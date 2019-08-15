«Вернем Донбасс и Крым»: офис Зеленского готовит реинтеграцию

Офис президента Украины Владимира Зеленского начал разработку стратегии по возвращению Донбасса и Крыма под контроль Киева . Украинские власти намерены ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, а также привлечь к ответственности виновных в преступлениях в Донбассе и Крыме. Москва указывает, что вопроса принадлежности российского региона Крыма не существует.

Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка

По его словам, вопрос обсуждался с председателем рабочей группы по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Антоном Кориневичем Гюндузом Мамедовым — прокурором так называемой «автономной республики Крым», которая, несмотря на название, не имеет никакого отношения к российскому региону.

«Обсуждали приоритетные направления работы этой группы в разработке правовых основ возвращения части Донецкой и Луганской областей и АР Крым и Севастополя под контроль Украины. Среди основных идей — необходимость разработки стратегии реинтеграции территорий», — пояснил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Он также заявил, что Киев намерен устранять нарушения прав граждан, привлечь к ответственности за преступления, правда, не указал кого. Рябошапка также назвал одним из приоритетов ратификацию Римского статута Международного уголовного суда.

«На первом заседании комиссии по вопросам правовой реформы должны быть представлены приоритетные направления деятельности группы, а к 2020 году — наработан первый пакет инициатив главы государства», — резюмировал Рябошапка.

Москва подписала Римский статут 13 сентября 2000 года, но до 2016 года не ратифицировала его.

В ноябре 2016 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение об отказе участвовать в Римском статуте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выход из юрисдикции МУС продиктован «именно национальными интересами» и «никак не связан» с отчетом офиса прокурора суда об «оккупации Крыма», опубликованном накануне, передает ФАН.

Между тем, на прошлой неделе начальник пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что командование украинской операции объединенных сил отправило к линии соприкосновения снайперов для ведения огня в том числе по мирным жителям.

Безсонов рассказал об инструкции, в которой сказано, что украинским снайперам можно самостоятельно выбирать цель для поражения, если кто-то угрожает безопасности страны. Причем, уточнил силовик ДНР, в документе отмечено, что целью может быть и член вооруженных формирований, и гражданское лицо. По словам Безсонова, данная инструкция противоречит условиям нового перемирия, а также всем международным конвенциям.

Ранее Зеленский провел телефонный разговор с Путиным. Об этом украинский президент сообщил на брифинге по итогам экстренного совещания с силовиками. В Кремле подтвердили, что телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся по инициативе Киева. Президенты обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Для деэскалации боевых действий российский лидер призвал, в первую очередь, исключить «приводящие к жертвам среди мирного населения» обстрелы населенных пунктов украинскими войсками.

Путин также указал на исключительную важность последовательной реализации минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления особого статуса самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам.

Что касается Крыма, то в начале нынешнего месяца украинское государственное учреждение «Госгидрография», занимающееся безопасностью судоходства в морском регионе и на внутренних водных путях, предложило создать режимный район вокруг российского полуострова с целью воспрепятствования подхода судов к его берегам, передает НСН.

Стоит отметить, что возвращение Крыма в состав Украины заложено в политической программе Владимира Зеленского. Еще во время предвыборной гонки он назвал это одной из главных своих целей наряду с прекращением вооруженного конфликта на востоке страны.

То же самое он заявил и в мае в своей инаугурационной речи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это подчеркнул, что вопроса о присоединении полуострова к Украине «не существует и существовать не может», так как Крым является одним из субъектов РФ.

Ранее Украина и США выразили возмущение из-за визита Путина в Крым, в ходе которого он на мотоцикле «Урал» проехался на праздновании 10-летия байкерского клуба «Ночные волки» , а также посмотрел уникальную постановку об истории Севастополя, которая была поставлена на сцене Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».