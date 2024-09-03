Путин переиграл МУС, потеря техники под Курском: что будет дальше

Президент России Владимир Путин оставил Международный уголовный суд ни с чем, украинская армия стремительно теряет технику на Курском направлении, стало известно, почему РФ не спешит с ударами по мостам через Днепр и «центру принятия решений» в Киеве — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Россиянам раскрыли, почему не будет ударов по Банковой

Журналист NEWS.ru Александр Плеханов обратил внимание на вопрос, которым задаются многие россияне: почему российская армия не наносит ракетно-бомбовые удары по так называемым «центрам принятия решений» в Киеве и по мостам через Днепр. Плеханов выразил мнение, что ситуация не так проста, как кажется на первый взгляд.

«Еще в 2014 году, когда помощник Госсекретаря США Виктория Нуланд раздавала печеньки на Майдане, а финансированием этого „демократического мероприятия“ занимались западные страны, было ясно, что украинские политики если на что-то и способны в собственной стране, так только исполнять указания кураторов. А уж когда Украину „подсадили“ на западную финансовую и оружейную иглу, стало окончательно ясно, что так называемая украинская „власть“ обладает примерно таким же влиянием у себя в стране, каким обладала власть Южного Вьетнама в 1969 году или власть Ирака в 2005 году, когда при виде звездно-полосатого флага на форме любого американского морпеха затыкался любой иракский министр», — указал журналист.

Он добавил, что Россия имеет возможность ликвидировать настоящие центры принятия решений, но на такой шаг она однозначно не пойдет в нынешних реалиях, потому что это будет означать не холодную, а самую настоящую горячую войну с блоком НАТО. Фактически это приведет к началу Третьей мировой войны и непредсказуемым последствиям для всего человечества. Хотя, нельзя исключать, что именно такие цели и ставила перед собой мировая закулиса, устраивая Майдан-2014 и всячески провоцируя Россию, допустил Плеханов.

«Многие не понимают, почему не наносятся удары по мостам через Днепр, и это вроде бы вполне логичный вопрос. Но если вернуться к историческим параллелям, то можно вспомнить, сколько сил и средств американская авиация потратила на атаку моста Ханжонг, который без всяких преувеличений являлся важнейшим стратегическим объектом. Семь лет, начиная с 1965 года, американцы бились лбом об этот мост, высыпав десятки тонн бомб и совершив почти 900 самолето-вылетов. И вот, наконец, потеряв с десяток бомбардировщиков и почти 30 пилотов, американцам удалось мост разрушить, да и то лишь благодаря высокоточному оружию. И на что это повлияло? Да ни на что. Логистика вьетнамцев была нарушена, но только лишь нарушена, причем не надолго», — объяснил журналист.

Кроме того, продолжил он, надо понимать, что страна, втянувшаяся в вооруженный конфликт, живет по несколько иным понятиям, чем страна мирного времени, и что ее возможности по преодолению трудностей, особенно если за спиной, как у Украины, стоит весь блок НАТО, значительно возрастают. Находящаяся в состоянии конфликта страна способна переживать то, что несколько лет казалось очень чувствительным.

«Конечно, Россия может снести значительную часть мостов через Днепр, но вряд ли это необратимо скажется на логистике. А вот медийный и крайне негативный эффект для России это иметь будет. Все мировые СМИ будут вопить, как Россия разрушила гражданский объект, а уж если еще и жертвы среди гражданских будут... Вот когда ВСУ уничтожают мосты в Курской области или лупят из РСЗО по Белгородчине и при этом погибают гражданские люди, „прогрессивное человечество“ это в упор не видит. Но вот если всего одна российская ракета ударит по днепровскому мосту, то вой поднимется до небес», — считает Плеханов.

Не исключено, отметил аналитик, что в Генштабе РФ наверняка не раз и не два просчитывали за время проведения СВО возможные варианты действий, да и высшее военно-политическое руководство страны также просчитывало все плюсы и минусы принятия тех или иных решений. По словам Плеханова, можно не сомневаться, что раз некоторые решения так и не были приняты, то это сделано не просто так.

«Но любой вооруженный конфликт подчас бывает гораздо глубже, многослойнее и изощреннее любой шахматной партии, потому что шахматы это — всего лишь перемещение фигур, а конфликт, вернее его исход, может повлиять на судьбу не просто отдельного народа, а и всего человечества. И тут дело вовсе ни в каких „договорняках“», — резюмировал журналист.

Курский демарш приносит все больше потерь для ВСУ

За минувшие сутки в Курской области было уничтожено 10 единиц техники ВСУ, заявил в своем Telegram-канале заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Он особо отметил своих подчиненных, а также бойцов 2-й бригады специального назначения, 11-й десантно-штурмовой бригады и 165-й бригады.

«У нас за сегодня уничтожены одна ББМ Stryker, РСЗО RAK-12, станции РЭБ, ЗРПК „Тунгуска“, артиллерийское орудие, пункт БПЛА, где у них была база, разнесли ребята, САУ одна уничтожена, миномет 120-й, пункт управления БПЛА еще один, два пикапа и еще один миномет», — сообщил Алаудинов.

Он поблагодарил российских военнослужащих, которые работают на этом направлении «не покладая рук». Алаудинов добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения особых изменений не претерпела. Противник несет на данном направлении очень большие потери, добавил он.

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Минобороны России также сообщило, что за прошедшие сутки украинская армия понесла значительные потери в количестве до 400 человек на Курском направлении. По данным военного ведомства, также противник лишился 12 бронемашин, трех артиллерийских орудий и одной пусковой установки реактивной системы залпового огня.

«За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, одна пусковая установка РСЗО, боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса, станция РЭБ, 12 автомобилей и две единицы инженерной техники», — говорится в сообщении.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 9300 солдат и офицеров. Было уничтожено 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 561 боевая бронированная машина, 273 автомобиля, 68 артиллерийских орудий, 20 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе шесть американских HIMARS и две установки MLRS.

Также было уничтожено восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы, семь радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, две радиолокационные станции ПВО, восемь единиц инженерной техники, включая две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

Вместе с тем командование Вооруженных сил Украины перебросило в Курскую область подразделение, целиком состоящее из бывших заключенных, сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащих 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. По их словам, осужденные занимаются мародерством и избегают боев с российскими силами.

«Украинское командование создало роту „Шквал“. Состав роты — все заключенные. И бросили на территорию Курской области... С ними рядом командования нет, они занимают оборону самостоятельно, делают что хотят. Мародерят. В стрелковый бой не вступают. После нашего огневого поражения они просто бегут», — заявил комбат морпехов.

Боевые столкновения проходят в населенном пункте Борки. Во время одного из них боец украинского подразделения «Шквал» Кирилл Комаров попал в плен. Солдат рассказал, что проходил службу в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ, где и было создано подразделение из бывших заключенных.

Путин побывал в Монголии и оставил МУС ни с чем

Президент России Владимир Путин 2 и 3 сентября находился с официальным визитом в Монголии. Приезд российского лидера был приурочен к победе советской и монгольской армий над японскими солдатами у реки Халхин-Гол осенью 1939 года.

Глава государства в ходе визита подчеркнул, что Монголия на протяжении десятилетий занимала дружественные позиции по отношению к РФ, была и остается ее союзником. Президент страны Ухнаагийн Хурэлсух заявил, что Россия станет мировым лидером в сфере обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития.

Вместе с тем визит президента РФ вызвал волнения в Евросоюзе. Так, официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали заявила на брифинге, что ЕС обеспокоен поездкой Путина. Она напомнила, что республика имеет право развивать международные связи, однако существует ордер на арест российского президента, передает РИА Новости.

«Мы видели сообщения о предстоящем визите Путина в Монголию. Монголия, как и другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами. Тем не менее существует ордер на арест Владимира Путина», — заявила Массрали.

Монголия ратифицировала Римский статус в 2002 году, напомнила дипломат. По словам Массрали, вместе с этим страна взяла на себя определенные юридические обязательства.

Вскоре представитель правительства Монголии рассказал Politico, что его страна энергетически зависит от соседей и придерживается политического нейтралитета. Таким образом он объяснил отказ арестовать Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда. По словам спикера, государство всегда выбирало быть нейтральным во всех дипломатических отношениях.