Истребители F-16 на Украине: на что он способен и изменит ли ситуацию на фронте?

В августе Украина получила от Запада первые истребители четвертого поколения F-16. Через несколько дней их впервые заметили в небе над подконтрольной Москве частью Херсонской области — правда в бою их не применяли. На решение вопроса о поставках ушло больше года, а США разрешили их передать в мае 2023. Перед этим украинские пилоты прошли обучение. Как появление F-16 в небе изменит ситуацию на фронте? Об этом — в материале «Ленты.ру».

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Несмотря на слова источников, на Украине планируют сохранить «туман войны» и не будут официально заявлять о поставках F-16: «Понятно, что мы никак не будем это комментировать, так как для нас это фактор выживания, то есть это авиационный компонент, и говорить, есть он у нас или нет, это в наше время не нужно», — сказал Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Вместе с тем неясно, смогут ли украинские ВВС сразу начать использовать самолеты. Указывается, что пилоты до сих пор проходят обучение за рубежом. К тому же сам процесс передачи осложнен проблемами с обслуживанием, поставкам запчастей и языковым барьером между украинскими специалистами и иностранными инструкторами.

В России заявили, что поставки истребителей не станут проблемой и не повлияют на ход СВО. «У нас есть масса способов, чтобы вообще отучить поставлять на Украину какое-либо оружие. Не хочу преуменьшать опасность F-16, но они не являются какой-то сверхъестественной целью для наших систем, которые настроены на уничтожение самолетов такого плана», — сказал в разговоре с «Лентой.ру» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Поставки F-16

«Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало. Спасибо, Нидерланды», — заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Нидерландов.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен позже уточнила, что часть истребителей оставят для обучения украинских пилотов, а остальные пойдут в ВСУ. Следом о готовности передать истребители заявила Дания — датский премьер-министр Метте Фредериксен сказал, что к отправке готовятся 19 самолетов. Планируется, что первые шесть Украина получит под Новый год, еще восемь — в 2024 году, а оставшиеся — в 2025-м.

Мы передаем оружие при условии, что оно используется для вытеснения врага с территории Украины. И ничего больше. Таковы условия, будь то танки, истребители или что-то еще —Якоб Эллеманн-Йенсен, министр обороны Дании.

Однако для их получения требуется выполнить ряд условий. Во-первых, обучить пилотов и, по словам министра обороны Алексея Резникова, на это уйдет до шести месяцев. Впрочем, есть и другая оценка. По данным The Washington Post, первый этап обучения прошли лишь шесть украинских пилотов, а весь цикл продлится до середины 2024 года. Дело в том, что перед шестимесячным обучением пилотам нужно пройти четырехмесячный языковой курс. К тому же в стране должны построить инфраструктуру для эксплуатации и обслуживания F-16.

Около 60 F-16 по оценкам, может получить Украина

Характеристики F-16

Разговоры о возможной передаче Украине F-16 начались еще в начале 2023 года. Так, в конце января официальный представитель Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат назвал истребитель F-16 вероятным кандидатом на перевооружение боевого авиапарка страны. F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол» — прим. «Ленты.ру») — американский многофункциональный истребитель четвертого поколения, впервые поднявшийся в воздух в 1974 году. Выбор Украиной именно этой машины объясняется простым фактом: F-16 — самый распространенный боевой самолет в мире.

1974 год F-16 Fighting Falcon впервые поднялся в воздух

Общее число машин, стоящих на вооружении у 25 стран, НАТО: США, Канады, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Дании, Хорватии, Турции, Румынии, Германии, Греции, Португалии и Польши.

Западу проще перевооружить украинские ВС именно на F-16, нежели на иной истребитель альянса, в силу общего числа этих машин, их относительной простоты, доступности запчастей и квалифицированных кадров к ним, а также опыта адаптации американского истребителя к страновой специфике разных государств. Неудивительно, что некоторые из стран НАТО уже начали рассматривать вопрос о поставке истребителей Киеву.

Неприхотливость F-16 была заложена в машину с момента ее разработки. В начале 1970-х годов тогда еще новому перспективному истребителю США предписывалось быть маневренным, недорогим в изготовлении и простым в обслуживании, чего и добилась компания General Dynamics.

При этом, несмотря на свою относительную простоту, F-16 стал первым в мире истребителем с электродистанционной системой управления (ЭДСУ). Иными словами, именно на F-16 впервые поставили современный бортовой компьютер, представший в роли посредника между летчиком и машиной.

Такое решение было продиктовано главной особенностью истребителя — уменьшенной статистической устойчивостью. Из-за этого F-16 гораздо труднее держать курс, нежели его конкурентам, отчего и потребовалось вмешательство бортового компьютера, дабы облегчить управление летчику.

Относительно низкая устойчивость американского истребителя в то же время позволяла и быстрее уходить в маневр, в то время как его визави, стоящим на вооружении потенциального противника США на момент разработки F-16, требовалось сначала преодолеть «состояние покоя». А преимущество в маневре и требовалось американским военно-воздушными силам (ВВС) на момент принятия «Боевого сокола» на вооружение.

В настоящее время, согласно публикации The Military Balance 2022 Международного института стратегических исследований, самыми распространенными модификациями среди стран Североатлантического альянса являются F-16C, F-16AM и F-16BM. Где C обозначает цифровое исполнение ЭДСУ, А — аналоговое, В — двухместный вариант самолета, а М — лицензионную сборку машины в Европе.

Помимо прочей электроники истребитель обладает импульсным радиолокатором, позволяющим обнаруживать цели на расстоянии до 37 километров в нижней полусфере и до 46 километров — в верхней. Также на машине стоит цифровая сеть Link 16, получающая данные о целях и тактической обстановке от всех родов войск.

Вооружение F-16, прозванного среди американских летчиков Viper (гадюка — прим. «Ленты.ру»), представлено одной шестиствольной пушкой M61 Vulcan калибром 20 миллиметров, скорострельностью в 6000 выстрелов в минуту и боезапасом в 511 снарядов. Кроме того, истребитель оснащен девятью подвесами, на которые можно установить дополнительные топливные баки, управляемые ракеты класса «воздух-воздух» Sidewinder с активным наведением («выстрелил и забыл»), тактические управляемые ракеты класса «воздух-поверхность» Maverick, управляемые и неуправляемые авиационные бомбы. Сброс последних упрощает баллистический вычислитель.

Таким образом, американская машина предстает скорее в качестве истребителя-бомбардировщика. И именно в этой смежной роли F-16 прошел свое боевое крещение во время войны в Ливане в начале 1980-х годов.

В каких конфликтах применялся F-16

В апреле 1981 года F-16A ВВС Израиля сбил сирийский вертолет Ми-8ТС в небе над Ливаном — это событие стало первой воздушной победой машины. А уже в июле того же года «Боевой сокол» смог поразить устаревший МиГ-21 Сирии. Так самолет стал истребителем. В июне 1982 года в ходе операции «Кротовый крикет 19» волна израильских F-16 успешно уничтожила батареи сирийских зенитных ракетных комплексов (ЗРК). На вооружении сирийских батарей стояли устаревшие советские системы С-75, «Печора» и «Куб». Так самолет стал бомбардировщиком.

В ответ на уничтожение своих батарей сирийцы подняли в воздух МиГ-21, МиГ-23 и Су-22М, объединенные с целью нанесения удара по израильским командным пунктам. И хотя арабским пилотам на устаревших советских самолетах удалось прорваться и даже нанести эффективные удары, их потери оказались катастрофическими. Встретившие сирийскую авиацию передовые израильские F-16 несли ракеты Sparrow, позволяющие поразить сирийские самолеты, не входя в радиус обнаружения последних. А повышенная маневренность американского истребителя, компьютеризированная система управления огнем и ракеты Sidewinder дали израильтянам преимущество в ближнем бою.

За время конфликта Израиль в условиях превосходства в разведке потерял шесть передовых F-16. При этом потери, причиненные Сирии с помощью него, оказались в разы больше. Дамаск лишился 37 МиГ-21, 24 МиГ-23 и семи Су-22, 43 из них были сбиты летчиками на F-16 согласно данным российского исследователя В.Е. Ильина. Так завершилось боевое крещение нового самолета.

Далее последовала война в Персидском заливе, где «Гадюки» выступали скорее в роли штурмовиков. В ходе боевых действий коалиция, возглавляемая США, безвозвратно потеряла 14 F-16, шесть из которых — в результате работы ЗРК, один был поражен ракетой с иракского МиГ-23, а семь самолетов, то есть половина от всех потерь в ходе конфликта, — окончательно утратили боеспособность по техническим причинам.

Следующим наиболее запоминающимся боевым применением F-16 стал конфликт в Югославии. С 1994 по 1999 год истребители американского производства смогли сбить пять сербских МиГ-29. Сами же силы коалиции потеряли лишь один F-16. Его уничтожил советский ЗРК 1960-х годов.

F-16 состоит на вооружении 25 стран мира

Далее последовала гражданская война в Сирии, где активнее всего F-16 применялись Израилем и Турцией. Их самолеты успешно наносили удары по объектам на территории Арабской Республики и сбивали все те же устаревшие советские машины. Однако количество воздушных побед на сирийском театре военных действий для F-16 остается достаточно скромным. Следует заметить, что именно с турецкого F-16 был сбит российский Су-24 в 2015 году в небе над Сирией. Но первый серьезный вызов F-16 был брошен не на Ближнем Востоке.

27 февраля 2019 года навстречу пакистанским истребителям двигались два звена индийских самолетов общим количеством в восемь машин. Днем ранее ВВС Индии отбомбились по объекту на территории соседней республики, в Исламабаде решили взять реванш. Ударить по Индии должны были 16 реактивных истребителей, половина из них — F-16. В Дели отправили на перехват уступающую по численности группу своих истребителей, среди которых оказалось два МиГ-21УПГ и четыре Су-30МКИ. Здесь, в небе над Индией, модернизированный F-16 впервые столкнулся с равным противником — российской машиной. Несмотря на численное превосходство F-16, они не смогли достигнуть решающей победы над индийскими ВВС. В итоге Индия не потеряла ни одного Су-30МКИ, в то время как один из F-16 Пакистана был сбит.

Слабые стороны F-16

Что разительно отличает F-16 от его российских визави, так это работа на низких скоростях. Как замечают сами пилоты американского истребителя, машиной становится очень трудно управлять при потере должного уровня энергии. В то же время российские истребители известны своей способностью выполнять фигуры высшего пилотажа на сравнительно невысокой скорости.

Этот недостаток F-16 пока никак не проявил себя в предыдущих конфликтах, где ему противостояли устаревшие машины, неспособные даже подобраться к американскому истребителю. Однако при равных силах сторон ближний маневренный бой — неизбежность. И именно в таком бою самолеты, теряя большое количество энергии, вынуждены маневрировать на низких скоростях.

Дмитрий Фишер, украинский летчик, погибший летом 2022 года, до начала конфликта успел полетать на американской машине. Он заявил, что авионика на F-16 лучше, чем на Су-27 (истребители стоят на вооружении России и Украины — прим. «Ленты.ру»), однако в остальном машина проигрывает российской технике.

В плане характеристик Су-27 она сильно уступает. Американцы называют это dog fight — «собачья свалка». У нас называется ближний маневренный воздушный бой. Тут Су-27 — король. Тут уже никуда не деться Дмитрий Фишер летчик ВС Украины

Также сами летчики F-16 отзываются о самолете как об очень опасной машине. С одной стороны, F-16 прекрасно слушается управления, что объясняется отсутствием должной статистической устойчивости и наличием ЭДСУ. С другой стороны, из-за этой особенности истребитель не прощает ошибок, что ярко проявляется на небольшой высоте или в плохую погоду. Кроме того, некоторые из тех, кто управлял F-16, жалуются на травмы шеи, получаемые во время резких маневров и перегрузок.

Помимо этого, в отличие от российских машин, F-16 оснащен лишь одним двигателем, что при выводе его из строя сводит шансы истребителя на выживание практически к нулю. А оснащение модернизированных версией F-16 современной электроникой усложняет их обслуживание и значительно повышает стоимость машины.

Эффективность F-16

На Западе называют F-16 лучшим истребителем четвертого поколения. Будучи самой массовой машиной своего класса в мире, истребитель действительно имеет внушительный опыт боевого применения.

F-16 прошел через серию самых разных конфликтов, где зарекомендовал себя эффективной машиной

Если суммировать все известные воздушные победы F-16, то выяснится, что за 40 лет службы эти истребители, в кабине которых сидели летчики США, Израиля и других стран, сбили лишь около 50 самолетов противника. В то время как всего «Боевых соколов» было построено более четырех с половиной тысяч.

Кроме того, как и в случае с бронетанковыми соединениями НАТО, эти самолеты имели успех только при условии превосходства над противником в технологиях и разведке. Победы израильских F-16, в частности, во время войны в Ливане были обусловлены именно этими двумя факторами. Но как только истребители столкнулись с равным противником в лице индийских Су-30МКИ, их репутация сразу оказалась под вопросом.

Справедливо заметить, что американским самолетам удалось сбить пять сербских МиГ-29 во время конфликта в Югославии. Но тут же следует указать, что на момент боев F-16 были модернизированы, а советские машины вели бой в своей первоначальной комплектации. Более того, неочевидно качество выучки самих летчиков, которые Сербии и Сирии.

Также некоторые F-16 в ходе конфликтов в этих странах были сбиты устаревшими советскими ЗРК. А с современной системой противовоздушной обороны (ПВО) истребитель и вовсе ни разу не сталкивался. Как и не сталкивался он с ВВС, на вооружении которых преобладают современные машины.

Сколько F-16 получит Украина

Киев рассчитывал получить около 200 единиц F-16. Для сравнения, в российских ВВС насчитывается около тысячи истребителей четвертого поколения. Вряд ли Запад способен удовлетворить такие потребности.

Так или иначе, ВС республики вполне могут получить десятки «Боевых соколов». И если Киев начнет применять машины в качестве истребителей или штурмовиков, их история закончится достаточно быстро. Скорее всего, в качестве F-16 Киев надеется получить некий аналог HIMARS. Дело в том, что американские истребители способны нести крылатые ракеты JASSM с дальностью полета до 1000 километров и противорадиолокационные ракеты для поражения ПВО. Также на F-16 можно установить противокорабельные ракеты малой дальности Penguin и большего радиуса Harpoon.

Тактика применения американских истребителей, скорее всего, будет строиться на попытках ударить по Российской армии с максимально возможного расстояния, дабы не входить в зону покрытия российских средств поражения, одновременно оставаясь под прикрытием украинской ПВО.

Но даже при таком относительно безопасном использовании F-16 успех машине не гарантирован. Даже если личный состав ВС Украины удастся переобучить на новую технику, вызывает сомнения ее надежность, учитывая опыт США во время войны в Персидском заливе. Под вопросом и то, готова ли Украина организовать ремонтно-техническую базу самолетов. Но главное — неясно, как покажет себя F-16, который впервые столкнется с равным противником — российской ПВО и российской истребительной авиацией.