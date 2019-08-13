Отказ от брака и секс по талонам — чего хотят мужские движения в России

Разрыв между зарплатами мужчин и женщин в 30 процентов, отсутствие закона о защите от домашнего насилия, многомиллиардные долги по алиментам, слабая представленность женщин в органах власти и списках самых богатых россиян, а также попытки репродуктивного насилия (вывода абортов из ОМС) нередко становятся причинами, по которым Россия занимает низкие места в мировых рейтингах гендерного равенства, и поводом ставить в Госдуме вопросы о преодолении дискриминации. Однако многие представители мужских движений видят в отстаивании прав женщин ущемление прав мужчин, что нередко приводит к публичным конфликтам с феминистками. По просьбе «Ленты.ру» колумнистка Екатерина Попова изучала программы подобных движений и выясняла, против чего они выступают.

Санкт-Петербурге, Уфе, В закрытом паблике «Мужское государство | Штаб» во «ВКонтакте» состоит почти 150 тысяч человек. Помимо него существуют небольшие региональные группы в Москве Екатеринбурге , Ростове-на-Дону, Самаре и других городах — от 100 до 2000 человек, все — закрытые. Как утверждал создатель «Мужского государства» Владислав Поздняков в интервью «Медиазоне», у движения есть ячейки «абсолютно во всех городах на территории СНГ и даже на Западе», где их участники «делают всякие сходки, субботники и так далее».

Агент ФСБ , участвовавший в сходках участников группы «Мужское государство | Хабаровск », рассказывал, что сначала молодые люди жарили шашлыки, стреляли из пневматических пистолетов, жаловались друг другу на ссоры с родителями, однако уже на третьей сходке дошло до разливания коктейлей Молотова и попыток изготовить взрывчатку по «Азбуке домашнего терроризма». Затем у них родилась идея найти уроженца Азии или Кавказа, торгующего насваем (жевательной смесью из табака и гашеной извести), и ограбить его. Но нападение не состоялось: в марте четверо создателей закрытой группы получили реальные сроки за участие в экстремистском сообществе.

Идеология «Мужского государства» (МГ) описывается в группе тремя короткими пунктами: патриархат, национализм и информационная война против действующей власти. Правила членства в МГ жесткие: баном караются «малейшее отхождение от идеологии МГ», лайк комментарию, отличному от ценностей МГ, лояльность к «смешению рас», «любые проявления баборабства», «потакания особям женского пола» и комплименты женщинам.

Движение описывается как «пропагандирующее жесткий патриархат, занимающееся разоблачением девушек, против женской меркантильности, женской распутности» и за «нравственность, целомудрие среди девушек». При этом от брака мужчинам рекомендуют отказаться, а для продолжения рода прибегнуть к услугам суррогатных матерей: тогда ребенка не заберет «мамашка, которая решила развестись, потому что ей так захотелось». Приводится и цена подобной услуги — около 1,5 миллиона рублей. Можно только предполагать, сколько подписчиков может себе позволить «идеологически верную» семью.

Основное общение участников проходит в закрытых беседах: выходить из них и приглашать новых участников нельзя, запрещено также состоять в нескольких «взводах» или создавать сторонние беседы с другими эмгэшниками в обход админов. Назначение «взводов» — продвижение идеологии МГ в комментариях популярных груп