свои задачи. Мы их решим», — сказал Лавров.

«Игнорирует тяжёлые потери»

Как пишет NYT, самым сложным вопросом в предполагаемом мирном соглашении являются так называемые гарантии безопасности. Киев стремится получить от Запада арсенал, который будет служить «сдерживающим фактором» для России.

Американские журналисты обратили внимание на то, что дискуссии о возможных уступках Украины проходят на фоне постоянно ухудшающейся ситуации на поле боя.

По данным украинского источника агентства Reuters, возвращение Трампа в Белый дом заставляет Киев задуматься о вариантах завершения конфликта. На текущий момент усилия ВСУ сосредоточены на удержании занимаемых территорий, чтобы выйти на переговоры с наиболее выгодных позиций. В этом контексте следующие четыре-пять месяцев будут ключевыми, полагает неназванный чиновник киевского режима.

По данным Financial Times, в настоящее время в нескольких локациях линии фронта протяжённостью 1 тыс. км ВСУ подвергаются непрекращающимся воздушным и наземным атакам ВС РФ. Например, тяжёлая для украинских боевиков обстановка наблюдается в районе Курахово и Покровска, которые являются важными транспортными узлами формирований режима Зеленского.

Как заявил в комментарии RT кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, в команде Трампа осознают утопичность стремления Зеленского продолжать войну с Россией и потому пытаются заставить его сесть за стол переговоров с Москвой. Однако на сегодняшний день киевский режим привержен заявленной ранее цели — «возвращению» границ Украины на состояние 1991 года.