ЧВК «Вагнер» потеряла десятки бойцов в Мали. Что известно об обстоятельствах того боя?

В ночь на 28 июля в Telegram-каналах российских военных обозревателей стала распространяться информация о нападении на бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» на севере Мали. Их атаковала туарегская группировка «Координация движений Азавада», которая действует против правительства страны на протяжении последних десяти лет. Результатом столкновения стала гибель десятков вагнеровцев, но после сообщений о нападении Вооруженные силы Мали активизировали борьбу с террористическими движениями и заявили о ряде успешных ударов по местам их расположения. О том, как произошло столкновение туарегов с ЧВК «Вагнер» и что последует за ним, — в материале «Ленты.ру».

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Что произошло в Мали?

Боевики движения «Координация движений Азавада» устроили засаду на колонну малийских правительственных войск и бойцов ЧВК «Вагнер», которые проводили совместное патрулирование в пустыне на севере страны. Их остановили при помощи бомб, установленных на дороге, после чего произошло столкновение.

Какие потери понесли вагнеровцы?

Отмечается, что вагнеровцы понесли тяжелые потери — до 50 погибших, среди которых автор известного Telegram-канала Grey Zone Никита «Белый». Пять бойцов ЧВК и несколько малийских солдат попали в плен, однако стало известно, что их вскоре смогли выкупить.

Кроме того, туарегам удалось сбить вертолет Ми-24 и захватить несколько единиц боевой техники.

Почему вагнеровцы потерпели поражение?

В Telegram-канале «Военкоры русской весны» рассказывают, что подразделения ЧВК «Вагнер» остались без полноценного прикрытия с воздуха из-за песчаной бури. В этих условиях туарегам удалось отрезать одну из колонн вагнеровцев и нанести по ней удар. Между тем, в СМИ стали искать непосредственных виновных в поражении среди самих бойцов, которые не были подготовлены к неожиданному нападению. Так, журналистка Анастасия Кашеварова отметила, что «у этой фатальности есть имя и фамилия, и известный позывной, и даже звезда Героя России», при этом не стала называть военнослужащего.

Как отреагировали власти Мали на происшествие?

После нападения на бойцов ЧВК стало известно о новых ударах Вооруженных сил Мали по местам дислокации террористов и столкновениях с их отрядами. По сообщениям Генерального штаба страны, беспилотники правительственных войск успешно уничтожили пять террористических целей. Ведомство также призвало мирное население покинуть территории на северо-востоке Мали, где располагаются террористы.

Тем не менее, о скором разгроме движения говорить сложно, считает политический консультант Игорь Димитриев. «В Мали наверное их добьют (...), но вообще этой войне больше ста лет и так быстро она не закончится», — указал он в своем Telegram-канале.

За что борется «Координация движений Азавада»?

«Координация движений Азавада» — созданная в 2014 году коалиция нескольких группировок туарегов, а также арабских националистов и исламистов. Она выступали за полное отделение Азавада — области на севере Мали. Туареги проживают на территории нескольких североафриканских стран — Мали, Нигера, Алжира, Ливии и Буркина-Фасо, но на данный момент не имеют своей государственности. На рубеже XX-XXI они организовывали несколько восстаний, самое крупное из которых произошло в Мали в 2012-2014 годах. Оно стало началом конфликта туарегов с правительством страны, который несмотря на попытки урегулирования продолжается до настоящего времени. Считается, что туарегов поддерживают исламистские террористические движения, в том числе «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация).

Как бойцы ЧВК Вагнер оказались в Африке?

Изначально поддержку правительству Мали оказывала Франция, но в 2021 году стало известно о начале деятельности в стране российской ЧВК «Вагнер». Позднее Россия стала считаться важнейшим партнером африканской страны, поставляла ее правительству боевые вертолёты и радиолокационную станцию наблюдения для оснащения армии.

Журналистка: к гибели бойцов «Вагнер» в Мали причастен Герой России

В 2024 году под руководством Министерства обороны России для вагнеровцев был создан Африканский корпус численностью до 20 тысяч человек. Он действует на данный момент в пяти странах — Буркина-Фасо, Ливия, Мали, ЦАР и Нигер.