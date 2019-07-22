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Засыпал глиной: житель Башкирии зверски убил многодетную мать 

Газета.Ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Башкирии нашли тело 46-летней многодетной матери, розыски которой длились более двух недель. В убийстве женщины признался ее бывший муж. На допросе он рассказал, что задушил экс-супругу и оставил ее тело в лесополосе — на следующий день вернулся туда на тракторе, выкопал яму и сбросил труп. В результате происшествия сиротами остались шестеро детей погибшей.
В Башкирии нашли мертвой мать шестерых детей, которую правоохранительные органы разыскивали больше двух недель. В убийстве 46-летней Оксаны Волковой признался ее бывший супруг. Об этом сообщает издание «Актуальные новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Об исчезновении погибшей заявили ее родственники 7 июля. За четыре дня до этого женщина покинула родное село Клинники, чтобы добраться до одной из больниц Уфы. Однако, по данным регионального Следственного комитета, в медучреждение Волкова так и не попала.
На протяжении 15 дней сотрудники экстренных служб, правоохранительные органы и местные жители разыскивали женщину. Чтобы расширить свои полномочия, следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» — уже 22 июля в лесополосе обнаружили тело пропавшей. «Когда прочесывали местность, видели эту землю, там рядом глину копают, внимания особого не придали, но потом решили проверить, так как покоя не давала эта земля, и откопали где-то через 40 см сначала ее ногу. Тут же вызвали полицию и достали труп», — рассказал участник поисков сайту ProUfu.ru.
Подруга погибшей предположила, что расправился с ней бывший супруг — и действительно, он признался в этом на допросе в полиции. Также он рассказал, что выбросил труп в яму, передает портал «Gorobzor.ru».
Мужчина рассказал, что увидел бывшую супругу, когда та шла к остановке автобуса до города Уфа — он догнал ее, задушил, а тело оставил в ближайшей лесополосе. Через два дня после убийства злоумышленник приехал на тракторе на место преступления, выкопал яму, сбросил туда труп и засыпал его землей, пишет портал UFA1.ru.
По словам знакомых погибшей, она развелась с мужчиной в 2016 году. В браке Волкова родила от него двоих детей, после чего мужчина бросил ее и вступил в новые отношения с молодой соседкой. «Незадолго до смерти женщина говорила знакомым, что собирается лишить его родительских прав или подать на алименты», — заявил приятель порталу UFA1.ru.
Помимо двоих детей от злоумышленника, у 46-летней женщины были еще четверо детей, самому младшему из которых пять лет. Сейчас несовершеннолетних забрал к себе их старший брат, но вскоре органы опеки будут решать их судьбу. Похороны их матери состоятся 23 июля.
Ранее, 27 июня, в Давыдовском микрорайоне Костромы с бывшей женой расправился 25-летний местный житель. По данным регионального СК, мужчина зарезал 21-летнюю девушку на почве ревности.
По версии следствия, бывший супруг, с которым женщина развелась за три месяца до этого, пришел в квартиру погибшей около четырех часов утра. У пары была полуторагодовалая дочь, проживавшая с матерью.
Обезумевший мужчина нанес множество ножевых ранений в грудную клетку экс-супруги, забрал их общую дочь и отвез ее в дом к своей матери. Встревоженная пенсионерка заподозрила неладное и позвонила в правоохранительные органы, после чего ее сын скрылся.
Прибывшие на место преступления криминалисты нашли на теле погибшей около 20 ножевых ранений. Через два часа после убийства злоумышленник сам явился в отделение полиции, написал явку с повинной и разрыдался. Как уточнили в региональном СК, предполагаемым мотивом для преступления стали подозрения мужчины в том, что у его бывшей супруги появился новый возлюбленный.
До этого убийства подозреваемый приводов в полицию не имел. Он работал на одном из костромских ювелирных предприятий, а после развода пытался воссоединиться с бывшей женой, но безуспешно.
Похожая история случилась 30 мая в Ханты-Мансийске. Там местный житель застрелил 33-летнюю бывшую супругу и ее 58-летнего отчима. В правоохранительные органы обратились соседи, которые вечером этого же дня услышали выстрелы в одном из домов на территории садово-огороднического кооператива. На месте преступления сотрудники полиции обнаружили два тела.
По предварительным данным, злоумышленник приехал с охотничьим ружьем в дом к отчиму бывшей супруги. Там же находилась экс-супруга и ее общие с подозреваемым несовершеннолетние дети. «Мужчина выстрелил в потерпевших, после чего забрал детей и увез их к своему родственнику»,
Позже мужчина попытался совершить самоубийство, однако ему это не удалось — злоумышленника госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии. Против него возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух лиц».
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Статьи , Происшествия , Оксана Волкова , СКР , МВД , Башкортостан , Уфа
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