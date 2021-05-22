«Политика Трампа закончилась»: возобновилась прокладка «Северного потока — 2»

Отклонение Федерального ведомства ФРГ по судоходству и гидрографии жалобы двух экологических групп позволило российской крановой барже «Фортуна» продолжить прокладку газопровода «Северный поток — 2» у берегов Германии. В Берлине происходящее назвали «хорошим сигналом того, что политика предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа закончилась».

Трубоукладочная крановая баржа "Фортуна" с 12-точечной системой позиционирования возобновила в Балтийском море у берегов Германии работы по достройке газопровода "Северный поток - 2", сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя компании - оператора трубопровода Nord Stream 2 AG.

Возобновление работ стало возможным после распоряжения Федерального ведомства по судоходству и гидрографии о немедленном исполнении разрешения на строительство участка в немецких водах. Таким образом ведомство отклонило жалобы двух экологических групп, которые стремились ограничить во времени возможность возобновления строительства СП-2.

"Фортуна" в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с имеющимися разрешениями и со сделанными властями заявлениями", — сказали в Nord Stream 2 AG.

На этой неделе США ввели санкции против СП-2, затронувшие четыре российских компании и 13 судов, участвующих в проекте, но администрация американского лидера Джо Байдена не стала вводить санкции в отношении оператора газопровода.

Однако США отказываются от применения рестрикций, исходя из своих национальных интересов.

В этой связи председатель ведущей немецкой партии Христианско-демократический союз Армин Лашет , которого эксперты называют возможным преемником Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ, во время теледебатов сказал, что "это хороший сигнал того, что политика [предыдущего главы Белого дома Дональда] Трампа закончилась".

Лашет указал, что правительство Меркель "следует правильным курсом" в этом вопросе. Вместе с тем, его будущий конкурент за кресло федерального канцлера от "Зеленых" Анналена Баербок хочет, чтобы Германия отменила проект по экологическим и геополитическим причинам, поскольку "это нанесет ущерб Украине, союзнику Германии".

Сопредседатель Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Норберт Вальтер-Борянс в интервью газете Passauer Neue Zeitung также заявил, что необходимо продолжать строительство трубопровода.

"Самой большой глупостью стало бы построить руину длиной более 1 тыс. км. Это было бы сигналом, что при реализации будущих проектов нельзя полагаться на долгосрочное планирование", — указал политик.

По его словам, Германия решила больше не пользоваться атомной энергией и углем, в связи с этим страна "не может отказаться еще и от газа на переходной стадии".

В июле 2018 года Трамп за завтраком с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Германия "полностью контролируется" Россией из-за СП-2.

"Я думаю, это очень печально, что Германия заключает крупную нефтегазовую сделку с Россией. Германия полностью контролируется Москвой, она будут получать от 60 до 70 процентов своей энергии из России посредством нового трубопровода", - сказал президент США.

Такая позиция привела к санкционному давлению Вашингтона на Москву, Германию и других участников проекта.

Изначально прокладкой СП-2 занимался швейцарский морской подрядчик Allseas Group SA, специализирующийся на укладке подводных трубопроводов, монтаже и демонтаже морских платформ, и подводном строительстве.

Allseas в течение 2018 и 2019 годов должна была закончить укладку труб обеих ниток газопровода с использованием трех трубоукладочных судов: Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia.

Однако, 23 декабря 2019 года из-за угрозы санкций со стороны США швейцарский партнер проекта СП-2 вывел из Балтийского моря все суда, которые занимались прокладкой газопровода.

Чтобы не подпасть под санкции США "Фортуна" в середине декабря 2020 года сменила владельца. В обновленной записи Российского международного реестра судов новым собственником значится ООО "КВТ-Рус".

В январе нынешнего года министерство финансов США в рамках федерального закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") ввело санкции против "Фортуны".

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность составит 55 млрд куб. м в год. Это удвоит пропускную способность существующей линии "Северный поток".

Газопровод стоимостью $11 млрд проходит проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.