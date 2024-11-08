Помилованная Россией летчица Савченко нашлась на СВО

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая командует ротой в 112-й бригаде Территориальной обороны Украины, получила ранение в зоне СВО, сообщил украинский журналист Владимир Бойков в своих социальных сетях. Какие об этом известны подробности? За что она отбывала срок в РФ, почему помиловали?

Что известно о Надежде Савченко, за что получила 22 года колонии в РФ

Савченко родилась 11 мая 1981 года в Киеве. В 2009 году окончила Харьковский университет Воздушных сил. Служила по контракту в армии, в том числе была стрелком одного из механизированных батальонов во время миссии украинских войск в Ираке.

В 2014 году принимала участие в боевых действиях на юго-востоке Украины в качестве добровольца. Была награждена орденом «За мужество» III степени, в 2015 году получила звание Героя Украины «за несокрушимость воли, гражданское мужество, жертвенное служение украинскому народу».

По данным СК России, в июне 2014 года во время военных действий в районе Луганска Савченко, узнав координаты расположения группы российских журналистов ВГТРК и других гражданских лиц под Луганском, передала их ВСУ. 17 июня 2014 года украинский батальон обстрелял блокпост ЛНР, на котором находились мирные граждане. В результате погибли два сотрудника российской телерадиокомпании ВГТРК — Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

23 июня 2014 года Савченко была задержана в Воронежской области за нелегальное пересечение украинско-российской границы под видом беженки. 22 марта 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области приговорил ее к 22 годам колонии общего режима, а также штрафу в размере 30 000 рублей. Подсудимая была признана виновной в убийстве двух российских журналистов, а также в покушении на убийство мирных жителей и незаконном пересечении границы РФ.

Почему Владимир Путин помиловал Савченко

В мае 2016 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подписал указ о помиловании осужденной украинской военнослужащей Надежды Савченко, этому предшествовала встреча главы государства с родственниками погибших российских журналистов.

«Президент Путин подписал указ о помиловании Савченко. На украинском самолете, который прибыл в Ростов, она отправилась в Киев», — сказал представитель Кремля.

По его словам, 25 мая 2016 года президент РФ встретился с родными журналистов и те обосновали свою просьбу соображениями гуманности. При этом впервые родственники погибших корреспондентов предложили помиловать украинскую военнослужащую еще в марте.

«Указ Президента Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 249 „О помиловании Савченко Н. В.“. 1. Помиловать осужденную Савченко Надежду Викторовну, родившуюся 11 мая 1981 г. в г. Киеве, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы. 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. Президент Российской Федерации Владимир Путин», — говорилось в тексте указа главы государства.

Чем сейчас занимается Савченко

По словам украинского журналиста Владимира Бойкова, Савченко командует ротой в 112-й бригаде ТРО и еще весной получила ранение.

«Надя Савченко командует ротой в 112-й бригаде ТРО, а ее сестра в том же батальоне служит в саперном взводе. Весной Надю присыпало в блиндаже, она получила ранения, сейчас продолжает службу. Я с ней позавчера разговаривал по телефону», — написал он в социальных сетях.

На публикацию Бойкова обратил внимание писатель и публицист Захар Прилепин в своем Telegram-канале, напомнив, что Савченко когда-то была «любимицей нашей интеллигенции».