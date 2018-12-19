Скандал в полиции: двое насиловали, третий смотрел

В Иркутске полицейский арестован за изнасилование в участковом пункте

Иркутске суд на два месяца арестовал трех мужчин, подозреваемых в избиении и изнасиловании 44-летней женщины. По предварительным данным, пострадавшая пришла с двумя спутниками в отделение полиции, где они надругались на дней. При этом сотрудник полиции в звании младшего лейтенанта никак не помешал преступлению, поэтому сейчас он проходит в деле как подозреваемый. Отмечается, что все фигуранты дела, в том числе и пострадавашая, были в нетрезвом состоянии.

Суд в Иркутске арестовал трех мужчин, подозреваемых в избиении и изнасиловании женщины в отделе полиции, сообщает прокуратура Октябрьского района города. Обвиняемые заключены под стражу на два месяца. Один из них один работает участковым в полиции.

Как рассказала 44-летняя потерпевшая, в ночь на 16 декабря двое мужчин привели ее в участковый пункт полиции номер 8 из ночного кафе, где они вместе употребляли алкоголь.

По предварительной информации, сотрудник органов — младший лейтенант — и двое знакомых женщины сначала жестоко избили ее, а затем изнасиловали.

В пресс-службе прокуратуры Иркутской области сообщили, что сразу после подачи заявления было возбуждено уголовное дело по статье «Совершение насильственных действий сексуального характера группой лиц».

«Все трое фигурантов преступления были установлены и задержаны оперативниками управления собственной безопасности ГУ МВД по региону сразу после получения информации о преступлении в пункте полиции», — отметили в пресс-службе ведомства. Также известно, что один из подозреваемых ранее был судим.

В пресс-службе ГУ МВД по региону журналистам рассказали о начале служебной проверки. По ее результатам руководство муниципального управления МВД могут привлечь к строгой дисциплинарной ответственности.

Кроме того, увольнение грозит младшему лейтенанту «за совершение проступка, порочащего честь мундира», если подтвердится его причастность к инциденту. При этом уточняется, что участковый полицейский не совершал насильственных действий, его задержали за то, что он не препятствовал преступлению.

Это не первый случай, когда люди в погонах фигурируют в делах о сексуальном насилии. В конце октября нынешнего года 23-летняя дознавательница Уфимского района Башкирии обратилась в полицию, заявив, что в ночь с 29 на 30 октября трое коллег изнасиловали ее в служебном кабинете. По версии следствия, в ту ночь на девушку напали ее 51-летний начальник Эдуард Матвеев , 50-летний глава ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев, а также 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук. Все трое были уволены из полиции по результатам служебной проверки.

Позднее телеграм-канал Mash сообщил, что ДНК-экспертиза подтвердила причастность экс-полицейских к изнасилованию девушки.

«Эксперты нашли ДНК всех троих на теле девушки и подтвердили факт сексуального насилия. Самое важное — установлено время [совершения преступления], где-то с 19:00 до 21:00. Адвокаты (подозреваемых — «Газета.Ru») давили на то, что все случилось в районе 10 [вечера], но теперь не отвертишься — девушка была дома к 21:30», — говорилось в сообщении медиа.

Тем не менее адвокаты подозреваемых заявили, что ничего не знают о результатах ДНК-экспертизы.

Теперь троих мужчин подозревают в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц.

На данный момент они находятся под арестом до 31 декабря.

Защита подозреваемых также рассказала о причинах, по которым экс-правоохранители могли избить и изнасиловать дознавательницу. Со слов адвоката одного из фигурантов, в тот вечер девушка пришла в кабинет к коллегам в нетрезвом состоянии, а затем вела себя «странно» и «вызывающе». Об этом якобы рассказала подруга одного из начальников полиции, которая также присутствовала на встрече. По ее словам, именно нетрезвое состояние девушки «взбесило» ее начальников. Кроме того, дознавательница начала критиковать гостью. Учитывая эту совокупность факторов, полицейские и проявили агрессию к подчиненной, предположила свидетельница.

В свою очередь, адвокат изнасилованной дознавательницы Ирина Валиева назвала линию защиты подозреваемых «мышиной возней». Она отметила, что у нее нет претензий к следователям, так как расследование происходит в установленные законом сроки. «Раз подозреваемые под арестом, значит у следователей есть доказательства их причастности к преступлению, то что суд их арестовал, говорит о том, что было совершено тяжелое преступление. Алиби подозреваемых, о которых заявили адвокаты, просто „мышиная возня“ по сравнению с тем, что пришлось пережить потерпевшей», — отметила Валиева.

По ее словам, на данный момент пострадавшая не работает по состоянию здоровья. «Она временно нетрудоспособна. Но она проходит все следственные мероприятия, которые проводят следователи», — пояснила юрист.