Что будет с Украиной после выборов президента США

Выборы в США сегодня — главная тема для обсуждения. Главные конкуренты на пост американского президента Дональд Трамп и Камала Харрис идут нога в ногу. За республиканца отдают предпочтение 47 процентов опрошенных, Харрис же поддерживают 52 процента, остальные 2 процента готовы отдать свой голос за других кандидатов. Самым тревожащим общественность вопросом остается конфликт на Украине. Как изменится его ход со сменой президента США, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.

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Стремятся к завершению

По словам политолога Сергея Маркелова, вне зависимости от того, кто из кандидатов одержит победу в гонке, они будут играть по одним правилам — нацеливаясь на завершение украинского конфликта.

— Об этом можно говорить со стопроцентной вероятностью, вопрос лишь в том, насколько быстро этого получится добиться и какие инструменты придется применить. Оба кандидата осознают главную вещь — конфликт должен быть завершен, и сделать это нужно с максимальной политической, экономической и идеологической выгодой для США. Потому что за время противостояния РФ и Украины они серьезно ослабли вместе с Евросоюзом и другими мировыми силами, не найдя способов решения конфликта, — считает политолог.

Он отметил, что для США сейчас важно самим найти способ решения урегулировать ситуацию, чтобы доказать свое мировое превосходство, поэтому каждый из политиков будет двигаться в этом направлении.

— Конечно, Трамп — как человек, который уже никогда не выйдет из образа американского ковбоя, — будет стремиться найти сценарий мгновенного и радикального решения украинской истории. Ему будет неважен способ, главная цель — остановить вооруженный конфликт, взаимные обстрелы и сесть за стол переговоров, но исключительно на фундаментальных основах и предложениях США, — пояснил Маркелов.

В свою очередь демократы и их кандидат Харрис не привыкли решать вопросы кардинальными методами, как Трамп. Для них больше свойственно применять насильственные тихие методики. Однако они тоже будут двигаться по пути завершения конфликта:

— Так как при них (демократах — прим. «ВМ») этот конфликт начался, они виноваты в том, что он стал тяжелым налоговым обременением не только для американцев, но и для других стран, потому что нарушил мировую логистику. В США ухудшились отношения со второй половиной земного шара: с глобальным Югом и глобальным Востоком. За годы власти в Америке демократы так и не нашли оптимального способа разрешения конфликта. То есть сценарий демократов и Харрис заключается в детальных переговорах. После избрания на пост она посадит перед собой Зеленского и не выпустит его из кабинета, пока не заставит отработать план, который одобрила бы Россия. Но Украина для американцев — лакомый кусок, потому что так они сохраняют за собой возможность контролировать действия РФ, ее солдат и войск, поэтому они будут всеми силами пытаться решить этот конфликт с минимальными потерями, — предположил эксперт.

Все же, по мнению Маркелова, позиция демократов в отношении украинского конфликта будет более щадящей и мягкой, потому что одновременно с этим они затевают восстановление сил Америки.

— Демократы в своем привычном стиле — «одной рукой пишут, другой зачеркивают», параллельно работая над прекращением конфликта, — будут искать возможность укрепить свое просевшее экономическое положение, — пояснил политолог.

Трамп — за мир, Харрис — за продолжение конфликта

В свою очередь политолог, военный эксперт Евгений Михайлов также считает, что республиканцы во главе с Трампом будут нацелены на завершение конфликта на Украине.

— Трамп будет стараться решить проблему, потому что для него важнее те же Ближний Восток и Израиль. Но республиканец — достаточно жесткий политик, поэтому он может начать давить на Россию, запугивая последствиями: если мы не закончим, то он применит какие-то санкции или разрешит удары по России. Но, учитывая то, что Трамп уже не единожды выказывал желание прекратить конфликт, он будет к этому и стремиться, только пока не ясно, какими инструментами, — предположил эксперт.

Если же у власти окажутся демократы, то они продолжат поддерживать Украину: