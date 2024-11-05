Россия заявила о потере Украиной десятков радиоактивных источников. Что это значит?

На Украине потеряли десятки источников ионизирующего излучения. Сам Киев классифицировал это как радиационную аварию, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России Игорь Кириллов.

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По словам генерал-лейтенанта, об этом стало известно из доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко премьер-министру Денису Шмыгалю.

В нем сообщается об утрате 68 источников ионизирующего излучения, в том числе высокоактивных, которые находились в Институте метрологии в селе Липцы Харьковской области, утверждает Кириллов.

"В докладе отмечено, что «…утрата контроля за источниками ионизирующего излучения классифицируется как радиационная авария…»" Игорь Кириллов, начальник войск РХБЗ Минобороны России

Он отметил, что это вызывает у Минобороны особую настороженность.

Минобороны заявило, что Украина не может создать ядерное оружие

По словам Кириллова, у Украины на данный момент нет технического потенциала по созданию ядерных боеприпасов, но есть возможности создать так называемую «грязную бомбу».

Он отметил, что для нее подойдет отработавшее ядерное топливо, а также промышленные и градуировочные радиоактивные источники, и указал, что Украина как раз стала одним из основных импортеров такого топлива.

Маршруты поставок организованы через Польшу и Румынию, а организацию и финансирование якобы лично курирует глава офиса президента Украины Андрей Ермак, заявил глава войск РХБЗ.

Также Кириллов обвинил Киев в уклонении от предоставления экспертам МАГАТЭ полного доступа ко всем объектам в Чернобыльской зоне отчуждения, задерживании отчетов о радиоактивных отходах в ней. «Киев отказывается от привлечения МАГАТЭ к решению задач учета и контроля ядерных материалов, поступающих в Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива», — высказался военный.

Кириллов предупредил о вероятности ядерной провокации против россиян

По утверждению начальника войск РХБЗ, Украина также способна пойти на ядерную провокацию против россиян. По его словам, о такой вероятности говорит тот факт, что на Украине хранится ядерное топливо российского производства.

Целью, по мнению Кириллова, может быть «дискредитация органов государственной и местной власти, распространение панических настроений, дестабилизация обстановки и, тем самым, противодействие задачам специальной военной операции».