«Неплохие отношения»: Зеленский попросил помощи у Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский просил у Белоруссии «какой-то поддержки», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Однако он не уточнил, о какой помощи идет речь.

Данную тему президент Белоруссии обсудил с премьер-министром страны Сергеем Румасом 23 августа — в частности, глава государства поинтересовался, в должной ли мере Киеву оказывается поддержка. «У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения», — отметил Лукашенко.

Кроме того, он поднял вопрос взаимоотношений с Россией . «Какова сейчас ситуация, обстановка, доработаны ли вопросы, которые оставались, и на чем сейчас спотыкаемся? Вот этот комплекс белорусско-российских отношений — главный вопрос», — подчеркнул президент.

По предварительным данным, Зеленский попросил о помощи белорусского лидера в ходе телефонного разговора, который состоялся 31 июля. Во время беседы президент Украины проинформировал Лукашенко о ситуации в Донбассе и поблагодарил за организацию в Минске эффективной переговорной площадки.

«Белорусский лидер в свою очередь заверил, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе и Украина всегда может рассчитывать на Белоруссию как страну — приверженицу мирных инициатив и процессов», — заявили в пресс-службе главы Белоруссии.

Также президенты договорились о скором визите главы Белоруссии в Киев, после чего Лукашенко поздравил Зеленского с успешным проведением политических кампаний и пожелал успеха в работе.

Ранее глава Украины обратился за помощью к турецким властям, чтобы те помогли ему улучшить ситуацию в Черном море. 7 августа на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Зеленский выразил надежду на то, что Анкара окажет влияние на Россию, «заставит ее уважать международное право» и вернуть «политзаключенных».

В свою очередь турецкий президент заявил, что не признает российский статус Крыма. «Сегодня я еще раз подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины. Крымские татары — это важный элемент связей между нашими странами. Мы продолжим считать нашими приоритетом защиту прав крымских татар, сохранение их национальной идентичности», — пояснил Эрдоган.

С главой Турции Зеленский также договорился о скорой встрече на территории Украины и пригласил Турцию принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса. Украинский лидер выразил надежду, что турецкая сторона приедет на международный форум в Мариуполе и поможет со строительством в Донбассе.

«Моя команда поставила перед собой очень амбициозные цели: мы хотим построить такую страну, в которую наши люди будут с радостью возвращаться из заграничных заработков и поисков лучшей жизни. И я хотел бы, чтобы вы активно включились в создание этой новой Украины — нам нужна ваша помощь», — сообщил Зеленский.

В Крыму высказывание Эрдогана касательно полуострова назвали «заигрыванием» с Украиной. По словам депутата Госсовета республики Владислава Ганжары, данный инцидент свидетельствует о двойных стандартах турецкого лидера. Как пояснил чиновник, для того, чтобы взаимоотношения Анкары и Москвы развивались в положительном ключе, Турции необходимо признать российский статус Крыма.

«Нас очень разочаровывает эта позиция, ведь мы понимаем, что де-факто Турция сейчас заигрывает с украинской стороной и спекулирует крымско-татарским вопросом. Уверен, что Эрдоган понимает, что Крым — это Россия. Остается только признать это публично, чтобы двигаться дальше в развитии российско-турецких отношений»,

Совфеде отметили, что РФ учитывает позицию турецкой стороны, однако полуостров «будет жить» и без признания Анкары. «Главное, что Россия нас признает своей составной частью. Мы учитываем мнение турецкой стороны, но понимаем, что они своей позицией не руководствуются правдой и реалиями, которые были на Украине в период государственного переворота», — высказался член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков

Для Москвы полуостров не является предметом дискуссий — Республика Крым и Севастополь являются субъектами РФ с марта 2014 года после референдума, проведенного в полном соответствии с международным правом. Россия неоднократно указывала, что вопрос принадлежности Крыма окончательно закрыт.