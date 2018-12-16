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Российская армия санкций не боится 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире НСН заявил, что никакие санкции экономического плана не смогут ослабить российскую армию.
Вводимые США санкции против Москвы, прежде всего, направлены на ослабление российской армии и флота. Такое заявление сделал бывший посол США на Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст. Он отметил, что из-за санкций Россия теряет больше 1% ВВП в год. Все это, по мнению Хербста, случит интересам Вашингтона, пишет RT.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире НСН заявил, что американцы не добьются желаемого.
«Ослабить санкциям российскую армию Запад не сможет. Россия самодостаточна с точки зрения производства всех основных классов оружия, начиная от автоматов и заканчивая межконтинентальными баллистическими ракетами. За прошедшее время реформ ОПК у нас были созданы самодостаточные холдинги в области производства оружия. Успехом является то, что наш ведущий оборонный концерн «Алмаз-Антей» сегодня входит в десятку лучших военных компаний мира. В области производства техники противовоздушной и противоракетной обороны мы занимаем первое место. Спрос на С-400 зашкаливает и разрушить эту монополию России американцам не удастся», — заявил собеседник агентства.
Коротченко отметил, что российская армия сегодня признается одной из лучших в мире. Имея военный бюджет в 10 раз меньший, чем американский, по совокупной военной мощи ВС РФ «более успешны в операции в Сирии, более рациональные и более умные».
Эксперт отметил, что такое положение не устраивает США и они попытаются подорвать российскую оборону с помощью гонки вооружений. Сегодня Вашингтон торопится выйти из договора по ДРСМД, обрушить цены на нефть и запустить любые негативные сценарии, чтобы именно с финансовой точки зрения подорвать способность РФ производить оружие для российской армии и флота.
«В этом плане необходимо масштабное, комплексное противодействие. Если сейчас нам придется уйти в жесткий режим санкций, то Россия сможет выжить без проблем. Главное обеспечить стабильность внутри страны и не дать запустить процессы цветной революции, которые будут работать на дестабилизацию. Еще один вопрос — качество элит. В российских элитах очень много людей, которые связаны с Западом и имеют вид на жительство либо гражданство за рубежом, в том числе в странах НАТО. Это тоже один из факторов, который для нас представляет угрозу. Если этот вопрос мы решим, то никакие санкции экономического плана не смогут подорвать наши способности и возможности», — заключил Игорь Коротченко.
Ранее в США заявили о новом пакете санкций против России по так называемому делу Скрипалей, а также из-за неудачной украинской провокации в Керченском проливе.
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