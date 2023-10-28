«Это Крестовый поход против мусульман»: Эрдоган угрожает Западу из-за Газы

«Израиль — это не государство, а организация. Все знают, что Израиль — лишь пешка в регионе, которой можно пожертвовать, когда придет время. Израиль не может сделать ни шагу вопреки воле Запада, и даже если он попытается это сделать, он не сможет продержаться и трех дней без поддержки Запада. Я говорю об Америке, Европе и всех их пешках на Западе. Именно Запад несет наибольшую ответственность за резню в Газе. Резня в Газе — дело рук Запада. Это новый Крестовый поход против мусульман?» — заявил он, отметив, что Израиль является «оккупантом».