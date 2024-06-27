ВСУ готовят новое контрнаступление: когда ждать, куда будут атаковать

ВСУ могут начать свое новое наступление в период с июня по октябрь, пока будет стоять сухая и теплая погода, пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Что об этом известно?

Когда ВСУ могут начать контрнаступление, что для этого нужно

Авторы «Военной хроники» предполагают, что главным фактором являются погодные условия, поскольку наступать осенью или зимой по грязным дорогам намного тяжелее, чем летом.

«Определяющим фактором нового наступления (если оно будет) является время. Наступать осенью — зимой по раскисшим от дождей дорогам сложнее, чем летом, поэтому окно возможностей для ВСУ — это теплая и сухая погода с июня по конец октября. На это же время было запланировано прошлогоднее (провалившееся) наступление на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Однако командование ВСУ до сих пор ожидает российского наступления по нескольким направлениям, намеченного, предположительно, на середину — конец лета 2024 года, поэтому сроки нового удара ВСУ могут быть скорректированы», — сообщает «Военная хроника».



Отмечается, что ВСУ, скорее всего, смогут восстановить боевую технику и получить новые поставки от стран Запада, которые сейчас идут практически нелегально.

«Одновременно набирает обороты мобилизация, в рамках которой вчерашних инвалидов признают годными и быстро отправляют на фронт (с 1 июля мобилизация будет усилена и распространится на некоторые категории студентов). Это отличает ситуацию 2023 года от текущей, поскольку в прошлогоднем наступлении участвовали элитные войска и мотивированные силы, однако собрать от восьми до 12 бригад исключительно силами мобилизованных Украине по силам. Вопрос эффективности этих сил в наступлении необходимо изучать отдельно, поскольку в Харькове принудительно мобилизованные чаще сдаются в плен, чем ведут боевые действия», — говорится в публикации.



Авторы подчеркнули, что еще одним важным фактором являются истребители F-16, при помощи которых ВСУ могут планировать удары по позициям ВС РФ, а также пытаться сбить фронтовые бомбардировщики Су-34.

На каком участке фронта ВСУ могут пытаться контратаковать

Журналисты «Военной хроники» считают, что у ВСУ немного вариантов для попытки контрнаступления. Если будет необходима именно «информационная операция», то может быть выбрана Харьковская область.