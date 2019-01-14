Политолог Арбак Хачатрян: «новой» Армении предстоит решить много старых проблем

Оправившись после бархатной революции, руководству страны предстоит погрузиться в целый список нерешённых проблем, доставшихся от прежнего правительства: армяно-азербайджанские и армяно-грузинские конфликты, экологические катаклизмы, влияющие на экономику государства, инциденты в Верхнем Ларсе, а также новые санкции в отношении Ирана со стороны США . О перспективах армянской внутренней и внешней политики « Новые Известия поинтересовались у эксперта-политолога Арбака Хачатряна.

Он подтвердил, что в настоящее время новому армянскому правительству приходится пожинать «плоды политики прежних властей», направленной на личное обогащение, а не на следование интересам государства. Хачатрян утверждает, что в отличие от предыдущих армянских чиновников, которые обслуживали свой собственный бизнес, деятели соседних государств занимались решением важнейших проблем стратегического значения. Например, азербайджанские и турецкие деньги, вложенные в Грузию , уже отозвались появлением благоприятной среды для обоюдного сотрудничества, в том числе и в научно-образовательной сфере.

По словам политолога, Армения , оказавшись в блокаде со стороны Турции Азербайджана , имеет два варианта коммуникации с миром — через Грузию и Иран, последний из которых не так давно ощутил на себе гнёт американских санкций. Усиление активности антииранской коалиции может напрямую повлиять на ирано-армянские отношения, в том числе в Армении может обостриться транспортная проблема, которую эксперты уже называют одним из главных препятствий развития экономики государства. Для армянских предпринимателей это выливается в дополнительные 25% к стоимости производства 15-20 видов товаров. В то время, как цены на перевозки с иранской стороны уже скакнули вверх.

«Американская сторона ожидает от Армении критических заявлений в адрес Ирана. Тем не менее, все понимают, что очутившуюся в безвыходном положении Армению даже при большом желании невозможно обвинить в том, что она пытается сохранить хорошие отношения с Ираном», — цитируют Хачатряна «Новые Известия».

Аналитик отметил, что во время визита советника президента США Джона Болтона армянские дипломаты пояснили, что вынуждены выстраивать политику с Ираном только в целях жизненной необходимости. И только. Хотя по мнению, Хачатряна прежние власти должны были требовать от ООН принятия мер к страна, подвергшим Армению блокаде, а от США — предоставления «гуманитарных коридоров», поскольку речь шла о судьбе нации, находящейся на грани «катастрофы».

Один из путей выхода из гуманитарного коллапса политолог видит в участии Армении в переговорах между Россией и Грузией о возможности перевозки товаров в РФ через Абхазию и Южную Осетию.

«Дело касается судьбы целой нации», — подчёркивает эксперт.

По его мнению, вопрос осложняется тем, что события развиваются в очень нестабильном регионе, что даже швейцарская мониторинговая компания SGS не может гарантировать бесперебойные поставки по «жизненно-важной для армян дороге». Переговоры должны иметь трёхсторонний характер. При этом в случае возникновения инцидентов армянские власти должны иметь возможность обратиться в правоохранительные организации для того, чтобы привлечь нарушителей договоренностей к ответственности и, таким образом, компенсировать потери.

О том, что Россия и Грузия на пути возобновления договора о «Торговых коридорах» 2011 года, Хачатрян не сомневается, несмотря на то, что грузинские депутаты от партии «Обьединенное национальное движение» пытались представить сотрудничество правительств двух стран, как процесс признания сепаратистских кругов Грузии. «Обьединенное национальное движение» выступает за налаживание торговых связей с Азербайджаном и Турцией. Впрочем это не помешало представителям России и Грузии подписать договор о международном контроле над пограничными пропускными пунктами.

«Кажется, что Москва и Тбилиси, обходя острые политические проблемы, решили сотрудничать в области торговли и дорог», — предполагает Хачатрян.

Несмотря на то, что по результатам 2016 года товарооборот между Россией и Грузией составил около 800 млн долларов, обе страны нуждаются в надёжном сухопутном пути, уверяет политолог. Поэтому действуя в интересах жителей Армении, правительству выступить третей стороной в перспективных переговорах.

В заключении разговора с «Новыми Известиями» Арбак Хачатрян призвал новое правительство Армении разобраться с процессами, происходящими внутри ОДКБ (Организации договора коллективной безопасности, куда кроме Армении входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия — прим. Ред.). В то время как члены организации обсуждают вопрос о замене Генсекретаря, между государствами-«союзниками» обмениваются взаимными обстрелами, в результате которых гибнут люди.