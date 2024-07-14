Что не так с покушением на Трампа: могло ли оно быть пиар-ходом

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пережил покушение на убийство на своем митинге в Пенсильвании. Причастны ли демократы к стрельбе по политику, чему порадовался действующий глава государства Джо Байден, кто и почему считает происшествие пиар-ходом?

© Zuma/ТАСС

Что известно о покушении на Дональда Трампа

В Сети появилось видео стрельбы во время выступления экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании. На кадрах слышно, как раздались хлопки, зрители расшумелись, а политик спрятался за стойку.

Перед этим он схватился за ухо. После сотрудники службы безопасности увели экс-главу Штатов со сцены, у него виднелась кровь. Уходя со сцены, бывший хозяин Белого дома пригрозил обидчику, подняв кулак вверх и издав несколько воинственных возгласов, этот момент также попал на видео. Зрители ответили политику бурными овациями, многие тоже подняли кулаки.

Бывший президент Штатов прошел медосмотр после стрельбы. Представитель политика Стивен Чун заверил, что с Трампом «все в порядке» и он находится сейчас «в местном медицинском учреждении».

Команда Трампа также поблагодарила «правоохранительные органы и экстренные службы за их оперативные действия во время этого гнусного акта». Уточняется, что пуля прошла совсем рядом с головой политика.

Кроме того, корреспондент телеканала WTAE со ссылкой на прокурора округа Батлер сообщает, что по меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы на митинге Трампа. Информация о стрелявшем пока не поступала.

Корреспондент Washington Post заявил, что стрелявший на митинге в Дональда Трампа убит.

«Окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер сообщил мне, что Трамп был задет выстрелами, но он в безопасности. Один из зрителей погиб, а стрелок мертв. Еще один человек находится в тяжелом состоянии, сказал прокурор», — написал журналист в X.



Как на это отреагировал Байден

Главный соперник Трампа на предстоящих выборах и действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден осудил покушение на Трампа и выразил радость от того, что сейчас политик в безопасности. Президент отметил, что народ Америки также должен сплотиться и осудить этот акт.

«Меня проинформировали о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него, его семью и за всех, кто был на митинге. <...> Джилл (первая леди США. — NEWS.ru) и я признательны Секретной службе США за обеспечение его безопасности. В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как одна страна, чтобы осудить это», — говорится в документе.



При этом, делая заявление, действующий глава Штатов отказался назвать произошедшее покушением. Он подчеркнул, что не располагает достаточными фактами в пользу этой версии.

The Wall Street Journal сообщил, что кампания Джо Байдена приостанавливает коммуникации после произошедшего. Представители главы Штатов работают над тем, чтобы как можно быстрее свернуть телевизионную рекламу.

Также Байден провел телефонный разговор с Трампом. Подробности беседы не приводятся.

«Этим вечером президент поговорил с бывшим президентом Трампом», — сказал представитель Белого дома.



Могут ли демократы быть причастны к покушению на Трампа

Еще в ноябре конгрессмен от демократов Дэн Голдман в интервью Джен Псаки сказал, что опасный Трамп должен быть «ликвидирован», говорится в сюжете «Вести недели».

«Его риторика становится действительно опасной. Все более и более опасной. Мы видели, что произошло 6 января, когда он использовал подстрекательскую риторику. Его недавний пост в социальных сетях пугает любого, кто собирается работать в правительстве. На данный момент неоспоримо, что этот человек не может больше занимать государственные должности. Он разрушителен для нашей демократии, он должен быть ликвидирован», — заявил тогда Голдман.



Ведущие программы «Вести недели» в марте отмечали, что убийство Трампа, «похоже, уже готовится», из-за сообщения ФБР, у которого с Трампом «сложные отношения».

ФБР считает, что Иран способен на различные варианты атак на цели в США, в том числе, на кибератаки, направленные на саботаж государственной и частной инфраструктуры, а также на целенаправленные убийства лиц, которые считаются угрозой режиму и его стабильности, — сказал помощник директора по борьбе с терроризмом Роберт Уэлс.

Журналисты выразили мнение, что «здесь, конечно же, прикопан Трамп», ведь он, будучи президентом, отдал приказ о ликвидации генерала Касема Сулеймани. «Так что убийство Трампа можно будет повесить на Иран. Да вот ведь еще и предупреждали», говорится в материале.

Кто и почему считает происшествие пиар-ходом?

Пользователи социальной сети X активно принялись обвинять кандидата в президенты США в том, что покушение на него было срежиссировано и являлось пиар-ходом.

При этом аргументы приводятся разные: одни пишут, что в политика «невозможно было не попасть», другим показалось подозрительным, что, получив ранение, кандидат в президенты продолжил «что-то кричать в толпу, пока его фотографировали».

«Лучший пиар-ход в истории. Выборы у него в кармане», — написал один из интернет-пользователей.



Кроме того, сразу после новостей о стрельбе, в X начал набирать популярность тег «Как можно было промахнуться?», таким образом противники республиканцев отреагировали на покушение.

Они назвали бывшего американского лидера «крупной целью», по которой невозможно было не попасть.

«Как можно было промахнуться?» <...> «Как вообще можно было промахнуться с такой короткой дистанции?» <...> «Как можно было промахнуться по такой большой цели», — пишут комментаторы.



Также некоторые владельцы аккаунтов обвинили демократов в произошедшем, заявив, что они промахнулись, потому что «добро всегда побеждает зло».